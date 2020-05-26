Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Подкаст "PR PODCAST" - це діалоги про PR-інструменти на перетині бізнесу, технологій і культури, про особистий досвід героїв, про успіхи та невдачі, секрети та підводні камені.

Авторка подкасту - Килина Бішер, презентує історії успіху творчих особистостей, яким вдалося зробити власні проекти популярними.

Якщо вас цікавить як:

- зробити свій проект відомим?

- просувати власний бренд?

- Що таке «хайп» та як він працює?

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