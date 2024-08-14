Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер

Хоча хороші новини і успіхи в Курській області дещо затьмарюють непросту ситуацію на інших напрямках, вони можуть покращити її. Москва продовжує просуватися на Покровському напрямку, поки в неї ще є якісь резерви. Втім, на думку системного аналітика Ендрю Таннера, її на цьому напрямку чекають непрості часи через брак живої сили та погіршення логістики. За його словами, поки Москва спробує вивести частину сил з Донбасу на Курськ, Україні варто розпочати масштабну атаку й на Бєлгород, щоб знову поламати кремлівські плани. І тоді путіну треба буде півмільйона життів російських солдат, щоб повернути ці території.

Другої Курської битви не було в жодному з моїх прогнозів, але дух операції – це саме те, що потрібно Україні для перемоги. Нехай розпочнеться велике розплутування рашизму!

Через тиждень після початку українського просування в росію важко переоцінити, наскільки переломним моментом може виявитися Курська операція. Звісно, багато чого ще може піти не так, але ступінь несподіванки, якого досягла Україна, дозволив їй зробити крок вперед у протидії зусиллям росіян, спрямованим на обмеження шкоди.

Оскільки я так багато говорю про передбачення і прогнозування, я повинен коротко пояснити читачам, чому я не зміг передбачити, що це станеться. Протягом останнього року я був одним з небагатьох, хто наполягав на тому, що Україна перейде в наступ, як тільки відновиться постачання боєприпасів і буде мобілізовано новий особовий склад. Але я жодним чином не можу стверджувати, що передбачив, що Україна використає свої власні сили на російській землі.

Причина, з якої я не підозрював про таку можливість, полягає в тому, що я вважав, що використання регулярних українських формувань через міжнародний кордон було б контрпродуктивним у військовому і політичному плані. І протягом перших півтора року конфлікту це було саме так: реакція союзників на вторгнення вільних російських сил, що діяли на українській землі, варіювалася від знеохочувальної до ворожої. Я не зміг оновити це постійне припущення, хоча воно, ймовірно, застаріло після того, як Москва знову вторглася до Харківщини, що, схоже, порушило негласну домовленість між Вашингтоном і Москвою про масштаби конфлікту після 2022 року.

Це було непогане припущення, і теоретично належні сили оборони кордону мали б слугувати надійним захистом від нього. З військового боку, Москва може вільно використовувати призовників у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, збільшуючи наявну чисельність військ. Теоретично, Москва могла б задіяти лише призовників, яких у неї є кілька сотень тисяч у будь-який момент часу – для відповіді на наступ України. Це дозволило б оркам підтримувати поточний темп операцій в інших місцях, а це означає, що український наступ лише виснажить їхні власні ресурси.

Покладатися на погано навчених і екіпірованих призовників – це завжди небезпечний вибір, але з огляду на політичну небезпеку зменшення підтримки союзників, якщо Україна буде сприйматися як така, що ескалує конфлікт без жодної матеріальної вигоди, загальне співвідношення витрат і вигод від вторгнення просто не виглядало привабливим. Коли в Україні не вистачало снарядів і вона ще не потроїла швидкість, з якою випускала нових солдатів, відкривати новий великий фронт було б нерозумно в будь-якому випадку.

Припущення завжди робляться, і коли одне з них виявляється хибним, модель ламається. Ви отримуєте поведінку, яка здається непередбачуваною, але насправді такою не є; модель просто була неправильно відкалібрована. Існують справді випадкові події, які виходять за рамки моделі, але в цьому випадку все, що було потрібно, – це оновити основне припущення.

Хороша модель має як прогностичну цінність – наприклад, де Україна з більшою чи меншою ймовірністю здійснить наступ, – так і стійкість до того, що будь-яке припущення виявиться невірним. І хоча я помилився в деталях щодо того, де Україна завдасть удару, в цілому операція добре вписується в мою концепцію застосування анархістської системної війни на знищення для вирішення проблеми перемоги над путіним.

Інакше кажучи, це не стало несподіванкою. Відкриття рашистської території для фізичної окупації призводить лише до кількох операцій, які мають сенс. Це одна з них.

Незважаючи на це, Україна щойно поставила під сумнів основне обґрунтування існування путінського режиму. Для такого лідера, як путін, мало знайдеться більш гідного приниження, ніж доведення його нездатності захистити регіон, що знаходиться безпосередньо між Києвом і Москвою.

