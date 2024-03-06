Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер

Відомий у минулому журналіст, знавець росії та автор книги "Нова Холодна війна: загроза путіна для росії і Заходу" Едвард Лукас у своїй колонці для Daily Mail вщент розніс німецькі спецслужби за непрофесійність, зарозумілість і спроби співпраці з росіянами. Своєю чергою екскерівник таємного управління ЦРУ Джон Сайфер розповів німецькому виданню Focus, як світ оцінює німецькі спецслужби. За його словами, німецькі шпигуни воліють читати лекції, а не слухати інших.

Коли я був іноземним кореспондентом у Західному Берліні в останні дні Холодної війни у 1988 році, британський шпигун дав мені яскраве уявлення про стан німецьких спецслужб.

"Якщо ви хочете, щоб кремль сприйняв щось серйозно, дайте це німцям і скажіть їм, що це таємниця. Наступного ранку це буде на кожному столі в Політбюро", – сказав він.

Очевидно, що за минулі роки мало що змінилося. У п'ятницю росіяни повідомили, що вони підслухали розмову між главою Люфтваффе і трьома високопоставленими колегами з ВПС ФРН про дуже спірне питання передачі Україні німецьких ракет дальнього радіусу дії Taurus.

Така зброя допомогла б Україні завдавати ударів по російських логістичних складах і лініях постачання, таких як міст через Керченську протоку, що з'єднує Крим з власне росією.

Вище керівництво будь-якої країни, що поважає себе, проводило б такі делікатні дискусії по зашифрованих лініях зв'язку, використовуючи спеціальні телефони, з учасниками в безпечних місцях – механізм, відомий у цій країні як "середовище STRAP".

Але беззаперечні німці використовували Webex, систему конференц-зв'язку на кшталт Zoom.

Один учасник додзвонився із Сінгапуру – зі свого звичайного телефону. Так само, як і російські зловмисники. Неймовірно, але ніхто не помітив зайвого, мовчазного учасника.

Дзвінок нічого не вирішив. Доставка ракет залишається заблокованою канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Але 38-хвилинний запис, оприлюднений кремлем, показав, що він збрехав німецькій громадськості. За словами "мідних капелюхів", добре підготовлені українці могли б запрограмувати ракети з даними для наведення – те, що, як стверджував Шольц, вимагало б присутності німецьких фахівців на місцях в Україні. На його думку, це був би неймовірно провокаційний крок.

Але найбільшої шкоди було завдано не репутації, а безпеці союзників.

"Якщо нас запитують про способи доставки, я знаю, як це роблять британці. Вони завжди перевозять їх на бронемашинах Ridgeback. У них є кілька людей на землі", – зазначив глава ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц, маючи на увазі ракети Storm Shadow, які ми передали Україні.

Обговорення військової таємниці у відкритій телефонній розмові – це правопорушення, за яке можна звільнити з роботи. Але ви не можете звільнити цілу країну. Західні союзники стикаються з реальністю, що наш найбільший і найбагатший європейський союзник є жахливою проблемою.

Вчора No 10 (мається на увазі адреса Даунінг 10, резиденція британського прем'єра – iPress) назвав витік "дуже серйозною справою", але відмовився уточнити, чи є плани обмежити обмін розвідданими з Берліном. Але ніхто не звинуватив би їх, якби вони розглядали саме таку відповідь. Зрештою, Шольц опинився в немилості й з інших причин.

Лише минулого понеділка він проговорився, що британські солдати перебувають на території України і допомагають у використанні нашої ракетної системи Storm Shadow.

Для москви це не стало несподіванкою. Але все ж таки незручно, що таку делікатну деталь випустив з уваги лідер нібито надійного партнера, якому можна довіряти.

Голова Комітету у закордонних справах Алісія Кернс не стрималася і назвала цю помилку "неправильною, безвідповідальною і ляпасом".

Сувора правда полягає в тому, що в очах західних союзників Німеччина тепер вважається більш ніж безнадійною.

