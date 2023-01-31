Пропонуємо вам переклад огляду російської пропаганди від неймовірної Джулії Девіс. Цього разу про Соловйова, який на своїй програмі розпинався про невдачі на фронті, кругом побачив "нацистів" в Європі, і в США, що "нацисти" з України бомблять російську стратегічну авіабазу, а у відповідь тиша. Дуже хвилювався, що росія досі не бомбить Нью Йорк, Лондон, Париж тощо.

Фаворит путіна втратив самовладання на своєму останньому телешоу, розкритикувавши невдалу тактику і стратегію, через які росія програла в Україні, і пожинатиме гіркі плоди в майбутньому.

Минулого тижня вихідні провідний російський пропагандист владімір соловйов проводив на фронті, для підтримки невдалого вторгнення росії в Україну. Але і для соловйова, і для кремля – це уроки трагічної реальністі про те, наскільки погано йде ця війна.

І він від цього не в захваті.

У четвер соловйов несамовито критикував загальну стратегію, та заявив, що російська армія не справляється з ворогами. Він заявив, що має прямі докази тупих тактичних помилок на фронті.

Під час свого шоу "Повний контакт" соловйов розлютився через нещодавню заяву про те, що Україна незабаром отримає танки "Абрамс" і "Леопард-2" від країн НАТО. З розпачем і пафосним зітханням він запитав: "Ми таки дійшли до цього?". Він закликав аудиторію не довіряти кількості танків, які планується надати Україні, прогнозуючи, що їх буде більше: "Вони дадуть все. Я це давно кажу, ці виродки ще й Гітлера реабілітують за нашого життя... ось до чого все йде... Йде Третя світова війна. Захід повернувся до свого нацистського коріння. Німеччина втомилася приховувати свою нацистську сутність, а Америка нарешті відкрито проявила свої нацистські замашки".

Назвавши американців "підступними брехунами", соловйов додав, що їхня зарозумілість – це вина самої росії: "Ми не створюємо їм ніяких загроз. Ми не завдаємо ударів по Нью-Йорку, ми не б'ємо по Вашингтону, ми не погрожуємо Майамі, ми не робимо нічого, щоб загрожувати американцям. Вони підірвали наші трубопроводи, а ми просто утерлися. Вони постачають важкі танки, а ми знов утерлися. Припиніть говорити про червоні лінії! Це абсолютно пуста фраза, яка нічого не значить!"

Розлючений соловйов репетував: "Берлін, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон повинні горіти! Столиці нацистських країн, які прийняли рішення про війну з росією... Чому Київ не стерли з лиця землі після того, як нацистська країна Україна завдала удару по нашій стратегічній авіабазі? Досить патякати!".

Далі ведучий заявив: "Удари наносяться по наших містах! По нашій землі! Гинуть російські солдати! Гинуть російські люди! Нацисти торжествують! А ми як плануємо відповісти? Виттям про те, що уникнути ядерної війни – це найголовніше? Тоді якого біса ми маємо запаси тактичної і стратегічної ядерної зброї? Щоб боятися її застосувати? Щоб великі орденоносні генерали ахнули: "Ви хочете ядерної війни?" Ви хочете знищення росії звичайною зброєю, якої у країн НАТО в три з половиною рази більше, ніж у нас?"

Соловйов верещав, що руйнування інфраструктури України недостатньо. Він вимагав відповіді: "Чому досі стоять Одеса, Харків, Дніпропетровськ (Дніпро)?" Він гнівно кричав: "Ми більше не дислокуємося під Києвом! Це що? Довбаний жест доброї волі? Жест доброї волі? І Харків був жестом доброї волі? Нікого не розстріляли за Харків! Нікого не відправили у відставку, хоч би на публіку. Суспільство не отримало жодної відповіді на свої запитання. Я вас питаю, чому ви наблизили фронт ближче до Бєлгорода? Ми ж так і не повернулися на ті позиції! У відповідь – тиша. Тиша".

Соловйов вимагав знищувати ворогів "на їхній землі": "Громадяни країн НАТО не повинні почуватися спокійно, поки російська людина страждає... Громадяни! Проти нас оголошена війна. Отямтеся! Схаменіться".

Гість соловйова, військовий кореспондент Олександр Коц, розкрив одну з причин безпорадної люті ведучого: кричуща некомпетентність і безгосподарність військового керівництва російських військ. Обговорюючи нові зразки озброєння, які планується надати Україні країнами НАТО, Коц сказав: "У нас є лише список, в якому зазначено, що це озброєння буде надано Україні, а не перелік. Поки ми маємо цей список, поки що лише на папері, ми повинні вже думати, що будемо робити, коли все це потрапить на фронт, або якщо все це потрапить на фронт. Ми повинні якось протистояти їхнім артилерійським системам і танкам. За останній місяць, під час свят, як член президентської Ради з прав людини, я отримував обурені і тривожні повідомлення від родичів [солдатів]. Ми підготували – не буду казати скільки, але пристойну кількість артилерійських батальйонів, але всі вони були направлені в піхоту. Це величезна кількість людей. Ми готували їх три місяці, витрачали боєприпаси, витрачали гроші на їхнє проживання. Прекрасні викладачі з наших військових університетів, в тому числі Михайлівської артилерійської військової академії, віддавали свій час і знання для того, щоб їх навчити. Що стосується нашої артилерії, то це дуже сумна історія... У нас не залишилося жодного артилерійського училища! Було одинадцять, а зараз залишилося тільки Михайлівське".

Соловйов піддакнув, що знає про цю проблему, бо їздить на фронт. Коц додав: те саме з протитанковими підрозділами, це "ті самі підрозділи, які мали б зустрічати цю танкову армаду, спалювати ці танки "Абрамс" і "Леопард". Замість цього, чомусь, їх ще й переводять у піхоту. Я не можу зрозуміти, чому так відбувається... Ми професійно підготували фахівців, добре їх навчили, а вони сидять без застосування... і це тоді, коли маємо загрозу, що до весни ці поставки із Заходу можуть піти на фронт – це дуже затратно, марнотратно з нашого боку".

соловйов втрутився: "Я розумію, що з танками танками не воюють, а використовують інші засоби. Наш протитанковий кулак повинен бути напоготові". І тут Коц наче накрив мокрим рядном: "Перша лінія оборони, яка буде зустрічати ці танки, почасти складається з мобілізованих. Наші мобілізовані солдати на передовій озброєні тільки автоматами Калашникова. На жаль, протитанкової зброї на багатьох ділянках фронту немає".

Далі соловйов осідлав свого улюбленого коника – тему про тактичну ядерну зброю, яку НАТО надасть українцям, на його думку, з часом. "Я вважаю, що застосування тактичної ядерної зброї неминуче. Питання в тому, хто зробить це першим: ми чи вони", - сказав він. Коц хотів підіграти і зазначив: "Танки, які доставляються, містять збіднений уран". Соловйов вже зауважив, що збіднений уран не радіоактивний. Тоді Коц припустив: "Це все одно можна використати як привід, щоб застосувати нашу тактичну ядерну зброю".

Але навіть фірмова фішка – погрожувати противникам росії ядерним хаосом – не приніс запеклому пропагандистові навіть дещиці звичного задоволення. Представляючи наступного гостя, соловйов заскиглив: "Мені досадно. Все це. Дуже".

Джерело: The Daily Beast