Хоча орки все ще повзуть вперед у Покровську, Торецьку, Часовому Яру та Куп'янську, їхній прогрес різко контрастує з тим, чого Україна досягла менш ніж за тиждень зі значно меншими силами. І Україна стає сильнішою з кожним місяцем – вона задіяла в операції не всі і навіть не більшу частину своїх резервів.

Тижневий огляд. Інші фронти

За великою кількістю хороших новин, що надходять з Курська, легко випустити з уваги складні умови, в яких діють українські війська в інших місцях. Значною мірою причиною того, що Україна так легко прорвала оборону орків, була нестача досвідчених російських військ, які її утримували. Вони зайняті на інших фронтах.

12 серпня 2024 року. Суперечливі операції: спроби росіян просунутися вперед ледь помітні червоними стрілками.

У Курську прикордонним військам також не вистачає міцних зв'язків між безпілотниками і артилерією, які дозволили б російським військам швидко реагувати на українські переміщення. Українські бригади, що діють у Курську, схоже, здатні забезпечувати себе самостійно, не наражаючись на шквал безпілотників, що починається за п'ять чи навіть двадцять п'ять кілометрів від фронту. Це головна причина, чому Україна вчинила розумно, зосередивши бойові сили в Курській області, а не відправивши їх до Покровська для контрнаступу там.

Наступ Москви на Покровськ не припинився, а українські війська, очевидно, намагаються сповільнити темп просування і відвести його в низинні райони, де захисники на флангах можуть завдати максимальної шкоди. Я давно очікував, що Москва просуватиметься на північ від Авдіївки та Очеретиного, а не на захід, частково тому, що це краще поєднувалося б з атаками на Торецьк і Часів Яр, а також тому, що місцевість стає складнішою, чим ближче до Покровська.

Покровсько-Торецький фронт, 12 серпня 2024 року.

Ефективна бойова міць зменшується, чим далі ви віддаляєтесь від логістичної бази. В Україні великі населені пункти необхідні для переховування військ і припасів. Населені пункти з великою кількістю залізобетонних конструкцій також є чудовими оборонними позиціями.

Тут корисною є стара ідея – градієнт втрати міцності. Вона говорить про те, що витрати на логістику мають тенденцію зростати в геометричній прогресії, коли ви віддаляєтесь від бази постачання. Зрештою, ваш логістичний ланцюг буде споживати більше припасів, ніж може доставити на фронт. Ця проблема характерна для багатьох систем.

За останні півроку українські війська були відкинуті приблизно на половину відстані між Покровськом та Авдіївкою. Але мало того, що Україна подолала таку ж відстань у Курській битві лише за шість днів, тепер життя орків стає ще складнішим. Вони знаходяться на відстані легкого артилерійського обстрілу, в той час як їхні власні гармати доводиться доставляти по землі, яку регулярно атакують українські безпілотники. Це небезпека розширеного фронту.

Цікаво, що українські війська, схоже, планують окопатися приблизно на півдорозі між Сумами та Курськом, головними містами відповідних районів. Цьогорічне вторгнення росіян у Харківську область застопорилося приблизно на півдорозі між Харковом і Бєлгородом. Географія має значення.

Наступ Москви на Покровському напрямку є непродуманим, навіть якщо кілька вилазок було здійснено грамотно. Якби спроба досягти Лиману на північний схід від Слов'янська або поштовх на південь через східну Харківщину були успішними, то наближення Москви до траси Покровськ-Костянтинівка було б дуже поганою справою. Але існують альтернативні шляхи постачання до Торецька.

Однак ситуація там залишається складною, оскільки Москва повільно зміцнює контроль над зовнішнім оборонним периметром, включаючи більшу частину Нью Йорка. І тут ситуація має ускладнитися з наближенням операцій до міста, а це означає, що Москві дуже потрібен успіх на півночі та сході, щоб організувати часткове оточення.

Будь-яке просування на схід, схоже, стримується міцним контролем України над хребтом, по якому проходить траса Авдіївка-Костянтинівка. Я припускаю, що Україна усвідомлювала загрозу просування на північ від Авдіївки і побудувала тут потужну оборону, що пояснює зусилля Москви обійти цю зону. Враховуючи успіх України під Курськом, небезпідставно вважати, що через місяць-два раптовий локальний контрнаступ може вдарити по вразливому північному флангу Москви і знищити дивізію. Лінія фронту тут все ще знаходиться всього в 10 км від Очеретиного.

Атака орків на Часів Яр триває, але за винятком невеликого просування підземною частиною каналу, путінські війська стримуються. Їхній провал значно ускладнює наступ на Торецьк.

