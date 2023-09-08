Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон

Відомий журналіст Майкл Вайс та аналітик з питань безпеки та зовнішньої політики Джеймс Раштон у публікації в New Lines Magazine підсумували українські удари безпілотниками по території росії та морськими дронами по інфраструктурі російського флоту в Криму і прийшли до висновку, що ці удари починають приносити свої плоди. Зокрема, росія все більше і більше виглядає просто немічною проти них.

Псковська катастрофа. Запуск безпілотників з території росії

Спершу це виглядає як звичайні кадри з камери спостереження: великий військовий літак, що сідає на аеродром. Але потім у нього загоряється крило. На екрані з'являється другий літак, і за мить його фюзеляж охоплює полум'я. Навіть у зернистому чорно-білому зображенні видно, як дим здіймається в нічне небо.

Два російські стратегічні транспортні літаки Іл-76 були знищені українськими безпілотниками 29 серпня на авіабазі "Крєсти" в Пскові, що коштувало Кремлю близько 100 мільйонів доларів. На "Крєстах" дислокується 334-й військово-транспортний авіаційний полк, який, здавалося б, добре укріплений і розташований недалеко від південного кордону Естонії, але більш ніж за 430 миль від зони бойових дій в Україні. Ще два літаки Іл-76 також отримали серйозні пошкодження в результаті атаки, які, можливо, не підлягають відновленню.

Символізм цієї вилазки був глибоким. Іл-76 – це тип транспортного літака, на якому російські десантники прилетіли до Києва у невдалій спробі обезголовити український уряд наприкінці лютого 2022 року – місія, яка, на думку Москви і багатьох західних аналітиків, зайняла б не більше 72 годин. Вісімнадцять місяців потому Україна не лише "вторгається" в росію майже щодня, запускаючи з української території безпілотники дальнього радіусу дії, але й – що більш незручно для Москви – використовує завербовані українською військовою розвідкою – ГУР – ресурси для запуску безпілотників ближнього радіусу дії з території росії. Популярний керівник ГУР генерал-майор Кирило Буданов підтвердив, що саме цей метод був використаний під час операції під Псковом.

Розгалужена агентура в росії. Але ще за Порошенка Штати боялись ескалації

Фактично, шість різних російських регіонів були охоплені 29 серпня безпрецедентною, багатосторонньою атакою, в результаті якої були успішно вражені, зокрема, паливний склад в Калузі і завод мікроелектроніки в Брянську, де виробляються компоненти для російських систем озброєнь. Лише за тиждень до цього, 22 серпня, українські диверсанти використали квадрокоптери – озброєні версії легкодоступного для придбання аматорського набору – для знищення надзвукового російського ядерного бомбардувальника Ту-22М3 на злітно-посадковій смузі авіабази Сольці-2, що на південь від Санкт-Петербурга. Аеродром Сольці-2 знаходиться на відстані понад 370 миль (близько 600 км) від українського кордону, а це означає, що будь-який такий безпілотний літальний апарат майже напевно був би запущений з території росії силами, завербованими ГУР.

Те, що головна українська спецслужба має таку розгалужену агентурну мережу в росії, не викликає особливого здивування. Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк, колишній керівник ГУР за часів колишнього президента Петра Порошенка, а потім голова Служби зовнішньої розвідки за президента Володимира Зеленського, розповів одному з авторів у 2021 році, що в його розпорядженні була будь-яка кількість транскордонних операцій, багато з яких нагадували методи роботи ізраїльської розвідки Моссад, але Сполучені Штати попросили його потерпіти, побоюючись "спровокувати" росію. Геноцидна загарбницька війна, очевидно, значно зменшила цей градус операцій, оскільки "російські сили", підконтрольні ГУР, протягом минулого року неодноразово здійснювали вторгнення в прикордонні регіони росії. У червні 2023 року, саме тоді, коли розпочався контрнаступ українських військ на півдні, цим силам вдалося окупувати значні території Бєлгородської області трохи більше ніж на два тижні, що стало приниженням для підконтрольних ФСБ росії прикордонників, місцевих правоохоронців та військових, які так само були заскочені зненацька (або залишилися байдужими) наприкінці червня до невдалого путчу, організованого найманцями "Ваґнера". Схоже, що США навіть не особливо протестували, коли ці "проксі-сили" використовували транспортні засоби MaxxPro MRAP.

