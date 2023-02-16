"Я ставлю на перемогу України". Як триватиме та чим закінчиться війна в Україні – колишній шеф ЦРУ генерал Девід Петреус

Генерал та колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю СNN розповів, як триватиме війна з росією далі і чим вона завершиться. Чому це цікаво? Девід Петреус десятиліттями вивчав війни та аналізував їх. Воював сам: був командувачем військ США та коаліції у війнах в Афганістані та Іраку. А згодом очолив ЦРУ. Здобув ступінь доктора філософії в Прінстоні, захистивши дисертацію про війну у В'єтнамі та уроки, які винесли американські військові. Петреус також є співавтором, разом із британським істориком Ендрю Робертсом, майбутньої книги "Конфлікт: еволюція війни від 1945 року до України".

росіяни програли багато битв через численні недоліки своєї військової культури, доктрини, організаційних структур, підготовки і оснащення, заявив генерал Девід Петреус у інтерв'ю СNN. Він підкреслив, що це перша гібридна війна, та все ж вона ведеться із застосуванням тактики і зброї часів Холодної війни, хоча й з модернізованими можливостями, безпілотниками та високоточними снарядами.

Петреус, який критикував виведення військ з Афганістану адміністрацією Байдена, про Україну говорить в іншому тоні, зазначає американське видання. Він каже, що команда президента виконала ефективну роботу, залучивши НАТО і Захід до протидії російському вторгненню. Однак, були моменти, коли власне він хотів би, щоб рішення про надання певних систем озброєнь (західних танків і високоточних боєприпасів більшої дальності) прийняли раніше.

Як зауважує Петреус, величезна підтримка України з боку США і Заходу багато означає. У той час як росіяни готуються відправити сотні тисяч солдатів в Україну, в найближчі місяці їм протистоятимуть краще підготовлені та краще організовані українські солдати, озброєні американськими ракетами великої дальності, бронетехнікою й величезною кількістю боєприпасів. І Петреус робить ставку на українців. Тим часом, як зазначає генерал, президент росії владімір путін добився протилежного результату: мав намір зробити росію могутньою, вторгнувшись в Україну, а натомість досягнув зміцнення альянсу НАТО.

Хто виграє війну. Генерал Петреус робить ставку на Україну

На пряме запитання CNN, хто ж виграє війну, Петреус відповів чітко – не росія. Щоб пояснити чому, він нагадав про поразки росії під Києвом, Сумами, Черніговом та Харковом, а також те, що їй не тільки не вдалося захопити решту узбережжя України (ні Миколаїв, ні Одесу), але й вивести свої війська на східний берег Дніпра, полишивши Херсон. Щоправда, як зазначив генерал, з часу відведення російських сил з Херсону лінія фронту залишається статичною. Хіба росіянам вдалося отримати кілька незначних і повільних "перемог" у кількох селах навколо Бахмута, заплативши велику криваву ціну за це. Проте українцям доводиться залучати додаткові сили для захисту цих територій.

Зараз ситуація, на думку Петреуса, патова, хоча росія і здійснює витратні атаки на кількох напрямках. За його словами, обидві сторони нарощують сили для наступальних операцій, які очікуються наприкінці зими (швидше за все, росіяни) і навесні/влітку (українці).

Сторона, яка на той час сформує найбільш боєздатні, добре підготовлені і добре оснащені війська, відзначає Петреус, отримає найбільшу перевагу. "І я роблю ставку на Україну", – говорить генерал.

Уроки війни і майбутнє. У майбутньому практично все буде видимим, а отже вразливим

Щодо уроків війни росії з Україною для воєн майбутнього, то генерал певен, що за окремими винятками, її модель не є моделлю воєн майбутнього. На його думку, це швидше "гаряча" війна часів Холодної війни із застосуванням тогочасних озброєнь (може, трохи модернізованих). Звісно, за його словами, ми можемо побачити окремі елементи з війни майбутнього, зокрема використання безпілотників малого радіусу дії в якості спостереження для виявлення штабів чи інших цілей для високоточних боєприпасів. Він нагадує, що радіус дії цих боєприпасів подвоїться, коли надійдуть нещодавно обіцяні бомби наземного базування від США. Як один з елементів майбутніх воєн він також відзначає застосування західних ручних протитанкових і зенітних ракет "вистрілив і забув". Ще були спроби росіян застосовувати кіберможливості, проте за його словами "вихлоп" вийшов невеликий.

Найбільшою ознакою майбутньої війни у нинішній генерал Петреус називає те, що вона відбувається в умовах широкого використання смартфонів, інтернет-зв'язку, соцмереж та інтернет-сайтів.

Проте, на його думку, все це поки умовні ознаки того, як виглядатиме війна між державами в майбутньому. Він вважає, що у майбутньому конфлікті системи розвідки, спостереження і рекогносцировки були б потужнішими; високоточні боєприпаси мали б значно більшу дальність, швидкість і вибухову силу. Також, за його словами, в майбутньому буде незрівнянно більша кількість набагато потужніших безпілотних систем (деякі з них дистанційно пілотовані, інші діятимуть за алгоритмами) в кожній сфері – не лише в повітрі, а й на морі, під водою, на землі, в космічному просторі та кіберпросторі, і діятимуть вони групами, а не лише поодинці.