Москва також продовжує операції на Вугледарському та Красногорівському напрямках, відтісняючи українські сили на кілька кварталів або полів у кожному з них. Сподіваюся, що це буде одна з перших ділянок, де будуть втрачені оперативні резерви на користь Курського фронту. Ситуація не критична, але українським військам тут не завадить перепочинок.

Якщо говорити про бригади, які на це заслуговують, то на півночі орки продовжують тиснути на Сіверський виступ. Їм також вдалося трохи розширити наступ у напрямку річки Оскіл в районі Куп'янська. За повідомленнями, за цей сектор відповідають третя штурмова, 77-а аеромобільна та 43-я і 44-а механізовані бригади, причому 3-я штурмова здійснила кілька акуратних локальних "псуючих" атак за власною ініціативою.

Найбільшим безпосереднім бенефіціаром Курської операції стали українські підрозділи на півночі Харківщини, де Москва, за повідомленнями, накопичувала резерви для спроби захопити Вовчанськ на північ від Вовчої. Схоже, що частина з них була першими, кого відволікли. Можливо, Україна перекидає власні резерви, накопичені в цьому секторі, на Курський напрямок, або чекає, поки піде достатня кількість орків, щоб розпочати наступ тут.

Поки що не повідомляється, що робить український флот "Вайперів", але, принаймні, Москва поки що не змогла знищити жодного літака на землі. Кампанія України проти путінських аеродромів у росії триває, і минулого тижня вона здобула ще одну помітну перемогу, знищивши другий склад, повний планерних бомб та інших боєприпасів. Влучання в ці склади рівнозначне підриву літаків, що завдає значної шкоди всьому навколо і ускладнює майбутні операції.

Мені цікаво, що Україна використовує для їх знищення. Дрони не несуть великих боєголовок, хоча кумулятивний заряд може це компенсувати. Інша можливість полягає в тому, що Україна використовує крилаті ракети "Нептун" разом з безпілотниками для посилення удару. Це може пояснити, чому під час одного з нещодавніх ударів по авіабазі було знищено паливний склад, який, я майже впевнений, був під землею, доки Україна примусово не розкопала його.

Заводи, нафтопереробні заводи, паливні склади, авіабази і мости – це ті цілі, повторні удари по яких сприяють розвалу надмірно розгалуженої військової системи. Незалежно від того, чи називаєте ви це стратегічним бомбардуванням, чи чимось іншим, мета одна: зменшити пропускну здатність життєво важливих матеріалів для воєнної економіки ворога і постачання на фронт.

Ефективні операції на полі бою підпалюють ворожу свічку з обох кінців, збільшуючи попит на ресурси, навіть якщо їхня пропозиція обмежена. Якщо ви маєте достатнє уявлення про те, як працює система противника, і можете відстежувати її поведінку, вразливі місця неодмінно з'являться, коли система намагатиметься стабілізувати себе шляхом канібалізму і сортування ресурсів.

Звісно, перш ніж перейти до Курської кампанії та її величезного потенціалу, варто зазначити дещо про власну військову систему України. Багато українських ЗМІ брали інтерв'ю у солдатів передових підрозділів, які коментували відсутність заміни.

У мене є сильна підозра, що Україна перебуває в процесі перезавантаження своїх сухопутних військ через процес сортування, який спрямовує ресурси до підрозділів, що добре зарекомендували себе на полі бою. Певні бригади з ефективними штабами і лідерами можуть навіть бути розширені до чогось на зразок дивізії.

Це перевірений метод, але він має і зворотній бік медалі: деякі підрозділи не отримують підкріплення доти, доки не стають просто неефективними, після чого їх відводять в тил і, можливо, реконструюють. Небезпека успішних операцій, подібних до Курської, полягає в тому, що вони можуть загострити в бригадах, які зазнали поразки, відчуття несправедливого ставлення до себе. Це може призвести до стійкого низького морального духу, що, в свою чергу, спричинить цикл недофінансування і низьку ефективність. Підрозділ, який так страждає, може швидко перетворитися на мішень під час обстрілу.

Я не стверджую, що це обов'язково станеться, але це ризик, якого варто остерігатися. Оскільки Москва намагається напасти на найслабшого члена стада, так би мовити, Україні, можливо, доведеться розглянути питання про відкликання деяких бригад на відновлення і розгортання новостворених бригад раніше, ніж хотілося б.

