Українські подкасти та подкастинг в Україні
Подкаст "PR PODCAST" - це діалоги про PR-інструменти на перетині бізнесу, технологій і культури, про особистий досвід героїв, про успіхи та невдачі, секрети та підводні камені.
Авторка подкасту - Килина Бішер, презентує історії успіху творчих особистостей, яким вдалося зробити власні проекти популярними.
Якщо вас цікавить як:
- зробити свій проект відомим?
- просувати власний бренд?
- Що таке «хайп» та як він працює?
Подкаст «Андронний подкастер» - подкаст двох психологів на навколо "житєйскі" теми.
Подкаст "Ситуація" - розмовний комедійний подкаст Ореста та Галі про ситуації, які відбуваються в їхньому житті.
Подкаст "Звукомістика" - це авторська програма Костянтина Почтаря на Urban Space Radio.
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