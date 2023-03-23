Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу

У традиційному тижневому аналізі війни Джан Касапоглу, позаштатний експерт американського Hudson Institute, пише про нещодавну руйнівну російську атаку "Шахедами", ефективні удари українців по тилах росіян та прискорену модернізацію ППО України найсучаснішими ЗРК Patriot і SAMP/T. Він констатує майстерність української розвідки та трохи покращений показник перехоплення російських дронів. Хоча й не звертає уваги на те, чи достатньо боєприпасів Україні надсилають союзники.

Іранські дрони знову в дії. Показник перехоплення трохи покращився

17 березня російські військові здійснили потужний залп іранськими дронами Shahed-131 та Shahed-136, повідомив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України. Цілі удару нагадували цілі попередніх атак, пошкодивши критично важливу інфраструктуру в українських містах Київ, Дніпро, Запоріжжя та Львів.

росія завдала ударів з Краснодара та Брянська, які входять до зон відповідальності Південного та Західного військових округів, відповідно. У попередніх випусках Звіту від Hudson Institute про військову ситуацію в Україні передбачалося, що Брянськ може слугувати місцем запуску іранських безпілотників. Атаки цього тижня підтвердили ці припущення.

Збройним силам України вдалося збити 11 з 16 Shahed-131 і Shahed-136, що становить майже 70 відсотків перехоплень. Хоча цей показник і перевершив тривожні показники української протиповітряної оборони проти російського удару 9 березня, 30-відсотковий рівень проникнення все одно призвів до значної шкоди.

Майстерність розвідки. Україна вдарила по "Калібрам", що перекидалися в Крим

Цього тижня Збройні сили України завдали удару по Джанкою, місту регіонального значення на півночі Криму. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в результаті удару було знищено російські крилаті ракети морського базування "Калібр", які перевозилися на Чорноморський флот. За попередніми даними, українські війська використовували безпілотники-камікадзе під час атаки.

З моменту свого бойового дебюту в Сирії крилаті ракети "Калібр" забезпечили російський флот можливостями для нанесення ударів звичайними озброєннями на великі відстані. Як наслідок, і Чорноморський флот, і Каспійська флотилія регулярно атакують українську землю. Нещодавно вдосконалені підводні човни Чорноморського флоту класу "Кіло" очолили залпи "Калібрами".

Удар українських військових під Джанкоєм важливий з кількох причин. По-перше, і це найголовніше, він показує, що Україна може завдати рішучого удару по російському тилу, особливо по логістичних вузлах і вузьких місцях.

По-друге, він демонструє майстерність української військової розвідки, яка в режимі реального часу відстежила і знищила російську стратегічну систему озброєнь. Такі потужні зусилля свідчать про добре функціонуючу координацію між складною мережею сенсорів і високоточними ударними засобами.

По-третє, цей удар зменшує запаси одного з найважливіших активів російської армії. За оцінками військової розвідки, з початку вторгнення росіяни випустили близько 500 ракет "Калібр". Оскільки російська оборонна промисловість здатна виробляти лише 120 одиниць ракет такого типу на рік, а виробничі потужності перебувають під тиском санкцій через залежність від західних компонентів, Україна завдала удару по дорогоцінному товару, коли росія не може собі цього дозволити.

Тактичне оновлення: Бахмут та Авдіївка

російський наступ на Бахмут, очолюваний підрозділами "вагнера" та повітряно-десантними військами, продовжився цього тижня з поступовим просуванням у північній та південно-західній частинах Бахмутської битви. Наш моніторинг свідчить про те, що геометрія поля бою та рівень втрат все ще залишаються на боці росіян. Тим не менш, українські військові вміло проводять ротацію бойових порядків і надсилають підкріплення. Є дані, що 93-тя ОМБр все ще утримує свої оборонні позиції в межах міста. Українське керівництво продовжує наполягати на утриманні Бахмута, незважаючи на тупикову ситуацію з великими втратами, яка може перешкодити довгоочікуваному весняному контрнаступу, ймовірно, на півдні (і тут Касапоглу стає мішенню для Тома Купера, який писав цього тижня про тих, хто критикує утримання Бахмута: "Ми бачили, наскільки суперрозумні американські радники – останні 20 з гаком років в Афганістані та Іраку. І знову в Україні в лютому 2022 року, лише для прикладу" – iPress).