І жодна гілка її системи безпеки не перебуває в більш жалюгідному стані, ніж її некомпетентні, діряві спецслужби. Високопоставлений чиновник німецької служби зовнішньої розвідки, ідентифікований лише як Карстен Л., і його ймовірний спільник Артур Е. у грудні постали перед судом за звинуваченням у шпигунстві на користь росії. Вони були заарештовані не завдяки німецькій ретельності, а завдяки наводці ФБР.

Колишній офіцер ЦРУ Джон Сайфер описує німецьких шпигунів так: "Зарозумілі, некомпетентні, бюрократичні, бездарні".

Проте для українців не є предметом для сміху те, що Шольц вагається з відправкою зброї. Великі надії на Zeitenwende – "зміну епохи", яку він оголосив після повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022 року, розвіялися.

Німецькі збройні сили залишаються недостатньо оснащеними, погано керованими й обмеженими в коштах. Відраза Берліна до серйозних роздумів про безпеку частково пояснюється двома катастрофічними поразками в минулому столітті й роллю потенційного ядерного поля бою під час Холодної війни.

Це минуле підживлює антиамериканізм і антимілітаризм. "Навіть найгірший мир кращий за найкращу війну", – сказав провідний німецький мислитель, коли Україна розпочала свою боротьбу за виживання.

Ідея про те, що свобода може бути варта того, щоб за неї померти, нічого не варта для них.

Жадібність також відіграє велику роль. Німеччина нав'язливо прагне укласти вигідні угоди з росією та Китаєм.

Це сприяло тому, що Німеччина не бачила своїх східних сусідів, таких як Польща, Естонія, Латвія та Литва. Але саме ці країни пакт Гітлера-Сталіна втягнув у м'ясорубку в 1939 році. Німеччина заборгувала їм величезний історичний борг, але замість того, щоб докласти всіх зусиль для зміцнення їхньої безпеки, Берлін роками блокував оборонні плани НАТО для цих країн.

Навіть гірше, німецькі шпигуни викрадали їхні секрети. Як я показав у своїй книзі "Обман", німецька BND, аналог нашої МІ-6, завербувала високопосадовця оборонного відомства Естонії Германа Сімма, щоб стежити за американським впливом у цій країні.

Але німці не знали, що Сімм також шпигував на користь росіян. Збиток був колосальний.

Я не германофоб. Я жив і працював там багато років. Я намагався попередити німців про небезпеку, яку становить зароджуваний, а тепер відроджений російський імперіалізм. Реакція була поблажливою і недовірливою.

Тим часом російські шпигуни – головорізи і шахраї – безчинствували під носом у бюрократичної німецької поліції і служб безпеки. Це відображає ще один спадок минулого: опір державному нагляду завдяки довгим тіням, які відкидали гітлерівське гестапо, а потім Штазі, таємна поліція комуністичної Східної Німеччини. Надсуворі закони про захист даних і приватного життя не дозволяють німецькій владі проводити найпростіші перевірки безпеки.

Наслідки цього нещодавно висвітлив журналіст Майкл Колборн, якому знадобилося лише 30 хвилин, щоб вистежити ліворадикальну терористку-втікачку, 65-річну Даніелу Клетт, з кривавої банди Баадер-Майнхоф. Вона жила в Берліні під чужим ім'ям, незважаючи на те, що перебувала у списку найбільш розшукуваних у Німеччині. Простий пошук фотографій в інтернеті призвів до її поспішного арешту німецькою поліцією, яка до цього часу не знала, що таке розшук.

Політика Німеччини робить її найслабшою ланкою в обороні Європи. Припустимо, що росія, натхненна успіхом в Україні, випробує рішучість НАТО в Польщі або країнах Балтії? Ці держави відповідатимуть запеклим і лютим опором. Ми та інші союзники захочемо їм допомогти. Але якщо Німеччина вигукне "Diplomaten statt Granaten" – "Дипломати замість гранат", і вимагатиме, щоб криза була вирішена шляхом переговорів, а не війни?

Розташована на Північно-Європейській рівнині, Німеччина та її шляхи постачання були б життєво важливими для швидкої доставки допомоги та боєприпасів на фронт. Проте Берлін може ухилитися від прямого втручання і закрити свої кордони та повітряний простір для підкріплень союзників.

