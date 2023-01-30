Американське видання Politico поспілкувалося з представниками Міністерства оборони США, конгресменами, європейськими політиками та українськими офіційними особами і стверджує, що в Пентагоні набирають обертів обговорення надання Україні американських винищувачів F-16. Схоже, що у Конгресі таке рішення знайде повну підтримку. Втім, деякі офіційні особи наголошують, що вкрай терміновим є запит на ППО та артилерію, який потрібно задовольнити якнайшвидше.

Низка військових чиновників негласно підштовхує Пентагон до схвалення відправки винищувачів F-16 в Україну, щоб допомогти країні захиститися від російських ракетних і безпілотних атак, стверджують три людини, обізнані з ходом переговорів. Про це пише американське видання Politico.

Як зазначає газета, Україна заявила про потребу в американських винищувачах F-16 ще з моменту російського вторгнення минулого року. Проте Вашингтон і Київ вважають артилерію, бронетехніку та наземні системи протиповітряної оборони більш нагальними потребами для боротьби з російськими військами.

У той час, як Україна готується до нового наступу з метою відвоювання території навесні, кампанія всередині американського Міноборони за винищувачі набирає обертів – стверджує Politico, з посиланням на чиновника оборонного відомства і двох інших осіб, які брали участь в обговоренні, але просили не називати їхні імена.

Частково завдяки швидкому схваленню передачі танків і систем протиповітряної оборони Patriot, які не так давно були заборонені для експорту в Україну, в Києві знову з'явився оптимізм щодо того, що наступними можуть бути американські літаки.

"Я не думаю, що ми проти", – цитує Politico високопоставленого чиновника Пентагону про передачу F-16 на умовах анонімності, щоб обговорити делікатну дискусію. Він підкреслив, що остаточного рішення ще не прийнято.

Однак Україна ще не оголосила, що винищувачі є її головним пріоритетом, підкреслив чиновник, зазначивши, що Пентагон зосереджений на наданні Києву можливостей, необхідних для негайного ведення бойових дій.

Але незабаром на перше місце можуть вийти винищувачі, переконує американське видання. Останніми днями Київ поновив свій запит на них, а головний радник міністра оборони країни повідомив ЗМІ, що чиновники наполягатимуть на постачанні літаків зі США та європейських країн.

Як пише видання, один з радників українського уряду сказав, що це питання піднімалося у Вашингтоні, але поки що "нічого надто серйозного" не обговорювалося. Інша особа, знайома з переговорами між Вашингтоном і Києвом, сказала, що на прийняття рішення про постачання власних літаків і схвалення реекспорту F-16 з інших країн можуть піти "тижні".

"Якщо ми їх отримаємо, перевага на полі бою буде просто колосальною. ... Це не просто F-16: літаки четвертого покоління, це те, чого ми хочемо", – сказав радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак.

Речник Білого дому відмовився коментувати цю історію, але вказав на зауваження заступника радника з національної безпеки Джона Фінера, який сказав, що США будуть обговорювати питання винищувачів "дуже обережно" з Києвом і його союзниками: "Ми не виключаємо і не виключаємо жодних конкретних систем".

Видання пише, що Україна хоче, щоб сучасні винищувачі – F-16 або F-15 ВПС США, або їхні європейські аналоги, німецький "Торнадо" чи шведський "Гріпен", замінили її парк літаків радянських часів. Десятки більш сучасних літаків стануть доступними протягом наступного року, коли такі країни, як Фінляндія, Німеччина та Нідерланди, перейдуть на американські винищувачі F-35.

Незважаючи на вік українських літаків, інтегрована система протиповітряної оборони Києва утримує росію від домінування в небі з моменту вторгнення 24 лютого.

Але зараз офіційні особи занепокоєні тим, що в України закінчуються ракети для захисту свого неба. Як тільки її арсенал буде вичерпано, російські винищувачі зможуть пересуватися, і Київ "не зможе конкурувати", цитує Рolitico чиновника американського оборонного відомства, який брав участь в обговоренні.

Сучасні винищувачі можуть бути одним із варіантів вирішення цієї проблеми. F-16 несуть ракети класу "повітря-повітря", які можуть збивати ракети і безпілотники, що наближаються. І на відміну від "Патріотів" і національних передових зенітно-ракетних комплексів, які зараз надсилає Захід, винищувачі можуть швидко пересуватися місцевістю для захисту різних цілей.

"Якщо вони отримають [F-16] Вайпер і матимуть активну ракету класу "повітря-повітря" з радаром, який зараз має F-16, з певним електронним захистом, тоді це буде рівна гра", – сказав американському виданню представник Міноборони.

Навіть якщо США вирішили не надсилати винищувачі F-16, інші західні країни мають винищувачі американського виробництва, які вони могли б надати. Наприклад, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив минулого тижня, що його кабінет розгляне можливість постачання цих літаків, якщо Київ звернеться з відповідним проханням. Але, наголошує Politico, передачу мають схвалити США.

Високопосадовці Пентагону визнають, що Україна потребує нових літаків у довгостроковій перспективі. Але наразі дехто стверджує, що Київ має більшу потребу в традиційних засобах протиповітряної оборони, як-от Patriot і NASAMS, які постачають США та інші країни, оскільки доставка літаків може зайняти місяці.

