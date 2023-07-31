Україна поки не розвернула основні сили для контрнаступу. А атаки на москву – це політична кампанія – Філліпс О'Брайен

У традиційному тижневому огляді війни відомий дослідник війни та історик Філліпс О'Брайен ще раз звертає увагу на "кульгаву" аналітику західних експертів щодо війни, оцінки потуги росії та здатності України протистояти їй. Крім того, він змінив точку зору щодо доцільності атак українських безпілотників на москву – наразі він вважає, що це політична кампанія з розхитування путінського режиму.

Попри те, що протягом тижня було багато драматичних заголовків про український контрнаступ (спочатку дуже песимістичних, а потім досить бурхливих), а також деякі заяви про те, що українці задіяли свої резерви, я задаюся питанням, чи дійсно те, що ми обговорюємо, було скромним збільшенням військових зусиль, оскільки Україна насправді продовжує свою кампанію, яка триває останні 5 тижнів.

Крім того, вчора вранці з'явилися фотографії (як ми можемо припустити) українських безпілотників, які атакують москву. Ця кампанія дуже цікава, і здається, у мене є ідея, чому вони це роблять. Нарешті, я опублікував статтю у Foreign Affairs, в якій говорив про важливість перезавантаження нашого розуміння того, що має значення на війні. Її надзвичайно добре читали, але дехто, здається, обурювався. Важливість цієї статті полягає не в тому, щоб просто покласти провину за невдачу, а в тому, щоб підштовхнути до нового розуміння, аби не припускатися таких помилок у майбутньому.

Читайте Філліпса О'Брайена у Foreign Affairs: Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики

Українські військові у звільненому Старомайорському.

Оновлення про контрнаступ. Не думайте, що це задіяні основні сили

Тиждень тому знову з'явилося кілька дуже песимістичних публікацій про український контрнаступ. Вони наголошували на повільному географічному просуванні українських сил, їхніх втратах тощо. Ви можете знайти їх, якщо захочете. Однак на початку тижня наратив досить помітно змінився. Стало зрозуміло, що українці послідовно (хоч і скромно) просуваються вперед.

Можливо, безпосереднім каталізатором цього став репортаж CNN від 26 липня, де цитувалися неназвані чиновники Пентагону, які заявили, що Україна залучає більше сил для контрнаступу і, можливо, виявила слабкі місця в російській лінії оборони. Ви можете прочитати цей репортаж тут.

У цей час почали з'являтися розповіді про певні успіхи українців у Запорізькій області. Однією з проблем, схоже, було те, що українські війська просунулися вперед, але через тишу (і погану погоду) їх було важко відстежити. New York Times доповнила цю новину, сказавши, що, можливо, почався "основний" контрнаступ.

І тоді все справді понеслось. Президент Зеленський, безумовно, підлив масла у вогонь своєю умисно скромною заявою 26 липня про те, що з фронту надходять "дуже хороші новини".

Конкретика цієї доброї новини стала зрозумілою через кілька годин, коли стало відомо, що невелике містечко Старомайорське було звільнене. Це місто, на яке українці вже давно націлилися (див. карту Deep State).

Було навіть таке відео, яке Зеленський опублікував у Twitter із досить хвилюючим підписом: "Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!"

І відтоді знову все, здається, затихло. Ми мало чуємо про нові українські просування (що, я впевнений, означає, що незабаром знову почнуться песимістичні історії). Гадаю, ми повинні бути дуже обережними, вважаючи, що цей розвиток подій є чимось на кшталт головних військових дій ЗСУ. З таким же успіхом це може бути невеликим нарощуванням сил українців за останні кілька тижнів – і знову ж таки, ще не підтверджено, скільки з бригад, які Україна має в резерві (а це чимало), були задіяні в боях. Я чув від досить надійних людей, що дуже великі сили все ще залишаються в резерві. Повернуся до того, про що говорив минулого тижня – Україна насправді не відчуває жодного часового тиску щодо посилення наземних атак, і вона зробить це лише тоді, коли дійсно відчує слабке місце в лінії фронту.

Україна продовжує докладати значних зусиль, намагаючись завдати шкоди російським артилерійським ресурсам, починаючи від систем і закінчуючи матеріально-технічним забезпеченням. Очевидно, що вона все ще намагається послабити російську обороноздатність, перш ніж масово наступати. Дані, здається, це чітко показують.

Також швидкими темпами триває логістична кампанія. Українці націлені на сполучення Кримського півострова як з материковою Україною, так і з росією, і, схоже, таки пошкодили залізничне та автомобільне сполучення.

Перш ніж завершити з контрнаступом, я хотів би звернути увагу на статтю Майкла Вайса і Джиммі Раштона, якщо ви її пропустили.