Бобри на проводі. Як росія зможе впоратися з F-16?

"Що відбувається?" – тричі протягом 30 секунд запитав дезорієнтований Володимир Соловйов в ефірі державного телеканалу "Росія-1" 30 серпня, а потім зажадав дізнатися, як росія зможе "впоратися з F-16", якщо вона "не може впоратися з безпілотниками".

Найзапекліший російський пропагандист має рацію.

Здатність України проєктувати силу далеко за лінію зіткнення в 1000 миль зросла майже в геометричній прогресії з початку повномасштабного вторгнення росії минулого року. У 2023 році українські БПЛА, серед іншого, вибухнули біля купола Сенатського палацу в Кремлі, врізалися в квартири в центрі Москви, які, за чутками, є домівками членів російських спецслужб, і влучили в багатоповерхівку з російськими урядовими установами в жвавому діловому районі міста. Спираючись на російськомовні ЗМІ та матеріали з відкритих джерел, отримані з російських соціальних мереж, ВВС нарахувала 190 ймовірних українських атак на території росії та окупованого Криму у 2023 році. Регулярні удари безпілотників змушують московські аеропорти скасовувати, затримувати і перенаправляти сотні вхідних і вихідних рейсів, завдаючи подальшої шкоди російській авіаційній галузі, яка і без того перебуває під сильним тиском західних санкцій.

"Незважаючи на всі критичні зауваження анонімних чиновників Пентагону про те, що українці погано справляються з нинішнім контрнаступом, те, що вони роблять чудово, – це те, що Пентагон давно відстоює: багатопрофільна війна, – сказав в інтерв'ю генерал у відставці, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. – Вони б'ють по росії на суші, в небі і на морі, і роблять це все сильніше і сильніше".

Український інженерний потенціал. Подвійне приниження росіян

Країна відомого військово-промислового комплексу та населення, що складається з інженерів та ІТ-спеціалістів, стає все більш кмітливою та інноваційною в міру того, як триває війна. Як сказав сам Буданов, коли його запитали про атаки всередині росії, ми повинні очікувати лише більшої кількості таких операцій, "все глибших і глибших" по всій росії.

Одним з найбільш зухвалих на Кримському півострові став удар 23 серпня, який знищив російську систему протиповітряної оборони С-400, за повідомленнями, з використанням модифікованої наземної версії української протикорабельної ракети "Нептун". До цього приниження додався той факт, що знищення С-400 було знято розвідувальним безпілотником ГУР, який пролітав високо вгорі, так само не піддаючись впливу розрекламованої російської протиповітряної оборони. Зеленський заявив, що "дальність дії нашої нової української зброї тепер становить 700 кілометрів", не уточнивши, про які саме системи йдеться.

Амбітні "Бобри". Приватний бізнес і громадянське суспільство

Наскільки відомо, найбільш значущим інструментом в арсеналі українських ударних систем дальнього радіусу дії є парк БПЛА власної розробки, які можна розглядати як українську версію російських безпілотників Shahed-136, що постачаються з Ірану до росії. Існує низка програм, спрямованих на розвиток цього потенціалу для українських військових, в яких провідну роль відіграють приватний бізнес і громадянське суспільство України. Як і у випадку з Shahed-136, ключовою особливістю цих автономних літальних апаратів є їхня низька вартість і простота збірки.

