Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон

Відомий журналіст Майкл Вайс та аналітик з питань безпеки та зовнішньої політики Джеймс Раштон у публікації New Lines Magazine демонструють, що західні аналітики вкрай обмежені в оцінці дій українських сил в рамках поточного контрнаступу і припускаються тих самих помилок, які робили напередодні чи на початку вторгнення, коли стверджували, що Київ впаде за 3 дні або що Україна не буде здатною відвоювати захоплені росіянами території. Як контраргумент автори наводять твердження росіян, які жаліються на успіхи українців в їхньому знищенні на полі бою.

Однією складністю у висвітленні російсько-української війни для журналіста є схильність багатьох представників медіа підбирати факти на користь будь-якого панівного наративу дня, пишуть Майкл Вайс та Джемс Раштон у New Lines Magazine. Шістнадцять місяців тому важко було знайти людей у відомих вашингтонських аналітичних центрах або у великих газетах, які б не вважали, що Київ впаде за три дні. Коли цього не сталося, ті, хто був прив'язаний до думки, що росія є майже незламною військовою потугою, все ще не могли позбутися традиційних переконань, сформованих роками старанного вивчення і, можливо, несвідомого засвоєння російської пропаганди. Те, що Київ не був здобутий, а російська армія була витіснена зі столичного регіону, не означало для них, що Україна не вичерпала свій запас "чудес". Вона не могла відвоювати більше території. Але потім стався прорив на Харківщині. Безумовно, це була чудова операція "приманка і підміна", але саме з цієї причини вона була одноразовою. росіяни вчилися, адаптувалися та готувалися, і довготривала спроба відвоювати Херсон стане тому підтвердженням. Потім росія вивела свої війська з половини цього регіону в листопаді як "жест доброї волі". І так далі.

Постійно перевершуючи очікування, Україна опинилася в незавидному становищі, перетворившись із зашкарублого аутсайдера на жертву власного міфологізованого успіху в очах цих аналітиків і журналістів. Вони почали розповідати, що шість із половиною тижнів після довгоочікуваного контрнаступу не принесли жодних драматичних змін на полі бою. Кілька населених пунктів було відвойовано у південних районах Запорізької та Донецької областей, і це все. Відсутність кульмінації почала призводити до пророцтв, які були характерні напередодні повномасштабного вторгнення росії. Контрнаступ, у який Київ і його партнери по НАТО вклали стільки техніки, людських ресурсів і грошей, вже провалився, як нам кажуть деякі експерти та медіа. "Контрнаступ України зазнає невдачі, і це нелегко виправити", – йдеться в одному з коментарів у The Daily Telegraph. За чотири дні до цього в тій же газеті з'явився ще менш райдужний прогноз: "Україна і Захід зазнають нищівної поразки".

За іронією долі, зауважують Майкл Вайс та Джеймс Раштон, такі оцінки помітно контрастують з тим, що росіяни на місцях говорять про можливості свого супротивника. Але щоб зрозуміти, куди рухається Україна, спочатку необхідно пояснити, де вона знаходиться.

Автори нагадують, що українці розпочали контрнаступ в червні, сподіваючись, але не очікуючи швидкого прориву російських оборонних ліній на півдні. Мета полягає в тому, щоб прорватися до Азовського моря на південному сході України, розірвати російський "сухопутний міст" до окупованого Криму та ізолювати війська рф на лівому березі Дніпра, на решті території Херсонської області, яка все ще перебуває під контролем москви. Це ніколи не було легким чи швидким завданням, про що було добре відомо ще до початку контрнаступу. російські війська витратили більше року на будівництво величезних укріплень, відомих під загальною назвою "Лінія Суровікіна" – названа на честь колишнього командувача війною росії в Україні генерала Сєргєя Суровікіна, якого ніхто не бачив і не чув з часу путчу "Вагнера" минулого місяця і який, за повідомленням Wall Street Journal, може бути затриманий як свідомий чи пасивний співучасник цього заколоту.

Лінія Суровікіна складається з тисяч кілометрів добре побудованих бункерів, окопів і протитанкових пасток, які супроводжуються величезними полями протитанкових і протипіхотних мін. У квітні обидва автори мали можливість поставити запитання півдюжині українських військових і розвідників – від міністра оборони до керівника військової розвідки і старших командирів Сил територіальної оборони. Ніхто з них не мав жодних ілюзій щодо того, наскільки добре захищені ці позиції або наскільки важко буде вибити ворога без більших партій сучасного західного озброєння, особливо бойових літаків, які є обов'язковою умовою маневру загальновійськових сил. (Ці інтерв'ю відбулися до того, як Сполучені Штати оголосили про своє рішення дозволити українським пілотам розпочати навчання на винищувачах F-16, хоча до поставки цих літаків ще кілька місяців).

