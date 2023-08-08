Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі

Колишній морський офіцер і заступник міністра ВМС США Сет Кропсі закликає Сполучені Штати і Захід потужніше розгорнути виробництво дронів, зокрема квадракоптерів для України у зв'язку з обмеженнями на експорт, які нещодавно запровадив Китай. У своїй колонці для Wall Street Journal Сет Кропсі попереджає: якщо українці втратять розвідувальні можливості за допомогою квадракоптерів, росія цілком зможе здолати українські сили за рахунок масовості артилерії. Між іншим, додає він, це була б чудова нагода для західних виробників потіснити КНР на ринку квадракоптерів. Зазначимо від себе, що українському уряду теж врешті-решт слід припинити облаштовувати собі годівнички, а натомість ініціювати держзамовлення і преференції для українських виробників та інвестувати у власні виробничі потужності.

У своїй колонці для Wall Street Journal Сет Кропсі переконує, що нещодавнє рішення Китаю обмежити експорт безпілотників знівелює розвідувальну перевагу України у війні з росією і є активним втручанням на боці москви. На його думку, США та їхні союзники повинні відреагувати на це рішення розвиненням власної промислової бази, яка виробляє безпілотні авіаційні системи. Якщо цього не зробити, перемогти росію буде значно важче.

Автор нагадує, що війна в Україні – це перша війна безпілотників. БПЛА мають вирішальне значення для стратегії України і знаходяться на передньому краї переходу у військових технологіях, який скорочує розрив між потенційним і реальним ефектом від застосування високоточних боєприпасів. Сучасні збройні сили вже десятиліттями використовують надзвичайно точну зброю. Вперше застосована під час американської кампанії бомбардувань під час Великодньої наступальної операції 1972 року у В'єтнамі, високоточна зброя стає дедалі точнішою і дальнобійнішою. Але точність корисна лише тоді, коли ціль можна ідентифікувати і швидко вразити.

Безпілотні літальні апарати також є невід'ємною частиною сучасної армії, вперше широкомасштабно використані 1982 року для придушення сирійської протиповітряної оборони в Лівані. Вони шукали далекобійні важкі гармати під час війни у Перській затоці і застосовувалися США та їхніми союзниками як ключовий ударний засіб проти джихадистів під час глобальної війни з тероризмом.

На думку Сета Кропсі, військовий успіх України демонструє еволюцію за межами західних стандартних, а до нинішньої війни, й російських стандартних військових практик. Із меншою кількістю людей і озброєння, українці зіткнулися з ворогом, який має набагато більше гармат, ракетних установок і боєприпасів. Рішення української сторони, розвинуте з початку війни на Донбасі у 2014 році, полягає в тому, щоб воювати розумніше.

Українська розвідувальна система БПЛА поєднує в собі кілька одиниць озброєння з десятками тисяч малих дронів, включаючи ручні апарати, більші квадрокоптери з чотирма гвинтами і кілька літальних апаратів з фіксованими крилами. Українські підрозділи БПЛА рухаються вперед, розгортаючи безпілотники в межах кількох сотень метрів від ворога. Супутники Starlink передають зображення російських підрозділів у реальному часі. Ці дані з поля бою в реальному часі, які російські військові намагаються перервати, передаються назад до артилерійських підрозділів. Коли ціль визначена, оператори українських безпілотників можуть негайно викликати вогонь і оцінити втрати, завдані в бою. Ця система дозволяє наносити удари вглиб російських військ, розгортаючи артилерійський вогонь на великі відстані для знищення засобів протиповітряної оборони, електронних систем та інших важливих цілей.

Щомісяця Україна використовує близько 10 000 безпілотників різних типів. Рівень втрат різний. Досвідчені оператори здатні використовувати один і той самий БПЛА у десятках місій, тоді як піхотні підрозділи в гарячих точках можуть втрачати їх у боях щодня. росія скопіювала українську систему, використовуючи те саме обладнання, але менш ефективно. російські війська зазвичай використовують менш мобільні, але більш надійні платформи дротового зв'язку.

Більшість безпілотників призначені для цивільного використання. До війни в Україні жоден оборонний підрядник не мав можливості постачати БПЛА в масштабах, необхідних для ведення бойових дій. Китайська державна компанія DJI є світовим лідером, на яку припадає близько двох третин світового ринку малих дронів. Українські солдати віддають перевагу обладнанню DJI перед американськими та європейськими альтернативами, які коштують дорожче і часто є менш зручними та надійними у використанні. Квадрокоптер DJI малого радіусу дії коштує від $1,000 до $5,000, а середнього – від $5,000 до $15,000. Оскільки компанія DJI фінансується державою, Комуністична партія КНР та Міністерство державної безпеки мають широкі можливості для контролю за її експортом.

