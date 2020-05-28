Українські подкасти та подкастинг в Україні

Підбірка цікавих подкастів українською, ститистика та новини подкастингу в Україні та світі.

Подкаст "Засновники" - це розмови з Засновниками: підприємцями та громадськими діячами.

Автор - Іван Горовський, в епізодах подкасту говорить про підхід до менеджменту та управління системами, моменти, коли варто кинути все і піти та можливості, за які варто боротись.

Гостями вже стали: Юрій Филюк, «Промприлад. Реновація»; Владислав Кириченко, «Наш Формат»; Вадим Грановський «Coffee in Action»; Ярослав Ажнюк, «PetCube»; Ярослава Кравченко «Дикий Театр» та ін.

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Подкаст "Звукомістика" - це авторська програма Костянтина Почтаря на Urban Space Radio.

Подкаст "PR PODCAST" - це діалоги про PR-інструменти на перетині бізнесу, технологій і культури, про особистий досвід героїв, про успіхи та невдачі, секрети та підводні камені.