Деякі з цих українських посадовців розповіли авторам, що їх дещо бентежать очікування, які покладають на них у західних столицях, а саме: Київ потребує швидкої віддачі від інвестицій, щоб не втратити дипломатичну і військову підтримку через нетерплячість електорату в країнах-донорах.

"Все або нічого, швидко або провал", – саме такого тиску боявся український Генеральний штаб.

Докази їхньої настороженості з'явилися одразу ж, коли кампанія розпочалася з особливо важкого старту. Невдала група бронетехніки з 47-ї механізованої бригади БМП "Бредлі" і танки "Леопард-2" заїхала на мінне поле в Запорізькому регіоні і була уражена точним вогнем російської артилерії, скоригованим безпілотниками, і гелікоптерами Ка-52 "Алігатор".

Проте навіть ця перша помилка України стала показовою в іншому сенсі. кремль і його інтернет-платформи ще кілька тижнів по тому повторювали кадри тієї ж самої сцени, зняті з різних кутів, в очевидній спробі роздути українські втрати, показати, якою марною була допомога НАТО у сфері безпеки, і написати передчасний некролог контрнаступу. Ця задумка, схоже, зазначають автори, задала тон багатьом розчарованим і похмурим публікаціям у пресі, що з'явилися згодом.

Одну статистику, яка зараз поширюється, люб'язно "надала" газета New York Times, посилаючись на неназваних американських і європейських чиновників. За перші два тижні української кампанії, повідомляє газета, до 20% військової техніки, яку Україна розгорнула на полі бою, було пошкоджено або знищено. Цей відсоток був наведений без вказівки на загальну кількість пошкодженої техніки, а також без урахування того, яка частина пошкодженої техніки була відремонтована і повернена в стрій.

Точніші цифри повідомила газета Washington Post: станом на 20 липня, тобто через шість тижнів після початку контрнаступу, за словами анонімного представника американського оборонного відомства, було знищено "близько дюжини" "Бредлі". Набагато більше "Бредлі" були пошкоджені, але відремонтовані або на місці, або в Польщі. Проте, наголошують Майкл Вайс та Джеймс Раштон, навіть це видання упускає важливий фрагмент контексту. Україна розпочала цю операцію, маючи 143 "Бредлі", і з того часу отримала або збирається отримати 47 нових, тобто безповоротна втрата 12 одиниць становить лише 6% від наявних у її розпорядженні.

За словами посла Естонії в Києві Каймо Кууска, який залишає посаду, основним інтересом України є захист життя українців. Кууск сказав одному з авторів, що західна бронетехніка виконала свою роботу, врятувавши життя солдатів після підриву на вибухівці. Він також повідомив, що за словами українських військових, росіяни все ще несуть більше втрат, у співвідношенні шість до одного. Зазвичай вважається, що армія, яка наступає, повинна втрачати у співвідношенні 3 до 1.

Ще одним фактором повільного прогресу України є те, що після фіаско 47-ї бригади вона змінила тактику, відмовившись від використання важкої бронетехніки для прориву російських ліній і перейшовши до повільнішого, більш поступового просування вперед. Тут мінні поля залишаються найголовнішою перешкодою.

Автори нагадують, що російські військові розкидали мільйони протитанкових і протипіхотних мін у великих кількостях, щоб виснажити наступаючі українські війська і сповільнити їхнє пересування, аби їх було легше обстрілювати артилерією і протитанковими керованими ракетами. Київ використовує різноманітні методи для знешкодження цих смертоносних пристроїв: мінно-вибухові розтяжки; окремі українські сапери, які повзають на животі, збирають і знешкоджують міни вручну; і мінні катки, прикріплені до передньої частини танків, які підривають міни перед бронею, а не під нею. Очищені українцями поля в деяких випадках за кілька годин знову мінуються російською артилерією або безпілотниками, які розкидають нові вибухівки на відстані, що перетворює розмінування на сізіфову працю.

Тож Київ вдався до використання ударів з великих відстаней, щоб послабити російську логістику і артилерію – випробуваного методу, який австралійський генерал у відставці Мік Раян називає "корозією російської фізичної, моральної та інтелектуальної здатності воювати". Останні кілька тижнів Україна атакувала окремі артилерійські установки точним контрбатарейним вогнем і підривала російські склади боєприпасів крилатими ракетами великої дальності і безпілотниками, зокрема великою серією ударів БПЛА по селищу Октябрське в центральному Криму 22 липня і серію ударів крилатими ракетами і безпілотниками по цілях по всьому півострову 24 липня.