Примітно, що всі бригади, які, як підтверджено, діють у Курську, є досвідченими підрозділами, які останні кілька місяців поводилися відносно спокійно. 80-та десантно-штурмова воювала в Красногорівці станом на липень, перш ніж Україна тихо вийшла звідти.

22-га механізована бригада перебувала на фронті в Часовому Яру біля Кліщіївки до кінця червня, хоча, можливо, діяла як резерв. Дві бригади, які з'явилися на географічно підтверджених кадрах після успішної першої атаки, 61-ша і 116-та механізовані, виглядають більш свіжими: перша з них не використовувалася останнім часом, а друга перекинута на інші фронти в якості оперативного резерву.

Звичайно, важко бути впевненим, хто де знаходиться, покладаючись на інформацію з відкритих джерел. Преса багато чого відверто помиляється, а також той факт, що бригада не схожа на корабель з екіпажем, який зазвичай тримається разом під час розгортання. У наземній війні окремі солдати рідко мають зв'язок з чимось вищим за рівень батальйону, тому що для штабу бригади було б занадто великим навантаженням контролювати десятки окремих рот або навіть взводів.

На практиці бригади постійно змінюють підпорядковані їм батальйони і роти залежно від місії. Бригаду найкраще розглядати як контейнер, в який можна вставляти менші формування. Цілком можливо, що батальйон, номінально приписаний до 82-ї десантно-штурмової бригади, може бути "перекинутий" до 80-ї, щоб діяти у складі маневреної групи, яка проривається на територію противника.

Можливо, саме тому так багато джерел розходяться в думках щодо того, які саме бригади брали участь у Курській битві. Наразі немає жодних доказів того, що "Челленджери", "Страйкери" та "Мардери", пов'язані з 82-ю десантно-штурмовою бригадою, брали участь у цьому наступі. Аналогічно, "Бредлі", які нібито були у складі 22-ї механізованої, можуть не існувати. Принаймні, жоден з них не був підірваний.

Я підозрюю, що важке сучасне озброєння не ризикують використовувати на російській землі у великих кількостях через побоювання, що його втрата може бути використана для аргументації того, що партнери України не повинні надсилати більше. Таким був чистий ефект репортажів Майкла Кофмана, Роберта Лі, Девіда Екса та інших широко цитованих коментаторів після того, як українська кампанія 2023 року зіткнулася з проблемами.

Курська операція явно була розроблена для того, щоб перевірити американські червоні лінії, а також владу путіна, що залишилася. Прикметно, що реакцію на неї очолив Пентагон, котрий лише підтвердив право України на самооборону.

Добре, що саме представники оборонного відомства задають наратив, ймовірно, беручи на себе ініціативу, оскільки Білий дім не хоче навіть наближатися до цього. Їхні м'які характеристики видають дискомфорт, який відчувають їхні політичні боси, так само як і ЗМІ, які відсувають цю тему значно нижче за висвітлення майбутнього з'їзду Демократичної партії.

Теоретично, це саме та річ, яка може спричинити геополітичний вибух. Швидше за все, цього не станеться, оскільки путін вже намагається применшити серйозність ситуації. Але ризик того, що ще більша війна вплине на президентські вибори в США, змушує експертів нервувати. Ви знаєте це з того, що вони уникають говорити про це. Те ж саме можна сказати і про потенціал розпаду Америки в найближчі роки, так само, як і росії.

Курськ і демонтаж владної вертикалі Москви. Секрет влади путіна

Я дуже впевнений, що Україна не буде прагнути захопити Курську АЕС. Однак рух у цьому напрямку, безумовно, є частиною меседжу, який Україна намагається надіслати за допомогою курської кампанії. Не лише тому, що це показує, наскільки неймовірно слабким і дурним є путін, який розпочав цю війну, але й тому, що улюблений аргумент адміністрації Байдена про ненадання Україні всієї зброї, необхідної для перемоги, і введення довільних обмежень на дальність дії, є дуже хибним.

Якщо Москва становить таку серйозну загрозу, що НАТО має бути готовою до нападу на її територію в будь-який час, але водночас запобігати війні за будь-яку ціну, то з концепцією стримування НАТО щось не так, бо вона не заслуговує на довіру. Війна є війна: єдиний надійний спосіб зупинити ворога від заподіяння вам шкоди – це змусити його захотіти цього. Для України це означає нанесення такої шкоди російській імперії, щоб режим відійшов від окупації, щоб врятувати себе.

Найчесніша річ, яку путін сказав за останні роки, – це те, що Україна напала на Курськ, прагнучи нестабільності в росії. Саме так: вони прагнуть скинути його режим, довівши, що він не може захистити себе. Якщо Москва не може цього зробити, то для чого вона потрібна?

