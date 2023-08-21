Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання: "Луна-25" у Місяць – Том Купер

Сьогоднішній огляд подій на фронті від Тома Купера досить стриманий та насичений деталями. Поза тим вихідними він дуже сварився у Facebook на американські ЗМІ: "Особливо розлютили американські ЗМІ. Спочатку WP скаржиться, що український наступ "розчаровує (повільний)", але чудово прогнозує майбутнє. Потім NYT скаржиться, що ЗСУ "уникають втрат"… Крім того, ми бачили всю їхню (не)компетентність (особливо щодо конструктивної критики) в Афганістані та Іраку за останні 20 років... але: будь-які американці – або будь-хто інший, якщо вже на те пішло, але особливо журналісти – які хочуть швидшого просування і "меншого розчарування", мають щонайменше три альтернативи: поставити серйозну кількість необхідної важкої техніки, або показати приклад: поїхати в Україну і продемонструвати, як це можна зробити швидше і краще. Третє рішення – знайти собі якісь інші приманки для "заповнення сторінок під час літньої перерви". І події на фронті, про які пише Том Купер, доводять, що він правий.

Дуже дякую за ваше терпіння. Насправді я все ще намагаюся насолодитися кількома вихідними днями: тому тут лише короткий огляд найважливіших новин за останні кілька днів.

Повітряна/ракетна війна. Багато вогню і диму

17 серпня... росіяни випустили потік "Шахедів-136" по портах Рені та Ізмаїл на півдні України, на кордоні з Румунією. ПСУ заявила, що 16 з них були збиті, але частина з них пролетіла і знищила від 2 000 до 25 000 (за різними даними) тонн пшениці на одному з терміналів.

19 серпня... в ніч з 18 на 19 серпня росіяни випустили чергову серію "Шахедів-136". Хоча більшість з них були збиті ПСУ, принаймні один з них влучив у склад авіаційних боєприпасів у Лисогірці, підірвавши запаси застарілих (і досить небезпечних) авіаційних бомб (наприклад, ФАБ-250М-46, з кінця 1940-х років) і ракет. Іншими словами, хоч ця атака і була "вражаючою" і спричинила "багато вогню і диму", вона була абсолютно безглуздою.

...потім, рано вранці, українці атакували авіабазу "Сольці-2" в Новогородській області російської федерації. Приблизно за 600 км на північ від кордону з Україною, і, як повідомляється, кількома квадрокоптерами. Один з БПЛА влучив у бомбардувальник Ту-22М-3 під час його дозаправки, що спричинило пожежу: за повідомленнями, два бомбардувальники були уражені, а третій отримав настільки серйозні пошкодження, що не підлягає відновленню. За останніми даними, загинуло 6-7 осіб (у тому числі щонайменше один пілот і четверо членів наземного екіпажу), ще 11 отримали поранення. Згідно з російськими повідомленнями, протиповітряна оборона цієї бази була ослаблена: всі радари і ЗРК були виведені для посилення оборони Москви, і, таким чином, обмежилися "кількома автоматами Калашникова". Було також знищено чотири відремонтовані ракети Х-22 і один бензовоз.

Приблизно в той самий час у Чернігівському драмтеатрі мала відбутися виставка "саморобних" БПЛА. Організаторкою "виставки" була Марія Берлінська, і, як повідомляється, місце її проведення було оприлюднене "лише за кілька годин" до початку. ГРУ дізналося про це і розгорнуло єдину квазібалістичну ракету "Іскандер-М", щоб завдати удару по цьому місцю. Сигнал повітряної тривоги пролунав вчасно, але замість того, щоб спуститися в укриття, багато учасників і відвідувачів залишилися нагорі або навіть вийшли на вулицю. Результат: 7 загиблих і понад 130 поранених (у тому числі 15 дітей і 15 поліцейських).

Одні зараз звинувачують місцеву владу, інші – організаторів, а дехто мовчить про те, що саме відбувалося в драмтеатрі, скаржачись при цьому на російську атаку на мирних жителів...