За словами естонського військового аналітика під псевдонімом "Карл", Україна продовжує "знищувати в середньому близько 25 артилерійських установок на день. Це починає давати певний ефект". російські військові завжди сильно залежали від масованої артилерії для проведення як наступальних, так і оборонних операцій, а це означає, що знищення цих важливих засобів має величезний вплив на всі аспекти бойових дій на полі бою. Можете не вірити Карлу на слово.

російські військові високопосадовці на передовій відчувають на собі вплив української корозії із запеклістю, яка зі зрозумілих причин недоступна песимістично налаштованим західним експертам. Згадаймо хоча б гучне звільнення генерала Івана Попова, який донедавна був командувачем 58-ї загальновійськової армії. 58-ма брала участь у важких боях на Запоріжжі. Попов записав голосову пам'ятку для приватного поширення серед своїх солдатів, але російський парламентарій Андрєй Гурульов опублікував її в Telegram. Генерал розкритикував "відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки" і те, що він описав як "масову загибель і поранення наших побратимів від ворожої артилерії". Попов також стверджував, що 58-й відчайдушно потребував ротації, оскільки більшість рядового складу перебували на фронті місяцями і зазнали катастрофічних втрат.

Низький моральний дух є ще однією серйозною проблемою для росіян, тоді як навіть українці, які скаржаться на зупинку прогресу або на впертого ворога, який міцно укорінився, чомусь все ще зберігають оптимізм. У Києві існує велика соціальна і політична згуртованість – не те, що в москві, яку ледь не захопила незадоволена армія найманців під командуванням кейтерингового олігарха, що перетворився на воєначальника. Якщо залишити осторонь "марш Вагнера", то відбулася значна кількість менших заколотів звичайних підрозділів російських "мобіків" (призовників), призваних під час мобілізації, оголошеної президентом владіміром путіним у вересні 2022 року. Мобілізовані регулярно скаржаться на відсутність боєприпасів, їжі, зарплати та використання їх як гарматного м'яса. Війна – це не тільки зброя і кулі, але й метафізичні елементи. Одна справа – випустити снаряд поблизу, який розірветься за багато кілометрів; інша – сидіти покинутим в окопі і думати, навіщо ти взагалі це робиш.

У статті зазначається, що Попов, можливо, і є найбільш високопоставленим представником російської армії, який нарікає на ефективність української артилерії, але він не єдиний. Безліч проросійських джерел у соціальних мережах засвідчили шкоду, яку Україна завдає своїми керованими реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) як інструментами контрбатарейної боротьби. Ці високоточні ракети випускаються з високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) і реактивних систем залпового вогню M270. Київ мудро накопичив ці боєприпаси напередодні нинішньої кампанії.

Незважаючи на широко розрекламований дефіцит боєприпасів в Україні, автори переконані, що їх, безумовно, достатньо, щоб зробити життя окупантам неприємним.

"Ворожі артилеристи годинами не змінюють позиції, безкарно обстрілюючи нашу лінію фронту", – стогнав Олександр Ходаковський, командир батальйону "Восток" так званої ДНР, маріонеткового російського утворення на сході України. "Наша ствольна артилерія не відповідає сучасним вимогам з низки причин, в першу чергу, з точки зору дальності стрільби", – бідкався він.

Іншою дезорієнтуючою зброєю для росіян є крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow, що постачаються Великою Британією. Україна використовує Storm Shadow для ураження російських баз матеріально-технічного забезпечення, по яких вона раніше завдавала ударів за допомогою реактивних систем залпового вогню, якби не той факт, що росія пристосувалася до цієї тактики, перемістивши свою техніку за межі 56-мильної дальності польоту снарядів. Ці крилаті ракети, однак, можуть досягти будь-якої російської цілі в будь-якій частині окупованої України, залежно від того, звідки вони запускаються з бомбардувальників Су-24, які їх несуть.

"Я пам'ятаю літо, коли українці отримали HIMARS, і склади почали горіти, як сірники", – нарікає російський військовий блогер "ALIVE Z" у відповідь на успішний удар Storm Shadow по Новоолексіївці, що на кордоні з Кримом у Херсонській області, 11 липня. "Поява ракет Storm Shadow змушує нас переносити склади ще далі [від лінії фронту] або шукати інше рішення. Загалом нам доведеться дуже скрупульозно ставитися до захисту і розміщення боєприпасів", – писав він.

Британські крилаті ракети також успішно вивільнили більше ракет РСЗВ для контрбатарейних цілей. Наприклад, Чонгарський міст, який з'єднує окуповані райони Херсонщини з Кримом, був успішно вражений щонайменше однією ракетою Storm Shadov 22 червня, пробивши велику діру в залізобетонному дорожньому полотні і завдавши "серйозної шкоди", як стверджує Москва. На противагу цьому, наголошують автори, Антонівський автомобільний міст у Херсоні витримав десятки ударів ракет з HIMARS під час херсонського контрнаступу минулого літа, перш ніж зазнав такого ж рівня пошкоджень.