І головне, на думку генерала, все це буде інтегровано і об'єднано передовими системами командування, управління, зв'язку та комп'ютерними системами.

Генерал переконаний, що у майбутньому практично все – кожна платформа, база і штаб – будуть видимими, а отже, вразливими до ударів і знищення (якщо не матимуть суттєвого захисту та зміцнення). Тому потрібно буде провести багато заходів для трансформації сил і систем.

Саме росія своїм вторгненням посилила та зміцнила НАТО. Але не слід її недооцінювати

CNN запитало у генерала, чи вважає він НАТО застарілою неактуальною організацією. На що той відповів, що ситуація виглядає іронічно. За його словами, путін прагнув добитися посилення росії – зробити її "могутньою". Натомість, зауважив генерал, він добився протилежного, а саме зміцнення Північноатлантичного альянсу. Адже дві потужні, історично нейтральні держави (Фінляндія і Швеція) прагнуть членства в НАТО; члени альянсу суттєво збільшили витрати на оборону, особливо Німеччина; сили НАТО в країнах Балтії і Східної Європи збільшилися, а згуртованість між країнами-членами Організації Північноатлантичного договору є найбільшим із часів закінчення Холодної війни.

Не здивували генерала і дії росіян в Україні. Він зазначив, що напередодні повномасштабного вторгнення в інтерв’ю виданню The Atlantic пояснив труднощі, з якими росіяни зустрінуться в разі нападу. Йшлося про те, що 190 тисяч військових було явно недостатньо для цього у мовах рішучості українців, які навіть перевершили його сподівання.

Щодо причин поразок росіян, то Петреус перерахував всі можливі їхні прорахунки від поганого планування, поганої підготовки, командування, управління, дисципліни, в тому числі культура, яка потурає воєнним злочинам, жахливої логістики, нездатність використовувати разом наземні та повітряні можливості разом, а також корупція, що пронизує всю вертикаль армії.

Проте генерал не радить недооцінювати росію, оскільки вона все ще має величезний військовий потенціал і, безумовно, залишається ядерною наддержавою, а також країною з величезними енергетичними, мінеральними та сільськогосподарськими багатствами, а також населенням, що вдвічі перевищує населення найбільших європейських держав. І, за словами Девіда Петреуса, її все ще очолює клептократичний диктатор, який сповідує крайні реваншистські погляди.

Маси мають значення. росія може виграти, якщо мобілізує геть усе населення

Щодо питання CNN чи може Україна програти через більше населення росії, генерал відповів ствердно, але у випадку, якщо путін мобілізує всю росію. І запевнив, що кількість дійсно має значення, тому цей фактор не слід недооцінювати.

Втім, генерал відзначив й те, що моральний фактор – потужний, а українці сприймають війну як боротьбу за незалежність і реагують відповідно.

Вирішальні технології. Генерал Петреус вважає, що США запізнюється із наданням зброї

Коментуючи використання технологій, важливих у цій війні – високоточних ракет HIMARS, турецьких дронів TB2 та дешевих комерційних дронів для спостереження та розвідки – Девід Петреус зазначив, що всі вони виявились дуже значущими, а українці продемонстрували велику майстерність в адаптації різноманітних технологій і комерційних застосунків для збору розвідданих, наведення на ціль і виконання інших військових завдань.

На думку генерала, адміністрація Байдена, на відміну від Афганістану, надзвичайно успішно скерувала НАТО і решту західного світу у відповідь на російське вторгнення, надавши величезну кількість озброєнь, боєприпасів, матеріальної та економічної допомоги. Водночас, він зазначив, що виступав за те, аби різні засоби та зброю (наприклад, HIMARS, високоточні боєприпаси більшої дальності, танки тощо) надали набагато раніше.

І запевнив, що є деякі додаткові можливості: сучасні безпілотники, високоточні боєприпаси ще більшої дальності, винищувальна авіація, додаткові засоби протиповітряної оборони і боротьби з безпілотниками, які він хотів би, щоб надали якнайшвидше.

путін все ще вірить у можливість перемоги. Але наступати він буде так само, "живими хвилями"

Колишній очільник ЦРУ поставив би "незадовільну оцінку" путіну як лідеру рф, адже його дії призвели до війни і зробили його країну "вигнанкою" (ізгоєм), відкинули російську економіку на десятки років, завдали катастрофічної шкоди російській армії та її репутації, а також поставили його ж правління під серйозну загрозу.

У довгостроковій перспективі, нагадує генерал, путін все ще хоче позбавити Україну суверенітету і зробити її частиною росії. У ревізіоністській версії історії, сповненій невдоволення путіна, вона не має права на існування як незалежна країна. У короткостроковій перспективі, позаяк він так і не зміг взяти під контроль Київ, путін прагне розширити російський вплив в Україні, особливо на південному сході, зміцнивши контроль над областями, які з'єднують материкову частину з Кримом, аби росії не довелося покладатися виключно на міст через Керченську протоку для сполучення з півостровом.