Вашингтон офіційно "підтвердив" варіанти ЗРК MIM-104 Patriot, що відправлені в Україну на сьогодні. Відповідно, це мікс з PAC-2GEM, PAC-2GEM-C, PAC-2GEM-T, PAC-3CRI та PAC-3MSE.

Примітно, що Lockheed-Martin повідомила, що PAC-3MSE – "найсучасніший підваріант проти балістичних ракет" – насправді все ще проходив випробування на той час, коли українці збили перші "Кинджали" ще в середині травня. Таким чином, схоже, деякі старіші підваріанти також "добре працюють" проти них.

Битва за Донбас. ЗСУ просувають свою лінію фронту під Кліщіївкою

Куп'янськ... Останні кілька днів росіяни продовжували наступати на північ і північний схід від міста, але без помітного успіху.

Кремінна... RUMINT стверджує, що іноді 17 або 18 серпня росіяни розпочинали сильну атаку в північному секторі Кремінної. Вони мали наштовхнутися на позиції 67-ї мехбригади, частково оснащеної колишніми словенськими M-55S (Т-55 з тією самою британською гарматою L7 калібру 105 мм), і... ну, кажуть, що вони повернулися на вихідні позиції, мінус близько десятка танків і БМП... Тим часом, ЗСУ перекинули 92-гу мехбригаду і, мабуть, бригаду "Азов" НГ (колишній полк "Азов") в район Серебрянського лісу. Схоже, на цьому всі подальші наступальні дії росіян там припиняться.

Сіверськ... 17 та 18 серпня росіяни здійснили чергову масовану атаку на позиції 81-ї повітряно-десантної у Білогорівці (що на Сіверському Дінці). Ситуація була дуже складною, але українці втримали свої позиції.

Кліщіївка... Як повідомлялося ще 15 серпня, всрф розпочали масштабну атаку на Кліщіївку, яку багато хто відтоді (і досі) вважає "відвойованою росіянами". Згодом з'ясувалося, що це була контратака з двох напрямків, що включала дві штурмові групи з 3 Т-90М і 9 БМП, плюс 70-80 солдатів у кожній (дехто називає більшу кількість, але поки що залишимо все як є) – одна на Кліщіївку, а інша на Андріївку (яка на Заході також широко вважається "сірою зоною/нічийною землею"). Так чи інакше, ця операція закінчилася повним провалом, і лише 3 БМП (з 6 БТР і 18 БМП, задіяних у ній) змогли повернутися на вихідну позицію.

Підсумок: і Кліщіївка, і Андріївка залишаються під українським контролем, і після кількох днів "боїв за кожен кущ" ЗСУ просувають свою лінію фронту до залізничної колії (в тому числі тому, що бої останніх днів спричинили кілька пожеж, які вітер поніс у напрямку російських позицій). За повідомленнями, російські війська, з якими українські сили там стикаються, зараз складаються з ВДВ, БАРС (або "еспаньйоли", як їх називають українці: це футбольні хулігани), "Ахматів" та інших подібних "добровольчих" підрозділів.

Український контрнаступ. Просування ЗСУ триває

Старомлинівка... Завітне Бажання тепер утримують (барабани!) – розбиті 60-та ОМБр і 247-й полк ВДВ. Штаб 5-ї армії "посилив" їхній східний фланг 37-ю омсбр, західний – 34-ю омсбр, а 136-та омсбр залишилася ще далі позаду. Я сумніваюся, що хоча б одна з цих частин має більше 40-45% від своєї номінальної чисельності.

Приблизно 16-17 серпня ЗСУ (35-та і 37-ма бригади морської піхоти) атакували вниз по східному берегу річки Мокрі Яри, а 18-19 серпня інші підрозділи ЗСУ провели відволікаючі атаки на Дорожанку. Таким чином, українське командування намагалося перешкодити командуванню 5-ї армії відправити ще більше військ у тому ж напрямку (вздовж східного берега річки Мокрі Яли – iPress).