Нещодавнє рішення США про постачання касетних боєприпасів подвійного призначення (DPICM) лише підвищить летальність української артилерії. Снаряди DPICM були розроблені для знищення як піхоти, так і бронетехніки в будь-якій потенційній війні НАТО проти Радянського Союзу та армій Варшавського договору. Україна вже використовує обмежену кількість цих боєприпасів, які були таємно поставлені Туреччиною ще в листопаді 2022 року. З початком повномасштабного російського вторгнення вони також використовують велику кількість старих, набагато менш ефективних колишніх радянських касетних боєприпасів, успадкованих від радянської армії. Вже оприлюднені кадри, як українські військові застосовують снаряди DPICM проти колони російської піхоти, яка просувалася через лісосмугу на сході України. Продемонструвавши ефективність цих снарядів, російський наступ був зупинений на півдорозі.

Майкл Вайс і Джеймс Раштон наводять позитивні коментарі, які пролунали з вуст західних військових посадовців. Українські війська "просуваються вперед кожного дня", заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у своєму виступі після нещодавнього саміту НАТО у Вільнюсі. Воллес також підтвердив, що Україна досі не застосувала резерви зі своїх 12 наступальних бригад, більшість з яких пройшли підготовку в НАТО і, таким чином, отримують левову частку обладнання, що постачається Заходом. Сер Річард Мур, голова МІ-6, заявив кілька днів тому в Празі, що "за останній місяць Україна звільнила більше території, ніж росія захопила за весь минулий рік", і це легко перевірити, але така перспектива відсутня в більшості депресивних коментарів про війну. Навіть генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США – людина, яку ніколи не звинуватили б у надмірному оптимізмі щодо військових перспектив України – заявив, що "український контрнаступ далекий від провалу, незважаючи на те, що він відбувається повільніше, ніж очікувалося". Українці "зберігають свою боєздатність і повільно, цілеспрямовано і неухильно прокладають собі шлях через усі ці мінні поля", – стверджував пізніше Міллі, додавши, що вони все ще зберігають "значну кількість" сил для розгортання.

"Голівудський ажіотаж" навколо битв під Києвом і Харковом, можливо, невиправдано підняв планку того, чого Україна може досягти за короткий час. Проте битва за Херсон, розпочата в серпні 2022 року, була довгою і важкою, більша частина якої порівняно мало висвітлювалася на перших шпальтах тогочасних газет. Кульмінацією цієї операції стало оголошення про виведення російських військ через чотири місяці битви.

Автори наголошують, що це було до того, як українці отримали американські чи європейські основні бойові танки, бойові машини піхоти, крилаті ракети і касетні бомби. Це було також до того, як путінський режим почав "канібалізувати" себе, збиваючи власні гелікоптери, захоплюючи військові округи і висилаючи авангард своїх експедиційних сил до наметових містечок у Білорусі.

Чи означає це, що Україні вдасться вийти до Азовського моря і відрізати росіян на захід від Мелітополя? Ні, не означає. Чи означає це, що українські війська не страждають і не гинуть щодня або що українські призовники не мають права гніватися перед західними репортерами на брак боєприпасів, поспішну або недостатню підготовку НАТО і помилки командування? Звісно ж, ні.

Двічі лауреат Пулітцерівської премії, колишній військовий кореспондент Томас Рікс якось сказав приблизно таке: "Висвітлювати бойові дії може бути небезпечно, але відносно легко. Вам просто потрібно записувати те, що ви чуєте і бачите. Але точно висвітлювати війну набагато складніше, тому що це вимагає певного розуміння стратегії, логістики, моралі та інших речей, які часто неможливо просто спостерігати".

Майкл Вайс і Джеймс Раштон іронізують, що опинилися на химерному переломному етапі кризи, коли єдиними, хто вважає, що контрнаступ України не є таким вже й провальним, як його широко зображують, є росіяни, які відчайдушно намагаються довести протилежне.

Про авторів:

Майкл Вайс – журналіст-розслідувач, директор News Line Magazine, який понад 10 років висвітлює міжнародні теми із фокусом на Близькому Сході та росії. Співавтор бестселера за версією газети New York Times –​ "ІДІЛ: В середині Армії терору" та автор дослідження "Загроза нереальності: як Кремль використовує інформацію, культуру та гроші".

Джеймс Раштон – незалежний британський аналітик з питань безпеки та зовнішньої політики. У сферу його інтересів входять британська оборона та зовнішня політика, а також захист цивільного населення в зонах конфліктів.

Джерело: New Lines Magazine