Новий план підготовки рф до подальших наступів, на думку Девіда Петреуса, не виглядає новаторським. Причина – обмеженість професійних можливостей російських військ та їхня продемонстрована нездатність створити "ефект комбінованої зброї" – інтегрувати дії танків з піхотою, артилерією/мінометами, інженерними військами, знешкодженням вибухонебезпечних предметів, радіоелектронною боротьбою, літаками та гелікоптерами ближньої авіації, протиповітряною обороною, ефективним командуванням та управлінням, безпілотниками тощо.

За відсутності цього, вважає генерал, російські командири ще більше кидатимуть нещодавно мобілізованих, недостатньо підготовлених і погано екіпірованих солдатів у важкі бої. А також продовжуватимуть масовані артилерійські та ракетні обстріли (за умови, що вони зможуть підтримувати постачання артилерійських снарядів і ракет), з метою досягти виснажливих, дорогих, повільних перемог. І це все відбуватиметься в очікуванні українського наступу, який розпочнеться навесні або влітку, із краще підготовленими, краще оснащеними і боєздатнішими українськими силами.

За словами Петреуса, путін все ще вірить, що росія може "переломити" українців, європейців і американців так само, як росіяни перемогли армію Наполеона і гітлерівських нацистів. Тому, вважає генерал, і США, і союзники по НАТО, і західні союзники та партнери повинні зробити все, що в їхніх силах, якнайшвидше, щоб допомогти Україні і довести путіну, що у нього нічого вийде.

Китай і Тайвань. Будь-якій країні не слід планувати вторгнення, якщо вона збирається атакувати населення, яке готове запекло боротися

CNN не могло не поцікавитися у генерала щодо потенційного конфлікту з Китаєм за Тайвань. Зокрема, чи змінює щось для КНР досвід потоплення українцями флагмана Чорноморського флоту. На що генерал застеріг "будь-яку державу" від вторгнення, якщо вона планує складну військову операцію, але її армія не брала участі у великих бойових операціях десятки років. Особливо, коли об'єктом такої операції є населення, яке готове запекло боротися за своє майбутнє і має підтримку сильних держав.

Ядерні погрози путіна. Тактична ядерна зброя знищить не Україну, а росію

Девід Петреус вважає, що Захід повинен враховувати те, що путін може віддати наказ про застосування росією тактичної ядерної зброї в Україні. Однак, на думку генерала, це було б занадто поганим рішенням з його боку, оскільки застосування такої зброї призвело б до того, що росія опинилася б не в кращій, а у ще гіршій ситуації, ніж була до її застосування.

Ексочільник ЦРУ вважає, що вкрай важливо, щоб лідери США та інших західних країн, а також Китаю та Індії, чітко і неодноразово давали зрозуміти путіну, що наслідки застосування ядерної зброї для росії будуть "катастрофічними".

Наступний етап війни. росіяни продовжать тероризувати інфраструктуру, поки ЗСУ освоять західну техніку

Петреус переконаний, що цьогоріч у війні з'явиться кілька нових особливостей, найголовніша з яких – додаткові можливості в української сторони: західні танки і бойові машини піхоти; високоточні боєприпаси більшої дальності та потужності для наданих США HIMARS, які дозволять наносити влучні удари на відстані до 150 кілометрів (що вдвічі перевищує дальність нинішніх високоточних боєприпасів); додаткові системи протиповітряної оборони різних типів; посилена протиповітряна оборона і додаткова колісна бронетехніка, а також величезна кількість додаткових боєприпасів усіх типів.

Крім того, він вважає, що висококласні українські війська, на відміну від росіян, досягнуть ефекту комбінованих сил, і таким чином уможливлять набагато ефективніші наступальні операції і зруйнують російську оборону. Однак це відбудеться не раніше весни або навіть літа, враховуючи скільки часу необхідно українцям для навчання на нових західних танках та інших системах.

Натомість росіяни продовжать атаки на українську інфраструктуру, у тому числі з використанням іранських безпілотників.

Як закінчиться війна. Переговорами, якщо Україна отримає непохитні гарантії безпеки

Девід Петреус вважає, що війна закінчиться врегулюванням шляхом переговорів. З одного боку, коли путін визнає, що його війна провальна і на полі бою (де росія за перший рік зазнала більших втрат, аніж СРСР за десятиліття в Афганістані), і в тилу (на який сильно вплинули економічні, фінансові, економічні та персональні санкції й експортний контроль). З іншого боку, коли Україна досягне межі у здатності протистояти ракетним ударам і ударам безпілотників, отримає план Маршалла (розроблений США і G7), який допоможе відновити країну, і отримає залізобетонні гарантії безпеки (членство в НАТО, або, якщо це неможливо, гарантії коаліції на чолі зі США).

Гарантія безпеки, переконаний генерал, матиме вирішальне значення для забезпечення успіху зусиль з відбудови та залучення зовнішніх інвестицій.

Джерело: СNN