Ось чому Україна, схоже, рішуче налаштована залишитися у Вільному Курську, якщо Москва не задіє значні сили, швидше за все, всі, які вона може виділити, щоб витіснити українські бригади звідти. Наскільки я можу судити, операція планувалася таким чином, щоб її було легко згорнути, якщо вона наштовхнеться на сильний опір, а також щоб вона була оснащена для швидкої консолідації захопленої території. Саме це відбувається зараз, коли Україна домінує на основних транспортних шляхах і покладається на безпілотники для виявлення і нанесення ударів по всьому, що рухається між ними.

Схоже, що Україна розпочала операцію тиждень тому з обмеженого, але дуже інтенсивного штурму силами двох батальйонів, окремих ударних груп розміром з роту, які завдавали ударів по цілях на відстані одного-двох кілометрів одна від одної. Це був не багатобригадний штурм, а безжальна ліквідація пари батальйонів орків, переважно укомплектованих призовниками, які прикривали ділянку кордону біля Суджі.

За повідомленнями, ні війська вздовж кордону, ні чеченські воєнізовані формування, що прикривали територію позаду, не чинили особливого опору. Вони були шоковані інтенсивністю атаки, яка не повинна була відбутися, хоча вони знали, що Україна нарощує значні сили. Їхні командири в Курську не прислухалися до попередження і не відреагували вчасно, а коли вони відправили важку техніку, Україна знищила її в засідках.

У перші два дні головні бойові групи 80-ї та 22-ї бригад прорубали 10-кілометровий пролом у призначеній їм ділянці, а потім з'єднали проломи в один. Потім бойові групи були відправлені вглиб рашистської території, щоб захопити позиції на височині на північ від прориву і обійти Суджу з флангу. Вони також перерізали залізницю, що використовувалася для транспортування вантажів з Курська до Бєлгорода.

Курська кампанія, тиждень 1.

На третій і четвертий день Україна перекинула частини другого ешелону, щоб утримати захоплені позиції і допомогти головним ешелонам просунутися ще далі, а солдати 61-ї бригади зробили груповий портрет біля газовимірювальної станції "Суджа". Безпілотник 116-ї зафіксував власні резерви Москви під Рильськом. Колона з понад десятка вантажівок з солдатами припаркувалася бампером до бампера в одному з сіл і прийняла на себе залп HIMARS.

За українськими оцінками, загальна кількість загиблих становить близько 500 осіб, тобто цілий батальйон орків. Я б сказав, що це щонайменше третина від цієї кількості, оскільки, хоча в кузов вантажівки можна запхати тридцять чоловік, там не залишається місця для зброї. На відео з безпілотника було видно щонайменше кілька десятків фігур, які поспішали до будинків, навіть коли другий, третій і четвертий постріли з РСЗВ влучили в колону. Місцеві жителі в цьому районі знайшли гільзи з-під боєприпасів, що свідчить про те, що касетні боєголовки також прилетіли, але всі, хто був усередині, могли вижити.

Введення додаткових бригад дозволило українським передовим підрозділам просунутися на 30 км від кордону. На п'ятий і шостий день українська артилерія почала з'являтися на російській території за 15 км від кордону, а це означало, що Україна міцно контролює групу сіл, до яких веде потужна дорожня мережа. Це дозволило бойовим підрозділам натиснути на Корєнєво, Кромські Бики та Велике Солдатське – останнє на півдорозі до Курська.

На флангах вторгнення Україна повільно відкочує прикордонні позиції росіян, щоб звести нанівець потенційну можливість контратаки в тилу українських підрозділів, що наступають. Ознакою того, наскільки погано Москва відчуває свою позицію, є те, що основні оборонні лінії копаються на південь від Курська і Курської атомної електростанції. Москва може мати лише обмежену здатність підтримувати війська, що діють в районі Рильська, а це означає, що оборонна лінія на захід від лінії Рильськ-Суджа може незабаром перейти в руки України.

Небезпека, з якою стикається путін, якщо Курська кампанія не буде зупинена.

Наскільки я розумію, план України полягає в тому, що її передові сили окопаються на східному фланзі, прагнучи досягти лінії, що проходить приблизно від Скородного до Білиці, всього в 10 км на схід від того місця, де зараз перебувають українські війська. Першу хвилю підкріплень орків доведеться відкинути назад, але це можна зробити, поки Україна все ще має перевагу в безпілотному просторі завдяки інтенсивній радіоелектронній боротьбі і роботі перехоплювачів безпілотників, що, як повідомляється, є важливими факторами успіху операції до цього часу.

