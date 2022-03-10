Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

На тлі активного контрнаступу ЗСУ рф у своєму намаганні легітимізувати та втримати окуповані території продовжує брязкати ядерною зброєю, запускати дезінформацію, а також вдається до улюбленої своєї практики шантажу з елементами масової істерії. Зухвале викрадення гендиректора найбільшої в Європі Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова для "тимчасового допиту" – ще один елемент тиску на персонал ЗАЕС. Чи відіжме рф ЗАЕС під росатом та якої підтримки потребують працівники ЗАЕС розбирався іPress.

Викрадення гендиректора ЗАЕС як метод тиску і на персонал, і на офіційний Київ. Але Запорізьку АЕС у свою власність росії не перебрати

За офіційним повідомленням "Енергоатома", 30 вересня 2022 року, близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав’язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

1 жовтня МАГАТЕ повідомило, що отримало інформацію від "відповідних органів" про те, що викрадений росіянами генеральний директор Запорізької атомної станції Ігор Мурашов "тимчасово затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання".

У заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріанно Гроссі, зокрема, наголошується, що МАГАТЕ, відповідно до свого мандату з ядерної безпеки, сподівається на швидке та задовільне вирішення цього питання, адже затримання гендиректора ЗАЕС має дуже значний вплив принаймні на два з семи незамінних компонентів ядерної безпеки.

"Затримання будь-якого члена персоналу станції само по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці. Генеральний директор несе відповідальність за забезпечення ядерної безпеки та безпеки станції. Він забезпечує виконання всіх операційних процедур станції, в тому числі тих, що стосуються ядерної безпеки, радіаційної безпеки обслуговуючого персоналу та ядерної безпеки. Він керує реагуванням на будь-яку ядерну надзвичайну ситуацію на місці", – наголосив генеральний директор Гроссі.

Очільник "Енергоатома" Петро Котін зазначив, що рф намагається передати Запорізьку АЕС Росатому, і окупанти змушують персонал підписувати відповідні угоди.

За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), один із російських військових блогерів пояснює викрадення гендиректора ЗАЕС тим, що влада рф проводить "рутинну" юридичну роботу з передачі контролю над станцією російської державної корпорації "Росатом" та створює нову юридичну особу для ЗАЕС. А затримання Мурашова не має впливу на роботу станції, оскільки енергоблоки вже зупинені.

"Затримання Мурашова та "юридичний" процес передачі контролю над ЗАЕС "Росатому" є свідченням того, що російська влада, ймовірно, намагатиметься використовувати свій контроль над ЗАЕС для тиску на Міжнародне агентство з атомної енергії з метою легітимізації незаконної російської анексії окупованих територій України шляхом примушення до визнання контролю Росії над ЗАЕС", – йдеться у звіті ISW.

Натомість експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна вважає, що головною причиною затримання Мурашова є не бажання натиснути на МАГАТЕ, а тиснути на персонал станції, щоб утворити із ЗАЕС фірму-прокладку. За її словами, гендиректора станції викрали задля того, щоб "психологічно його обробити": "Я впевнена, що зараз з ним працює ФСБ, для того, щоб він переконав персонал ЗАЕС погодитися на умови, які висувають окупанти".

Експертка також зауважує, що Росатом не планує забирати під себе ЗАЕС, а натомість хоче створити енергетичну структуру, "фірму-прокладку", як це було в окупованому Криму задля того, аби не потрапити під санкції: "Якщо це станеться, то слід очікувати на "правовий вакуум", пов'язаний із ліцензіями та законодавством. Тобто, якщо росія приєднає АЕС до якоїсь своєї структури і проголосить, нібито це їхня станція, то персонал повинен мати російські ліцензії. Однак на це ніхто не погодиться, персонал точно".