На одному кінці спектру знаходяться перепрофільовані китайські дрони, такі як Mugin-5 Pro, які можна придбати менш ніж за 10 000 доларів на китайських торгових майданчиках Alibaba або AliExpress. Вони були успішно використані для ударів по нафтопереробному заводу в Новошахтинську Ростовської області в червні 2022 року і по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, Крим, у серпні. На іншому кінці – український ударний безпілотник "Бобер", набагато складніша платформа, створена спеціально для ГУР. Вважається, що кілька "Бобрів" були використані під час нещодавніх українських ударів по Москві, найбільший з яких складався з 25 безпілотників, які хвилями атакували місто 30 травня. Український уряд офіційно не взяв на себе відповідальність, дотримуючись свого улюбленого методу – вдаватися до інсинуацій і уїдливості, що, тим не менш, залишає мало місця для сумнівів. (Визнання Будановим того, що місія в "Крєстах" була справою рук ГУР, і оприлюднення його відомством відеозаписів збитих Іл-76, описаних вище, стало рідкісним винятком з політики неправдоподібного заперечення, яку проводить Київ).

"Бобер" є характерним прикладом цивільно-військового співробітництва України у воєнний час і прагнення втерти носа росіянам, використавши їхню власну вразливість. Український політик і комедійний актор Сергій Притула заявив на камеру 30 липня: "Ми не знаємо, що може прилетіти до Москви", – всього через кілька годин після того, як безпілотники врізалися в московську багатоповерхівку з урядовими установами. Притула сказав це, стоячи перед трьома безпілотниками "Бобер", чий характерний силует був ідентичний літаку, що врізався в російську столицю. У квітні 2022 року Притула розповів присутнім у Києві письменникам, що його однойменний фонд фінансує амбітну програму з розробки безпілотників для України за допомогою краудфандингу. За рік він зібрав понад 10 мільйонів доларів. Кожен "Бобер" коштує близько 110 000 доларів.

Кремль не має жодних ілюзій щодо потенційної загрози цих дешевих і поширених боєприпасів.

Ще до початку українських ударів, у січні, вона почала розміщувати в Москві системи протиповітряної оборони малого радіусу дії. Тепер платформа "Панцир", встановлена над урядовими будівлями, в тому числі над штаб-квартирою Міністерства оборони, є звичним явищем. Нагадуючи німецькі "зенітні вежі", що оточували Берлін під час Другої світової війни, Кремль тепер зводить навколо Москви великі статичні платформи для розміщення систем протиповітряної оборони.

Ту-143 та С-200. Старовина повертається на службу

На додаток до цих індивідуальних рішень і модифікованих комерційних платформ, Україна звертається до нетрадиційних засобів розширення свого далекобійного арсеналу. На початку війни застарілі розвідувальні дрони Ту-143, вперше вироблені в 1970-х роках, використовувалися як імпровізовані крилаті ракети проти російських цілей, один з таких приладів був збитий над Курськом, на заході росії, в червні 2022 року російською зенітно-ракетною установкою "Бук".

Ще більш вражаючим є те, що Київ перепрофілював застарілу зенітно-ракетну систему С-200 радянських часів на високоточну ударну зброю. Першим доказом цього відносно нового застосування стало те, що 9 липня російська камера відеоспостереження зняла, як кинджалоподібний об'єкт, схожий на С-200, врізався в лісопилку в Битоші, що в Брянській області. російська влада стверджує, що українці неодноразово використовували більшу кількість С-200 для націлювання на інші позиції як в Україні, так і в росії, включаючи Керченський міст, який з'єднує материкову частину росії з окупованим Кримом, хоча, очевидно, без особливого успіху.

"Морські крихітки". Страждає і російське комерційне судноплавство

Українські військово-морські безпілотники, тим часом, регулярно переслідують Чорноморський флот і російську логістику. Те, що починалося як трохи більше ніж мілітаризований гідроцикл, який використовував для наведення супутникову інтернет-систему Starlink і ніс відносно невелику боєголовку, перетворилося на один з найсучасніших морських безпілотників, які зараз перебувають на озброєнні.