На півночі українські сили матимуть більше простору для дій, якщо зможуть подолати підкріплення, що рухаються на захід від Курська. Однак, якщо Україна зможе утримати перехрестя на Кромських Биках, це разом із захищеним східним флангом дозволить українським військам зайняти Рильськ до того, як Москва зможе підтягнути резерви.

Якщо Україна хоче утримати те, що вже захопила, вона повинна усунути загрозу, яку становлять російські підрозділи, що діють на західному фланзі нинішнього вторгнення. Україна, по суті, змагається за те, щоб утримати шматок території, який легше захищати, ніж нинішній кордон у Сумській області, до того, як Москва зможе відповісти.

Ліквідація Рильського виступу є не лише питанням зручності – успіх відсуне російську територію на 50 км далі від Києва і ліквідує потенційну бульбашку, де системи протиповітряної оборони можуть загрожувати F-16, а Москва – запускати безпілотники або влаштовувати власні атаки. Якщо Москва захоче повернути регіон силою, Україна може використати власні укріплення Москви проти неї.

Якщо Україна зможе прорватися через Корєнєве або кордон на захід від Рильська протягом наступного тижня, Москва буде змушена залишити весь цей сектор. Україна отримає близько 3 000 квадратних кілометрів території. При нинішньому співвідношенні кілометражу до кількості жертв на Донбасі це вимагатиме від путіна пожертвувати до півмільйона солдатів, щоб відвоювати цю територію.

Наступним логічним кроком для України було б випередити здатність Москви вивести солдатів з Донбасу, розпочавши ще більший наступ у напрямку Бєлгорода. Якщо Україна зможе розпочати кілька послідовних операцій цієї осені, це, а також її зростаюча здатність вражати цілі будь-де на захід від Уралу, повільно задушить військову машину путіна.

Секрет влади путіна в тому, що вона майже повністю покладається на блеф. Для росіян, які належать або не належать до елітних кіл, простіше просто пригнути голову і сподіватися, що лиха, які спричинив його режим, не обрушаться на них особисто. Культурну парадигму "руського миру" найкраще описує роман Достоєвського "Злочин і кара". По суті, вона передбачає, що кожна людина є різновидом психопата, який би вбивав кого завгодно, якби не існування всемогутньої держави.

Це трухлява тінь споживацького нігілізму, що оживляє сучасну західну культуру, фінансова піраміда, де кожен прагне мати захисника, який би прикривав його зверху, щоб він міг полювати на людей знизу. Ось чому засуджених, п'яниць і сільських хлопців тасують по конвеєру, щоб вони стали добривом на території України, тоді як у москвичів дикі вечірки.

У найближчі тижні буде абсолютно необхідно, щоб вільні російські формування увійшли в цей регіон. Україна повинна встановити окупаційний режим, який навіть в умовах воєнного стану буде помітно вільнішим, ніж життя в путінському кошмарі. Само собою зрозуміло, що українські війська повинні демонструвати максимальну дисципліну і повагу до місцевих жителів.

Досі не було жодних доказів того, що вони поводяться як орки – жодних мародерств чи вбивств. Це назавжди відрізнятиме українські операції від російських і створить справжнє джерело легітимності української боротьби. Українці не просто борються за власну свободу, вони демонструють єдину причину, з якої взагалі варто воювати.

Завдяки Курській кампанії, якщо не станеться несподіваної катастрофи та розвороту, Україна просто змінила геополітичні розрахунки в усьому світі. Не буде ніякого припинення вогню або нових Мінських угод. Якщо Москва хоче повернути свою територію, вона повинна залишити територію України.

А якщо Москва цього не зробить, якщо Україна буде змушена пролити ще більше крові, щоб це сталося, то діапазон результатів буде не від підкорення України до гіркого миру, а до нескінченної війни, поки обидві країни не вибухнуть або імперія путіна не розвалиться на шматки.

Годинник на війні путіна спливає. Він так наполегливо намагається утримати лінію фронту на Донбасі, що Москва вже не в змозі захистити решту своєї території. Відправлення кораблів на Кубу, погрози дати ракети хуситам – все це бовтається в сипучих пісках.

Нещодавнє порівняння Зеленського між катастрофою в Курську і такою ж катастрофічною втратою однойменного підводного човна двадцять чотири роки тому було влучним. Погане управління зникає, а на війні всі блефи стають явними.

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