Надання Україні F-16 "не вирішує проблеми крилатих ракет або безпілотників прямо зараз", цитує Politico високопоставленого чиновника Міністерства оборони США.

Ядерна війна не станеться через F-16. Великий поштовх для тренувань українських пілотів

Інші кажуть, що потреба у винищувачах є більш нагальною. За словами представників, знайомих з ходом переговорів, пише Politico, Україна визначила список з 50 пілотів, які вже зараз готові розпочати навчання на F-16. Ці досвідчені пілоти володіють англійською мовою, мають за плечима тисячі бойових вильотів і можуть пройти підготовку всього за три місяці.

Багато з них вже тренувалися з американськими військовими у великих навчаннях до вторгнення. У 2011 та 2018 роках американці та українці брали участь у військових навчаннях у небі над Україною. 2011-го американці привезли свої літаки F-16 і навчали українських пілотів на МіГ-29 і Су-27, як захищати стадіон під час підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Після того, як росія незаконно анексувала Крим 2014-го, США та Україна провели другі спільні навчання у 2018 році, метою яких було навчити українських пілотів тактиці захисту країни та контролю над небом. Американські пілоти використовували свої F-15 для відтворення тактики російських винищувачів.

За словами українського урядовця і одного зі співрозмовників Politico, Україна підштовхує США розпочати навчання українських пілотів на F-16 вже зараз, до того, як президент Джо Байден схвалить поставку літаків. Але в Пентагоні поки прохолодно ставляться до цієї пропозиції, кажуть американські чиновники. Однією з альтернатив, що обговорюються на нижчих рівнях, є початок навчання українських пілотів тактиці ведення бойових дій на навчально-тренувальних літаках.

Україна також розглядає можливість укладення контрактів з приватними компаніями в США, щоб почати підготовку пілотів, за словами однієї з осіб, знайомих із цим питанням.

Ймовірно, навчання українських військових не розпочнеться без президентського рішення про постачання американських винищувачів. Одне з побоювань адміністрації Байдена весь цей час полягало в тому, що відправка передових озброєнь може бути розцінена росією як ескалація (скільки можна вірити в цю навіяну путіним тезу, яку давно критикують і експерти, і військові? – iPress), що спонукатиме владіміра путіна до застосування ядерної зброї.

Але офіційні особи вказують на те, що F-16 був вперше побудований у 1980-х роках, і ВПС США вже виводять з експлуатації частину флоту. За їхніми словами, якщо відправка Україні малопомітних американських літаків F-22 або F-35 буде вважатися ескалацією, то відправка F-16 – ні, наголошує американське видання.

"Давайте подивимося правді в очі, ядерна війна не станеться через F-16, – сказав представник Пентагону. – Це просто наявна частина інструментів звичайних озброєнь".

Проте, на думку видання, F-16 – це складні системи, які також потребують потужної інфраструктури і висококваліфікованого технічного персоналу для експлуатації та обслуговування. Навчання українських техніків, швидше за все, займе більше часу, ніж підготовка пілотів, і Сполученим Штатам, можливо, доведеться залучати підрядників для проведення деяких із цих інструктажів.

"Все, що працює – надсилайте Україні". Підтримка в Конгресі є

Як переконує Politico, надання F-16, ймовірно, отримає певну підтримку на Капітолійському пагорбі, де як демократи, так і республіканці дорікають адміністрації за недостатньо швидкі дії або за утримання певних можливостей, як-от артилерія більшої дальності. Передача винищувачів МіГ російського виробництва в Україну через східноєвропейські країни, які досі ними користуються, отримала підтримку обох партій, хоча обмін озброєнням так і не відбувся.

Конгресмен Майк Квіглі, який є співголовою Українського кокусу в Конгресі, сказав, що він "не проти" надання Києву винищувачів F-16, але в цілому виступає за надання Україні "всього, що працює". "Ви не можете вести війну наполовину. путін не робить цього. Ви повинні зустріти путіна броня на броню, зброя на зброю, тому що вже зараз існує надзвичайний дефіцит у кількості військ, – цитує видання пана Квіглі. – Все, що працює, все, що потрібно, надсилайте їм.

"Моє послання, коли я вперше почав говорити про це, полягало в тому, що те, що колись було пороком, тепер стало звичкою, – додав він. – Все, що ми коли-небудь пропонували, розглядалося як ескалація".

Але провідний демократ в Комітеті з питань збройних сил Палати представників Адам Сміт поставив під сумнів необхідність відправки F-16 в конфлікт, де винищувачі не відіграли вирішальної ролі.

"Я не проти цього, – цитує Politico пана Сміта. – Просто це не на першому місці в списку пріоритетів тих, хто зосереджується на тому, що озброєння дійсно потрібно зараз для ведення бойових дій".

Він зазначив, що F-16, як і старі винищувачі МіГ, про які йшлося минулого року, будуть вразливими перед російськими системами ППО і винищувачами п'ятого покоління. Натомість Сміт наголосив на необхідності постачання боєприпасів для батарей ППО, ракет більшої дальності, танків і бронетехніки: "На чому ми дійсно повинні зосередитись – це протиповітряна оборона. Це номер один. І номер два – артилерія".

Джерело: Рolitico