Це потужне спростування ідеї про те, що контрнаступ є провальним, якщо поглянути на російські джерела. Вони демонструють надзвичайно високий рівень занепокоєння у російських колах тим, що роблять українці, і тим, як слабшають сили рф. Це зовсім інша картина, ніж та, яку багато хто змальовує. До речі, і Майкл, і Джиммі заслуговують на те, щоб ви регулярно приділяли їм увагу. Вони є одними з найкращих репортерів, які пишуть про війну.

Безпілотники атакують москву. Чому і навіщо?

Можливо, ви прокинулися вчора вранці від повідомлень про те, що українські безпілотники атакують московські будівлі.

Українські атаки на столицю рф почалися кілька місяців тому, оскільки ймовірно, що саме українці стоять за атакою БПЛА на кремль на початку травня.

Атака БПЛА на кремль, 3 травня 2023 року.

З одного боку, ці атаки не є у стилі ЗСУ, адже мають дуже обмежену військову цінність. Важко зрозуміти, як вони можуть вплинути на здатність росіян вести війну. Коли вперше було здійснено травневу атаку на москву, я сумнівався, що українці зробили це саме з цієї причини. Я не бачив, як це допомогло б їм виграти війну.

Думаю, тепер (можливо) маю уявлення про задум ЗСУ. Українці, здається, переконані, що стабільність російської держави є слабкою. Заколот Прігожина, ймовірно, підсилив це переконання. Вони, вірогідно, думають, що це буде надзвичайно незручно для путіна, який навіть не може захистити свою столицю від нападу. Це політична кампанія, спрямована на послаблення віри росіян в ефективність власної держави, і (я сподіваюся), що це призведе до краху путінської держави. Коли я був в Україні, там регулярно заявляли, що вважають, що путінська держава може розвалитися – і, схоже, намагаються прискорити цей процес.

Тільки так ця кампанія має сенс (принаймні для мене).

Чому важливо визнати, що західна військова аналітика була помилковою. Йдеться про майбутнє

Минулого тижня я опублікував чергову статтю у Foreign Affairs, в якій стверджував, що нам потрібно переоцінити те, як ми розуміємо владу і війну в світлі російсько-української війни. Ця стаття присвячена тому, як ми розуміємо війну. Реакція була дуже позитивною. Це найпопулярніша стаття у Foreign Affairs, і, схоже, викликає багато дискусій. Вона має назву "Війна, яка не виправдала очікувань".

Зрозуміло, що не всі були задоволені. Були скарги, що я не повинен перейматися великими помилками в аналізі військової потужності росії та України до 24 лютого 2022 року, а також формою війни, в якій вони воюватимуть. Аргумент, здається, такий: всі помиляються, тож давайте рухатися далі.

Я вважаю, що це вкрай хибний підхід, адже помилки були настільки глибокими, що ми повинні вчитися на них, аби вони не повторилися в майбутньому, коли результати можуть бути ще більш катастрофічними. Зрештою, нам потрібно вивчити аналіз і зробити висновки з нього з трьох основних причин.

Якщо експертне співтовариство так глибоко помилилося в розумінні того, що досліджувало, це ставить під сумнів увесь спосіб, у який воно працює. Недостатньо сказати: "Всі помиляються, давайте рухатися далі". Це нібито експертні спільноти, які консультують політиків, широко цитуються в новинах і допомагають формувати суспільний порядок денний. Їхній аналіз потрібно ставити під сумнів і допитувати, коли вони припускаються таких серйозних помилок. Вплив цих помилок не закінчився чарівним чином 25 лютого 2022 року. Бачення російської та української влади, а також того, як буде вестися війна, тривалий час впливало (і багато в чому продовжує впливати) на те, яку допомогу отримувала Україна. Навіть сьогодні залишаються ті, хто стверджує, що росія не може програти, і тому Україна повинна бути змушена піти на несправедливу угоду. Найважливіша проблема – подібні помилки у майбутньому можуть мати ще більш катастрофічні наслідки. Як, сподіваємося, стало зрозуміло з цієї статті, війна була представлена як швидка і значною мірою проста. Стверджувалося, що росія здатна досягти своїх цілей і розгромити українські Збройні сили у відносно короткий термін. Проте майже ніколи так не буває – війна рідко стає вирішальною і, відверто кажучи, зазвичай є катастрофічним безладом. Будь-яка війна в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, швидше за все, буде такою ж. Нам потрібно говорити про таку війну набагато складнішу і реалістичнішу. Я розповів про це більш детально у цьому дописі.

Остання крапка. Було кілька запитань щодо цитат, наведених у статті. Все, що я можу сказати, це те, що Foreign Affairs перевіряє факти і затверджує всі цитати за найвищими стандартами. Вони працюють надзвичайно наполегливо, і ми детально обговорили всю статтю. Всі цитати були затверджені, і я їх беззастережно підтримую.

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