Атака в напрямку Старомлинівки просувалася досить успішно і призвела до знищення кількох російських танків – поки, мабуть, "несподівано" не була накрита масованим російським артилерійським вогнем, який мав би завдати "значних втрат". Наскільки мені відомо, поки що невідомо, чи "хтось (з українського боку) облажався", чи росіяни цього разу зробили свою справу як слід. Тим не менш, того ж дня українці почали новий наступ на захід від річки Мокрі Яли, а також на Новодонецьке. Тим часом, вони повернулися до наступу в південному напрямку і наступають на північний схід від Старомлинівки.

Роботине... Близько тижня тому 58-а загальновійськова армія спочатку запхала в Роботине 291-шу омсбр, 1430-ту і 1441-шу мотострілецькі полки, а також батальйон 810-ї окремої бригади морської піхоти, потім вивела більшість з них в окопний комплекс на південь від селища, а в Новопрокопівку ввела 56-ту і 108-му омсбр, а також 201-шу омсбр (остання відома під назвою "полк імені Платовського", або "козаки Кадієва", тобто це підрозділ "народної міліції" з Луганська) в Новопрокопівку.

Зі свого боку, десь 18 або 19 серпня ЗСУ, після відволікаючої атаки на Нестерянку (близько 10 км на захід від Роботиного), щоб завадити командуванню 58-ї армії перекинути ще більше військ у район Роботиного, мали б розпочати основний наступ на південний схід від села.

Зараз існує певна плутанина щодо того, які саме підрозділи брали (і досі беруть) участь у цій битві. Дехто досі згадує 47-му мехбригаду, хоча кажуть, що вона була виведена з лінії фронту після того, як за останні два місяці втратила близько 25 і ще 25 ("або близько того") серйозно пошкоджених M2/M3 "Бредлі". Так чи інакше, "ймовірна 47-а мехбригада", а також 65-а мехбригада, 82-а повітряно-десантна, 118-а і 116-а мехбригада (дехто каже, що 117-а, а не 116-а... можливо, це помилка?) повинні були відновити атаку повз село в південному напрямку.

За повідомленнями, на заході 65-та прорвала російську лінію на захід від Роботиного і має просуватися в південному напрямку. На сході... незрозуміло, хто саме, але один з українських підрозділів повинен був захопити висоту 166 на російській "1-й (великій) лінії оборони" між Новопрокопівкою і Вербовим, розгромивши при цьому БАРС-3 і БАРС-14.

Детальніше про те, чому цей пагорб такий важливий, можна прочитати тут: по суті, це найвища точка в цій частині України, звідки відкривається вид на все – від Роботиного на півночі до Токмака на півдні. Я сумніваюся, що битва за цей пагорб закінчилася: росіяни, безсумнівно, зроблять все можливе, щоб повернути його собі. (Щодо того, чому "Висота 166": якщо військові картографи не знають конкретних назв, вони, як правило, називають пагорби за висотою. Таким чином, цей пагорб називається "висота 166", тому що він знаходиться на висоті 166 метрів над рівнем моря).

Нарешті, з Новопрокопівки, що на південь від Роботиного, повідомляють або про "запеклі бої", або про "масовані артилерійські обстріли": або українці вже прорвали оборону 56-ї та 108-ї ВДВ і 201-ї ОМБр, або вони обстрілюють це місце "як божевільні", готуючись до наступу.

Відтоді російські контакти повідомляють про щось на кшталт "краху їхнього фронту"..., хоча я не впевнений, де саме...

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На світлій стороні... Не все так погано для росії. Наприклад, 19 серпня безпілотна місія Роскосмосу "Луна-25" здійснила пряме попадання в Місяць – що підтверджується цією супутниковою фотографією, люб'язно наданою компанією ACME Space Flight Inc. і демонструє місце падіння...

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