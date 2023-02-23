Після того, як про повернення Криму Україною говорили лише окремі експерти та генерали, зокрема Бен Ходжес та Мік Раян, настала черга популярних ЗМІ. Першою можна вважати авторську статтю у Politico, де журналіст-розслідувач із Нью-Йорка та автор книги "Американська клептократія" Кейсі Мішель пише, чому Україна зможе повернути півострів та констатує, що думка західного політикуму з цього питання почала змінюватися. Адже українці успішно відвойовують інші "анексовані" росією території, від яких Крим нічим не відрізняється.

"Трохи більше року тому значна кількість західних коментаторів і політиків фактично списали з рахунків можливість відновлення Україною контролю над Кримом. Звичайно, він все ще офіційно вважався українською територією, а уряди США та Європи засудили вторгнення як неприйнятне", – констатує Кейсі Мішель, додаючи, що у той час, як претензії росії на цей регіон не були законними, союзники Києва, схоже, погодилися з думкою, що Кримський півострів посідає нібито особливе місце в російській міфології, і не були впевнені, що за нього варто боротися. Слід зауважити, що автор правий, адже такі думки лунають досі, й досить наполегливо, підживляючись з кремля.

Але тепер ситуація змінюється. Як зазначає автор Politico, за рік катастрофічної війни путіна, нових анексій та більших втрат росії у війні, аніж США у В’єтнамі, геополітичні тенденції помітно змінилися. І в останні кілька місяців, коли українські війська продовжують відвойовувати регіони у російських окупантів, Захід почав повертатися до теми, яку довгий час відкидав: Крим.

Замість того, щоб розглядати півострів як російський придаток, пише Кейсі Мішель, все більше експертів і політиків починають стверджувати, що відновлення українського контролю над Кримом може бути ключовим компонентом будь-якого тривалого миру, і тільки український суверенітет над регіоном гарантуватиме стабільність не лише в Україні, але і в Європі в цілому.

Автор наголошує, що наразі ця думка ще не є консенсусом: західні політики поки не одностайні у своїй підтримці кроків України з повернення півострова, вказуючи на дивні заяви минулого тижня. Зокрема від конгресмена Адама Сміта з Комітету із питань збройних сил Палати представників Конгресу США, який повідомив, що існує "консенсус", що "Україна не збирається повертати Крим військовим шляхом". А згодом, за версією Politicо, американський держсекретар Ентоні Блінкен нібито сказав, що спроба України повернути Кримський півострів стала б "червоною лінією" для путіна.

Читайте переклад цієї статті: Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico

Втім, Кейсі Мішель констатує, що в розмовах і коментарях погляди явно почали змінюватися. Особливо в експертному середовищі, яке дедалі частіше вважає зусилля України з повернення Криму можливими та необхідними. І хоча західні чиновники поки що не підтримують такі погляди на публіці – і досі не надають всю зброю, про яку просять українці, – вони все частіше залишають двері відчиненими для українського прориву на півострів.

Автор переконує, що завдяки повномасштабному вторгненню путіна міф про те, що росія має якесь право на Крим, фактично розвіявся на Заході. Від Вашингтона до Лондона і Брюсселя почала просочуватися реальність, що, з точки зору військового успіху, російський суверенітет над Кримом має завершитися до того, як буде досягнутий будь-який тривалий, стабільний мир.

На думку автора, частково таку зміну можна пояснити успіхами України у відвойовуванні територій, які Москва фактично проголосила своїми, наприклад, на Херсонщині. Тому, вважає він, рух до Криму стає набагато більш правдоподібним і набагато більш життєздатним з військової точки зору.

Втім, Кейсі Мішель переконаний, що будь-який рух у бік півострова залишається далекою перспективою. При цьому він наводить слова колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка, який сказав, що "ми не будемо думати про Крим, поки решта території не буде вільна".

Поза тим рух в напрямку звільнення Криму здається автору Politico набагато більш реальним, ніж кілька місяців тому: західні аналітики почали обговорювати до чого це може привести. У нещодавньому дописі в Твіттері австралійський генерал у відставці Мік Райан, один з найпопулярніших коментаторів перебігу війни, детально описав потенційні шляхи просування України на півострів. Один з варіантів підтверджує думку Загороднюка про те, що Києву доведеться відвоювати значну територію в інших місцях перед будь-яким наступом, щоб сформувати "сухопутну блокаду і базу вогневої підтримки", яка б дозволила українським військам рухатися на півострів. Інший варіант може передбачати, що Україна розпочне "широкомасштабну повітряну, морську і сухопутну операцію для наступу на кількох напрямках на ключові наземні об'єкти в Криму", формуючи "потужну повітряну і морську кампанію", щоб "супроводжувати близько ста тисяч українських військ, необхідних для захоплення Криму".

Будь-який з варіантів містить значні перешкоди, зазначає Кейсі Мішель, не в останню чергу через значні військові активи, які росія все ще зберігає в Криму. Очевидно, що Україна, швидше за все, не зможе здійснити будь-яке просування в Крим без розширення постачання західного озброєння, зокрема, високоточних ракет далекого радіусу дії і посилення військово-повітряних сил.

Водночас автор підкреслює і те, що здатність росії забезпечувати постачання до Криму стає дедалі вразливішою, оскільки російський сухопутний коридор і Кримський міст, опиняються під дедалі більшою загрозою. І через рік війни стає очевидним, що російські військові активи в Криму продовжуватимуть становити неприйнятну загрозу для України, незалежно від результату війни.