Авдіївка, місто в Донецькій області, цього тижня також стала місцем запеклих зіткнень і російської військової активності. Наявні показники свідчать про те, що Авдіївка і Бахмут залишатимуться в центрі російських зусиль протягом наступних тижнів.

Візуальні свідчення з регіону вказують на те, що в Україні починається сумнозвісне бездоріжжя – сезон, коли дощ і танення снігу перетворюють дороги на багно й ускладнюють пересування. Багниста місцевість може перешкоджати проведенню бронетанкових і механізованих операцій у найближчі тижні. Тим часом українські військовослужбовці продовжують навчання на основних бойових танках західного виробництва в різних місцях.

Українські військовослужбовці завершили навчання на американських ЗРК Patriot та європейській SAMP/T. І готові до їх отримання

Цього тижня українські військові завершили навчання на європейській системі протиповітряної і протиракетної оборони SAMP/T і тепер готуються до її отримання. Разом з американським зенітно-ракетним комплексом Patriot, європейський ЗРК SAMP/T посилить стратегічне стримування української армії у сфері протиповітряної оборони.

ЗРК SAMP/T оснащений високопродуктивною сенсорною передньою частиною. Його тривимірний радар X-діапазону Arabel протистоїть засобам радіоелектронної боротьби. Радар Arabel має 360-градусне покриття, що забезпечує захист від вхідних загроз під будь-яким кутом. Радарна система може відстежувати до 100 цілей і одночасно керувати до 16 перехоплювачами для активних дій. Що ще важливіше, як і Patriot, SAMP/T сумісний з Link-16 (військова система обміну даними в режимі реального часу – iPress), тому Україна може використовувати його в мережецентричних, багаторівневих завданнях протиповітряної і протиракетної оборони разом з іншими західними системами.

Коли ракета Aster-30, що входить до складу SAMP/T, наближається до цілі, активний доплерівський радар AD4A Ка-діапазону в її носовій частині здійснює наведення на ціль. Газові двигуни, які забезпечують корекцію бокового перехоплення, підвищують здатність ракети до перехоплення. Базові випробування Aster-30 включали в себе випробування ізраїльської ракети-мішені Black Sparrow, що імітує ракети Scud та їхні похідні.

Поточні зусилля Збройних сил України з розвитку потенціалу, зосереджені на системах Patriot і SAMP/T, залишаються важливими з двох причин. По-перше, польові звіти свідчать про те, що хоча російські повітряно-космічні сили не змогли запанувати в українському небі, повітряна міць росії все ще становить загрозу. Українським повітряним силам не вистачає сучасних західних літаків, щоб протистояти противнику в повітряному бою; вони потребують засобів дальньої і висотної протиповітряної оборони. Тому SAMP/T і Patriot стали б корисним доповненням до українського арсеналу. По-друге, є дані, які свідчать про швидкий розвиток двосторонніх військових зв'язків між рф та Іраном, що підвищує ймовірність того, що незабаром росія може використовувати балістичні ракети іранського виробництва, а також безпілотники, більш досконалі, ніж ті, що є в її нинішньому арсеналі.

У зв'язку з цим ЗМІ повідомляють, що українські військовослужбовці достроково завершують навчання на Patriot. Переозброєння української протиповітряної оборони з радянсько-російського озброєння на західні стратегічні ЗРК свідчить не лише про стрибок у можливостях, а й про переорієнтацію геополітичної долі Києва зі Сходу на Захід.

Джерело: Hudson Institute