Дрон Sea Baby ("Морська крихітка"), яку виробляє і експлуатує Служба безпеки України (СБУ), вже був використаний проти великого російського десантного корабля "Олєнєгорський горняк" поблизу порту Новоросійська і російського танкера "СІГ". Обидва кораблі зазнали серйозних пошкоджень, в їхніх корпусах були пробиті великі пробоїни, причому російський військовий корабель, можливо, отримав пошкодження, які не підлягають економічному відновленню. Що ще важливіше, військово-морські безпілотники завдали серйозної шкоди Керченському мосту.

17 липня один з них, Sea Baby, здетонував під двоколійною частиною проїжджої частини споруди вартістю 4 мільярди доларів, внаслідок чого один з його прольотів впав у воду. Приблизно через п'ять хвилин інший безпілотник потрапив під залізничну частину, завдавши менш серйозних пошкоджень. Це була вже друга атака на міст, здійснена СБУ; під час першої, у жовтні 2022 року, була використана фугасна бомба у вантажівці, яка серйозно пошкодила як автомобільну, так і залізничну частини мосту. Російські військові вдалися до потоплення блок-кораблів у Керченській протоці, щоб частково захистити канал від подальших ударів безпілотників; але оскільки водний шлях є активним судноплавним маршрутом, потенційний маршрут атаки завжди повинен залишатися відкритим.

Українські морські безпілотники тепер також створили значні проблеми для російського комерційного судноплавства в Чорному морі. На знак того, що Україна надає великого значення цьому озброєнню, була створена спеціальна бригада СБУ для управління Sea Baby. Про існування 385-ї окремої бригади спеціального призначення безпілотних надводних апаратів стало відомо 24 серпня, коли Зеленський вручив підрозділу бойовий прапор.

"Новоросійськ – це не просто військово-морська база, – сказав Девід Райдер, аналітик з питань морської безпеки та розвідки, в інтерв'ю New Lines Magazine. – Це також місце, де закінчується нафтопровід Каспійського трубопровідного консорціуму з Казахстану, і важливий центр експорту зерна для росії. Морське страхування в цьому регіоні вже зараз є неймовірно складним для операторів суден". Райдер додав, що з 23 серпня води навколо російських чорноморських портів, на які в сукупності припадає близько 70% російського експорту зерна, оголошені Україною зоною військового ризику, що призведе до ще більшого стресу для російської економіки, яка вже постраждала від санкцій.

"Вартість фрахту зростає, і росія була змушена звернутися до менш авторитетних суднових операторів, які використовують менші, старіші судна для транзиту зерна, – сказав Райдер. – Крім того, в липні кількість запитів з росії на фрахт суден, як повідомляється, подвоїлася в порівнянні з минулим роком".

росію можна і треба бити. Україна невтомно демонструє НАТО незахищеність та вразливість росії

Є вагомі підстави вважати, що одним з психологічних мотивів цих глибоких ударів є не лише нагадування здебільшого апатичному російському населенню, що це і їхня війна, але й переконання Сполучених Штатів і НАТО в тому, що вони можуть дозволити собі дошкулити ведмедю сильніше за допомогою "видимих і невидимих засобів", як висловився радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Минули ті дні, коли ми боялися, що звичайна війна між НАТО і росією буде близькою, або, як сигналізують українці, має бути близькою.

Високопоставлений чиновник ГУР, близький до Буданова, надіслав повідомлення одному з авторів цієї статті в день псковської операції. "Це ставить питання про нездатність російських збройних сил протистояти українським повітряним атакам, – писав він. – Але ще більшою проблемою є незахищеність російської військової інфраструктури на кордоні з НАТО. Якщо НАТО атакує, російська федерація втратить літаки і техніку на аеродромах і базах, розташованих на відстані 400 кілометрів [250 миль] від кордону, за лічені години. Після кожного українського удару незахищеність росії стає все більш очевидною для потенційних супротивників".

Джерело: New Lines Magazine