Ця кошмарна перспектива – не вигадка. Німеччина закрила свій повітряний простір для польотів підкріплення на початку війни в Україні. Незручна правда полягає в тому, що Німеччина дрімає в той час, як Європа палає, а це означає безсонні ночі для всіх нас.

Джерело: Daily Mail

Зарозумілі та зверхні. Як світ оцінює німецькі спецслужби – екскерівник таємного управління ЦРУ Джон Сайфер

Інформація, що дуже чутлива розмова між німецькими збройними силами про потенційні поставки крилатих ракет Taurus в Україну була перехоплена російською владою, викликала шок у всьому світі.

Якщо вірити повідомленням, розмова відбувалася в абсолютно звичайній, абсолютно незахищеній системі. Не тільки росіяни можуть прослуховувати такі телефонні розмови, але й майже будь-хто інший може легко їх прослухати. Насправді, навіть люди, які не мають досвіду в інтересах національної безпеки, користуються системами, які краще захищені.

Це свідчить про відсутність турботи про безпеку, що є відверто ганебним і вкрай непрофесійним. Насправді німецьким органам безпеки має бути зрозуміло, що російські спецслужби мають великий інтерес до Німеччини.

Публікація цієї інформації, безумовно, є частиною стратегії росіян, спрямованої на вплив на політичний і суспільний наратив. Я вважаю, що публікація є явною спробою залякування з боку рф. путін сподівається, що уряд тепер боятиметься поставляти ракети Taurus. Це очевидна спроба маніпуляції.

Німеччина є найважливішим місцем шпигунства для росії. На німецькій землі росіяни шпигують не лише за ФРН, але й за США та іншими демократичними західними союзниками. Німеччина повинна нарешті по-справжньому заявити про свою готовність співпрацювати зі західними партнерами. Нові загрози занадто серйозні, щоб цього не робити. Німеччина, як і Нідерланди, Польща, Франція та інші західні демократії, повинна прагнути стати фактичним членом "П'яти очей". Вони будуть тільки раді її прийняти.

Хоча в Німеччині були дуже здібні люди, і німецька розвідка, і уряд дуже зарозуміло ставилися до путіна і його режиму. Вони вважали свої відносини з ним особливими і вірили, що розуміють путіна набагато краще за інших.

росія завжди чітко давала зрозуміти, що розглядає Захід і Німеччину як ворогів. Жахлива війна в Україні триває вже багато років. Німецькій політичній еліті та спецслужбам час нарешті визнати свої помилки щодо москви і серйозно поставитися до загроз з боку росії. Але після нещодавніх витоків інформації щодо Taurus, це все ще не так. путін погрожує і бреше. З таким злочинцем, як він, можна вести переговори, тільки якщо він боїться власної поразки.

Як я вже казав, багато моїх колег вважають, що німецькі шпигуни надмірно обережні, а також діють у набагато більш централізований і бюрократичний спосіб. Кажуть, що вони також не зацікавлені у співпраці з іншими західними розвідувальними службами – частково тому, що не хочуть, а частково тому, що не можуть цього зробити. Для цього можуть бути культурні та структурні причини. У будь-якому випадку, їхня репутація дуже зарозуміла. З часом багато моїх колег із різних західних спецслужб дуже втомилися від лекцій німецьких шпигунів про те, наскільки краще вони розуміють путіна і росію. Німецькі шпигуни воліють читати лекції, а не слухати інших.

Колеги, які нещодавно мали справу з німцями, продовжували підтверджувати мій власний досвід: вони все ще не дуже готові до співпраці з іншими демократичними спецслужбами.

Протягом 28 років Джон Сайфер працював у ЦРУ в контррозвідці та входив до "Вищої розвідувальної служби" – керівної групи американської розвідки, яка займалася глобальними операціями ЦРУ. Тривалий час Сайфер навчав агентів і разом зі спецслужбами інших західних країн відповідав за місії в Європі та Азії, які були класифіковані як особливо небезпечні.

Джерело: Focus