"Окупація Криму дозволяє російським військовим загрожувати українським позиціям з півдня і надає Чорноморському флоту Росії передову базу для здійснення дальніх атак", - нещодавно написав для Foreign Affairs підполковник у відставці Олександр Віндман, один з провідних американських експертів з питань України.

Тож Кейсі Мішель резюмує: "навіть якщо Україна переможе в інших місцях, Крим фактично залишиться передовою оперативною базою для кремлівських військових, притулком для відпочинку і перегрупування російських сил. Ця реальність найбільш яскраво проявилася минулого року, коли російські війська використовували Крим як плацдарм для найуспішнішої спроби вторгнення Москви у 2022 році, що дозволило Кремлю завоювати значні території на півдні України".

Автор слушно зауважує, що завдяки Криму, росія може загрожувати не лише на суші, але й українській та більш широкій морській безпеці Чорного моря. Наприклад, блокування українського експорту зерна, що вже струсонуло світові ринки. "Крим має вирішальне значення для цієї війни, - повторив автору американський генерал у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі. - Україна ніколи не буде в безпеці, не зможе відновити свою економіку, доки росія утримує Крим. І я думаю, що все більше людей визнають не лише необхідність повернення Криму, але й доцільність цього".

Кейсі Мішель слушно зауважує, що згадані тактичні та військові причини є достатніми для пояснення змін у сприйнятті Криму на Заході. Проте західні спостерігачі, веде автор, також починають розуміти те, про що вже давно говорять українці: російські претензії на півострів просякнуті оманливими міфами, жоден з яких не витримує критики. Дійсно, одним з найбільш згубних елементів російської пропаганди є теза про те, що росія має якесь "історичне" право на Крим – аргумент, який тільки зараз починає відкидатися.

Втрачає, на думку Кейсі Мішеля, актуальність і уявлення про те, що Крим довгий час був російським анклавом. Регіон був переважно не російським до Другої світової війни, і лише потім внаслідок гігантських кампаній етнічних чисток Кремля, в ході яких було насильно виселено сотні тисяч корінних кримських татар, - наголошує він. І додає: звичайно, Крим не має спільного сухопутного зв'язку з росією – це одна з причин, чому регіон процвітав під владою України і занепадав під владою Москви.

Самі кримчани, припускає автор, навряд чи виявляють надмірне бажання приєднатися до росії, незважаючи на те, що путін наполягає на тому, що вони є частиною власне росії. Як аргумент Кейсі Мішель наводить результати голосування за незалежність у 1991 році, за яку більшість кримчан проголосували. І протягом наступних десятиліть вони жодного разу не проголосували за возз'єднання з Москвою. За місяць напередодні вторгнення у 2014 році, стверджує автор, менше чверті кримчан хотіли возз'єднатися з росією. Такі реалії значною мірою пояснюють, переконує Кейсі Мішель, чому Москва нав'язала кримчанам у 2014 році фіктивний "референдум" з підкиданням бюлетенів, замість того, щоб запропонувати вільне і чесне голосування.

Автор також звертає увагу, що путін власними руками змінив унікальність Криму для росіян, коли анексував ще 4 українські області. Таким чином, він прирівняв Крим до цих територій, які українці успішно відвойовують. Ці анексії, на думку автора, нівелюють погрози росії, мовляв, Крим є своєрідною "червоною лінією" для російської влади, за якою потенціал ядерної війни значно зростає. Як нещодавно написав у New York Times експерт з питань росії Найджел Гоулд-Дейвіс, у путіна "немає червоних ліній".

Відтак, Кейсі Мішель наголошує, що уявлення про те, що Крим є якоюсь остаточною, формальною "червоною лінією", поступово зникає. Навіть Блінкен, який нещодавно згадував, що Крим може бути такою "червоною лінією", зазначив, що це вже не є настільки важливим, як колись. Натомість той самий Блінкен, нагадує автор, заявляв, що не буде "справедливого" чи "тривалого" миру, якщо не буде відновлено територіальну цілісність України. "Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо: це нормально, ви можете піти туди, забрати її силою і утримувати, - це відкриє скриньку Пандори по всьому світу для агресорів, які скажуть: "Що ж, ми зробимо те ж саме і нам це зійде з рук", - казав Блінкен.

Таким чином, всі зазначені складові: військовий інтерес до повернення Криму; руйнування російських міфів про півострів; відстоювання принципу, що ядерним державам не можна дозволяти розчленовувати неядерних сусідів, почали поєднуватися, і формувати нову перспективу для західних країн щодо Криму, - пише Кейсі Мішель. Десять років тому, нагадує він, коли путін тільки розпочав своє вторгнення до Криму, півострів стояв осторонь, будучи нібито коронною перлиною путінського правління. Однак зараз Крим все частіше сприймається таким, які і раніш: півострів українців, які ніколи не обирали російське правління.

Нарешті цю позицію починає розділяти все більше західних політиків, які надають зброю, фінансування та дипломатичну підтримку, необхідні, щоб Україна нарешті досягла своєї мети – відвоювала "кожен дюйм" окупованої росією території. "Незалежно від того, що українці вирішать щодо Криму з точки зору того, де вони вирішать воювати... Україна не буде в безпеці, якщо Крим не буде, як мінімум, демілітаризований", - цитує автор нещодавню заяву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд.

І завершує іншою цитатою, ще січневою, речниці Пентагону Сабріни Сінгх: США підтримають зусилля України з повернення півострова, який вона втратила майже десять років тому. "Це включає в себе операцію в Криму, – сказала Сінгх. – Це суверенна частина їхньої країни, і Україна має повне право повернути її назад".

Джерело: Politico