На думку колишнього працівника Південноукраїнської АЕС та дирекції НАЕК "Енергоатом" Михайла Шустера, головне не впадати у паніку та не піддаватись на шантаж країни-терориста: "Головне без істерик, навіть, якщо Ігор (Мурашов) підпише контракт. Ворог робить свою роботу, а ми маємо спокійно та виважено робити свою. ЗАЕС – наша станція, там наші люди, незалежно від того, підписали вони контракт під тиском чи ні. Те що гендиректора ЗАЕС будуть психологічно обробляти, в цьому я не сумніваюсь - вони це добре вміють. Мовляв, у твоїх руках долі колективу, ти за них відповідаєш, за дружин, дітей...".

Тиск на персонал ЗАЕС, погрози та тортури посилюються. Атомники розраховують на допомогу Києва

Якщо подивитися звіти МАГАТЕ та інформацію "Енергоатома", то здається, що минулого тижня ЗАЕС майже не потерпала від обстрілів. За їхньою інформацією, вибухи 29 вересня були спричинені закладеними російськими окупантами мінами, котрі вибухали через тварин. Зачепило трансформатор та вимикач головного циркуляційного насосу. Персонал станції погасив займання та полагодив підключення. Як, втім, і після всіх російських терактів на Запорізькій АЕС, що тривають вже кілька місяців.

Водночас місцеві телеграм-канали пишуть: "рф здійснює провокації з прибережних районів, обстрілюючи територію АЕС, міста і найближчих населених пунктів. І ця інформація 100% підтверджена. І справа не в мінах. Обстріл проводився цілеспрямовано з даху гаражного кооперативу мінометним розрахунком 120 мм. І це ніщо інше як звичайний цілеспрямований теракт".

Цієї інформації українська сторона оперативно не видала, тож 1 жовтня держава-терорист знов почала масово розганяти дезу, що нібито ЗСУ "масово обстрілюють території навколо станції".

Так, гауляйтер Запорізької області В. Рогов заявив: "ЗСУ продовжують обстрілювати берегову лінію та територію в районі міста, де розташована Запорізька АЕС, а також завдають ударів у районі ТЕС".

Присутні на ЗАЕС експерти МАГАТЕ повідомили, що в околицях АЕС дійсно лунало кілька вибухів. Як і у згаданому випадку МАГАТЕ вважає, що вони були спричинені наземними мінами, і вибухи не спричинили прямого впливу на системи безпеки чи безпеки ЗАЕС.

За повідомленням Центру протидії дезінформації, цей фейк на тлі новин про викрадення гендиректора ЗАЕС став одним із головних у російській пропаганді. Експерти вбачають, що основною метою масового розповсюдження такої дезінформації є спроба чинити тиск як на міжнародну спільноту, так і на керівництво України задля припинення контрнаступу українських військ, а також для того щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів.

Тиск цей на владу, зрозуміло, що безперспективний, але персоналу Запорізької АЕС непереливки. Тож і тиск на них з метою отримання тимчасових посвідчень та підписання контрактів з орками, посилюється і витримати його важко, адже йдеться про життя близьких та тортури. Проте полишити свої робочі місця та евакуюватися, вони, як зрозуміло, не можуть.

Тим більш, що жодних вказівок від керівництва "Енергоатома" окрім "тримайтеся та будьте мужніми" вони не отримують. Але, як говорять іPress у неофіційних розмовах працівники ЗАЕС, котрі знаходяться в окупованому Енергодарі, вони розраховують щонайменше на погодження списків критичного персоналу, який мусить залишатися, та гарантії майбутнього працевлаштування тим, кому Київ дозволить виїхати. Тим часом, за словами тих, хто вже евакуювався, оформлення їх на роботу в інших підрозділах "Енергоатома" відбувається дуже вибірково, дуже непрозоро і дуже повільно.

Цікаво, що за інформацією тих самих джерел із ЗАЕС, персонал з АЕС "Росатома" їхати на Запорізьку АЕС відмовився – навіть за подвійну оплату. І хоч наразі на ЗАЕС не працює жоден енергоблок, залишити станцію неможливо – слід опікуватися системами безпеки на ядерних об'єктах. Тож задля ядерної безпеки світу варто підтримувати запорожців не на словах, а справами – аби ті, хто залишається працювати у нелюдських умовах бачив, що ставлення до їхніх колег, хто має можливість вирватися з окупації, як до героїв.