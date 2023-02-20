Це кінець світу, який ми знали. І на Мюнхенській конференції через це відчувалася нервозність – Politico

Примара Мюнхену 1938 року, загроза війни в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, заклик США до справедливості щодо злочинів росіян в Україні і можливість Нюрнбергу 2.0 - про все це у репортажі європейського видання Politico. Видання стверджує, що якщо навіть німці почалися перейматися світовими загрозами, то варто хвилюватися по-справжньому.

Європейське видання Politico пише, що у вирі заяв, що прозвучали на Мюнхенській безпековій конференції про солідарність Заходу та спільну мету, можна простежити погані передчуття.

Politico відзначає розрив між заявами лідерів та реальною ситуацією. Зокрема, тоді як західні лідери розхвалюють себе за щедрість щодо України, у ЗСУ закінчуються боєприпаси, обладнання і люди. Президент України Володимир Зеленський, наголошує видання, на відкритті конференції просив світ надіслати більше допомоги – і якнайшвидше.

Водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс розпалила полеміку проти росії на іншому фронті, звинувативши країну в "злочинах проти людства", зазначивши, що заради всіх жертв має бути торжество справедливості.

Тобто, прогнозує Politico, російських лідерів може очікувати Нюрнберг 2.0. Це неодмінно змусить декого в москві понервувати, особливо тих, хто добре знає, що сталося з югославським Слободаном Мілошевичем та його оточенням.

Перспективи в Азії теж тривожні. Тайвань тримається на волосині, намагаючись вгадати наступний крок Китаю. І тут новини з Мюнхена не втішні.

"Те, що відбувається в Європі сьогодні, може статися в Азії завтра", – цитує Politico генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Як відзначає видання, голова комісії із закордонних справ ЦК КПК Ван Ї фактично не заперечив цього, заявивши, що "Тайвань є частиною китайської території й ніколи не був і не буде країною".

Politico згадує Ендрю Міхту, декана Коледжу міжнародних досліджень і безпеки в німецькому Центрі Маршалла, і його відчуття на конференції про примару 1938-го. Видання нагадує, що того року в столиці Баварії відбулася конференція, результатом якої стала сумнозвісна Мюнхенська угода, за якою європейські держави передали Судетську область Німеччині, помилково вважаючи, що це допоможе зберегти мир.

"Ми знаємо, що назріває буря, але тут, у Баварському замку, все тихо, – написав Ендрю Міхта. – Все здається буденним, але раптово змінюється, коли український політик чітко заявляє аудиторії, що ми не діємо достатньо швидко".

Втім, зазначає Politico, єдині, хто задоволений цьогорічною конференцією з безпеки, – це виробники зброї. Продажі озброєнь процвітають за всіма показниками. І навіть Німеччина, яка постійно не виконувала нормативи НАТО, пообіцяла все змінити.

Видання наводить факти, що канцлер Олаф Шольц пообіцяв "назавжди" досягти встановленого НАТО показника видатків на оборону для окремих членів Альянсу на рівні двох відсотків ВВП.

Новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус навіть хоче більшого, бо вважає, що "неможливо виконати завдання, які стоять перед Німеччиною, маючи лише 2%". При цьому Politico для демонстрації "зміни настроїв" в країні нагадало, що ще минулого року провідні німецькі соціал-демократи закликали США прибрати всі свої ядерні боєголовки з німецької землі.

Видання робить висновок, що якщо навіть німці отямилися і усвідомили небезпеку нинішнього геополітичного стану, то сьогодні – справді той момент, коли час хвилюватися по-справжньому.

Джерело: Politico