Як зазначає Сет Кропсі, Китай і раніше зривав розгортання українських безпілотників. Протягом 2022 року він затримував експорт квадрокоптерів до Європейського Союзу, дотримуючись при цьому ринкових правил ЄС та обмежуючи можливості своїх систем виявлення БПЛА Aeroscope. Але після того, як минулого тижня було оголошено про запровадження експортного контролю, Пекін запровадив процедуру перевірки будь-яких продажів дронів, які перевищують певний поріг, по суті, регулюючи ті, що мають військове застосування. Ключовим моментом є заборона на кінцеве використання у військових цілях. Україна отримує більшість своїх безпілотників через приватних покупців та благодійні організації, які працюють в Європі, а це означає, що після 1 вересня, коли експортний контроль КНР набуде чинності, українським підрозділам буде складно отримати безпілотники китайського виробництва.

Автор матеріалу переконаний, що це втручання від імені москви. Китай навряд чи обмежить передачу технологій безпілотників росії. Навіть якщо зробить це номінально, він майже напевно допоміг країні-агресору створити невелику, але корисну вітчизняну індустрію безпілотників, експортуючи побутову електроніку, яку рф може переробити в низькотехнологічні БПЛА.

Оптова заборона на продаж дронів переважно вигідна москві. Незважаючи на значне виснаження, росія має кількісну перевагу в артилерії над Україною, тоді як український підхід ґрунтується на інтеграції безпілотників з артилерійським вогнем і пересування піхоти. Якщо конфлікт повернеться до змагання між масованою артилерією ХХ століття, рф матиме значну перевагу. Без розвідки українські наступальні дії були б неможливими. Коли український контрбатарейний вогонь погіршиться, російські війська можуть просто розчавити Україну.

Захід не може підтримати Україну в традиційному бою. Тоді як західні артилерійські потужності розширюються і можуть задовольнити потреби Києва без поповнення запасів протягом наступних 15 місяців, українські витрати на боєприпаси базуються на розвідувальній системі UAS. Захід мав би постачати Україні не 120 000-150 000 снарядів на місяць, а ближче до пів мільйона, а також 1000 або більше додаткових гармат.

Дії Китаю вимагають від США, їхніх союзників і України визнання того, що Пекін є повним, хоча і прихованим, прихильником війни росії. Китай не має ані бажання грати роль чесного брокера, ані зацікавленості у врегулюванні, яке б поважало інтереси американської, європейської чи української безпеки.

США та їхні союзники повинні діяти негайно. Виробники дронів на Заході прагнуть конкурувати з DJI та іншими китайськими компаніями. Сполучені Штати мусять переорієнтувати частину своєї допомоги Україні, включивши в неї квадрокоптери, вироблені американськими компаніями.

Міністр оборони може ініціювати надзвичайну програму в рамках Управління швидких закупівель оборонного відомства. Ці повноваження, які дозволяють міністру виділяти кошти майже з будь-якого джерела в бюджеті Пентагону, застосовуються, коли "нагальна потреба національної безпеки" вимагає "негайного початку проєкту" і "швидкого розгортання". Сет Кропсі переконаний, що потреба очевидна: американська підтримка України зазнає краху, якщо система розвідки БПЛА зруйнується.

"Досі адміністрація Байдена підтримувала Україну, надаючи фрагментарну допомогу через тижні і місяці після того, як потреба в ній стала очевидною. Україна вижила завдяки винахідливості й технологічній адаптації, зокрема, завдяки використанню БПЛА для вдосконалення своєї артилерії. Якщо Україна не отримає необхідну їй підтримку, росія візьме гору, швидше за все, до кінця року. Якщо США не діятимуть, вони ризикують віддати вирішальну перемогу росії – і геополітичну вигоду Китаю", – наголошує офіцер та ексчиновник Пентагону Сет Кропсі.

Сет Кропсі є засновником і президентом Йорктаунського інституту. Він служив морським офіцером і був заступником заступника міністра ВМС, є автором книг "Mayday" і "Морська сліпота".

Джерело: Wall Street Journal