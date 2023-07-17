Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider

Наслідки вторгнення в Україну для російської економіки та добробуту росіян описує видання Business Insider. Воно перераховує: погіршення платіжного балансу, падіння експорту та доходів і сповзання до низу рубля. І це лише при поверховому огляді.

Стан російської економіки погіршується, оскільки західні санкції завдають удару по ключових галузях країни. Проблеми, з якими стикається росія – від падіння продажів автомобілів до обвалу російського рубля – продовжують зростати, пише видання Business Insider.

Від падіння продажів автомобілів до різкого скорочення профіциту поточного рахунку платіжного балансу – проблеми москви неможливо приховати.

Економічні негаразди країни примножилися після її вторгнення в Україну на початку минулого року. Конфлікт викликав хвилю санкцій з боку західного світу. Дехто навіть звинуватив президента росії путіна в тому, що він завдав стільки болю нації, а дослідники з Єльського університету заявили, що він "канібалізує" російську економіку в своєму прагненні завоювати Україну.

"Левова частка економіки контролюється державою, енергетичним і фінансовим секторами, і путін забирає початковий капітал цих підприємств, щоб використовувати його для своєї військової скрині", – кажуть дослідники Джеффрі Зонненфельд і Стівен Тіан.

росіяни купують менше іноземних автомобілів. А власні мають проблеми

Автомобільна промисловість росії – одна з галузей економіки, яка зазнає труднощів. Інсайдер Філ Розен повідомив, що продажі автомобілів у москві впали майже на 75% з початку війни в Україні. Спад був спричинений поєднанням трьох факторів: зростанням цін, зменшенням пропозиції та погіршенням споживчих настроїв.

"росіяни просто купують менше автомобілів, і крапка, – сказав Тіан. – Це говорить про слабкість споживача в росії. Це найбільш точний показник погіршення споживчих настроїв, який тільки існує. росіяни просто не витрачають гроші".

Водночас кількість росіян, які купують автомобілі іноземних марок, що зазвичай розглядаються як предмети розкоші, вкрай мала. Натомість споживачі купують автомобілі місцевого виробництва, багато з яких мають механічні проблеми.

Падіння експорту. Зокрема доходів від експорту енергоносіїв

Ще однією ознакою того, що економіка росії перебуває в занепаді, є різке падіння балансу поточного рахунку.

московський центральний банк зафіксував падіння профіциту поточного рахунку платіжного балансу на 93% у річному обчисленні за квітень-червень. Він знизився з рекордних 76,7 млрд доларів до 5,4 млрд доларів.

Приблизні фінансові показники показують, наскільки сильно західні санкції б'ють по країні, особливо по її ключовому енергетичному сектору, де експорт нафти і газу зазнав величезного удару після запровадження цінових обмежень і заборон.

москва отримує значну частину своїх доходів від продажу нафтогазових продуктів, але західні санкції підірвали цей потік доходів.

У червні Міністерство фінансів росії заявило, що надходження від податків на нафту і газ впали на 36% порівняно з минулим роком і склали близько 571 мільярда рублів, а прибутки від продажу нафти і нафтопродуктів скоротилися на 31% до 426 мільярдів рублів.

Рубль у вільному падінні. росіяни зняли з рахунків більше 1 млрд доларів

До проблем росії додається падіння рубля. На початку липня валюта країни впала до 15-місячного мінімуму – 94,48 рубля за долар, що було викликано відтоком капіталу, скороченням податкових надходжень і зменшенням резервів Центрального банку.

"Рублю немає куди рухатися, окрім як вниз", – написав у Twitter Костянтин Сонін, економіст Чиказького університету.

Занепокоєння волатильністю валюти спричинило хвилю вилучення коштів населенням з банків країни на суму понад 1 мільярд доларів.Це було головним чином спричинено нещодавнім повстанням "Вагнера".

Ослаблення російської валюти змусило країну вдатися до відчайдушних заходів. Нещодавно міністр закордонних справ рф закликав країни Південно-Східної Азії відмовитися від долара і використовувати місцеві валюти для ведення торгівлі.

Джерело: Business Insider