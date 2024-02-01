У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico

Сьогодні лідери ЄС збираються на самміт, щоб вирішити головні питання допомоги Україні: фінансової та збройної. Традиційно цьому протидіє угорський любитель путіна – Віктор Орбан. Чи вистачить лідерам країн та ЄС аргументів та важелів, щоб він відмовився від свого права вето на допомогу Україні, покаже сьогоднішній день.

Настав час лідерам ЄС укласти угоду, з угорським лідером чи без нього, щоб надіслати необхідні гроші в Україну і послання світові, - пише європейська редакція видання Politico.

Європейський Союз все ще підтримує Україну. Цей меседж, як зазначає видання, ЄС хоче надіслати Києву цього тижня, напередодні третьої річниці російського вторгнення. Він хоче надіслати цей меседж Москві та навіть Дональду Трампу. Для цього ЄС хоче надати Києву 50 мільярдів євро і збільшити поставки зброї; запровадити нові санкції проти росії; і спрямувати прибутки від заморожених російських активів на підтримку відновлення України.

"Нам просто потрібно було б перев'язати цей пакет гарною стрічкою і відправити його до Києва", - сказав один з дипломатів ЄС у коментарі Politico.

На випадок, якщо це не вдасться, за інформацією видання, лідери ЄС розробляють план Б – на випадок, якщо Орбан заблокує пакет. І цей страх, схоже, визначає цей саміт.

Коли лідери ЄС зберуться в Брюсселі в четвер, довгоочікувана угода про пакет допомоги у розмірі 50 мільярдів євро забезпечить Києву "стабільну, передбачувану і стійку фінансову підтримку", - йдеться в тексті, який лідери мають намір ухвалити. Без західної підтримки зруйнованої війною економіки України Київ не зможе довго боротися з росією.

На ЄС тиснуть, щоб він діяв негайно, оскільки Вашингтон не може домовитися про власну фінансову підтримку України. І якщо Трамп повернеться до Білого дому після листопадових виборів, Євросоюз потенційно може залишитися сам на сам у підтримці України та протистоянні з росією.

Напередодні зустрічі лідерів дипломати і чиновники висловлювали занепокоєння, сподіваючись, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовиться від своєї опозиції до пакету допомоги Україні. "Рівень нервозності досить високий", - зазначив один високопоставлений посадовець ЄС Politico.

Видання нагадує, що Орбан неодноразово підкреслював, що не вірить у військове вирішення конфлікту в Україні. І вважає, що надання Києву більшої кількості грошей і зброї лише нібито посилить війну, а не вирішить її.

Тижні переговорів з Будапештом, наголошує Politico, в яких використовувалися як батоги, так і пряники, досі не принесли результату, а Орбан звинувачує ЄС у "шантажі". Як це часто буває з Орбаном, рішення, ймовірно, буде знайдено лише тоді, коли він опиниться в кімнаті зі своїми колегами.

План Б. Але це далеко не ідеальний варіант

Лідери не змогли досягти угоди в грудні, і з того часу чиновники ЄС розробляють план Б: обійти блокування Орбана, погодивши довгостроковий бюджет ЄС і пакет допомоги Україні, за підтримки лише 26 країн.

Але це далеко не ідеальний варіант, підкреслили дипломати. Угода з 26, а не 27 країнами технічно більш громіздка, вона також підриває єдність ЄС щодо України, надсилаючи негативний сигнал Києву, Москві та Вашингтону.

І, як зауважує Politico, це також може вивести розчарування лідерів щодо Орбана на новий рівень, спровокувавши дискусії про позбавлення Угорщини права голосу в ЄС.

"Основне питання полягає в тому, чого насправді хоче Орбан?" - сказав Сандер Тордуар з Центру європейських реформ. Питання полягає в тому, вважає експерт, чи хоче він грошей, чи ж він переслідує більші політичні цілі, щоб зруйнувати ЄС, наприклад, щоб догодити путіну.

Politico також робить невтішний прогноз щодо виборів до Європарламенту цього року. Видання припускає, що можливо, Орбан не буде настільки ізольованим, оскільки опитування прогнозують сплеск підтримки євроскептичних партій на виборах в ЄС у червні цього року, що може зробити Європарламент більш дружнім до росії.

"Підтримка путіна з боку Орбана стає більш ніж очевидною", - заявила депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене з Литви. Вона сподівається, що всі інші 26 країн продемонструють єдність і лідерство у вирішенні екзистенційного питання для Європи. Адже Україна бореться і за Європу.

Посилення оборони. ЄС планує перейти до спільних європейських закупівель озброєнь

Як зазначає Politico, фінансовий рятувальний круг для України - не єдиний захід підтримки, над яким бореться ЄС. Давнє прохання України використати заморожені російські активи для її післявоєнної відбудови також просувається вперед, хоча й маленькими кроками. Країни ЄС поки що погодилися лише перераховувати прибутки від заморожених російських активів на окремий рахунок. І це незважаючи на те, що уряд Сполучених Штатів наполягає на конфіскації не лише прибутків, а й самих активів.

Цими вихідними в Брюсселі також має розпочатися обговорення нових санкцій проти росії. Але дипломати применшують будь-які шанси на жорсткі заходи. Після того, як восени ЄС запровадив санкції проти російських алмазів, залишилося небагато сфер, на які можна було б націлитися, запровадивши обмеження на великі суми.

Війна в Україні, - наголошує Politico, - також оголила обмежені можливості ЄС з виробництва озброєнь, і тепер Брюссель намагається надолужити прогаяне після десятиліть недоінвестування. Потенційне повернення Трампа створює додатковий тиск на Європу щодо посилення її оборонного потенціалу, особливо з огляду на його нещодавню обіцянку укласти "мирну угоду" з президентом росії путіним через голови України та ЄС.

"Якщо світ стане ще складнішим, наприклад, в результаті можливих результатів виборів у США, то Європейський Союз повинен стати ще сильнішим", - заявив у середу канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, і Франція і Німеччина повинні взяти на себе це завдання, щоб це стало можливим. "Європа – це наш найважливіший національний інтерес", - підкреслив він.

Як зазначає Politico, очікується, що в четвер європейські лідери також обговорять військову допомогу ЄС Україні, оскільки вони намагаються досягти угоди щодо Європейського фонду миру – позабюджетного грошового фонду, який використовується для відшкодування капітальних витрат на постачання озброєнь в Україну.

Ідея полягає в тому, щоб якнайшвидше підписати угоду про поповнення фонду на 5 мільярдів євро і перейти до спільних європейських закупівель озброєнь. Угорщина, яка критично ставилася до цього рішення, пом'якшила свою позицію щодо створення нової філії мирного фонду – Фонду допомоги Україні для надання зброї. Проте дипломати заявили, що потрібно ще багато зробити для того, щоб усі європейські столиці підписали це рішення.

Виступаючи перед журналістами в Брюсселі в середу ввечері, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підсумувала настрій, сказавши: "Безумовно, існує геополітичний тиск... Чи здатна Європа виконати дані обіцянки?"

Вона підкреслила: "путін і росія не вірять у багатосторонність, вони не вірять, що ми здатні зберегти цю єдність. І якщо ми розвалимося, то це, безумовно, перемога російської сторони".

Джерело: Politico