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Українські подкасти та подкастинг в Україні

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Підбірка цікавих подкастів українською, ститистика та новини подкастингу в Україні та світі.
Українські подкасти та подкастинг в Україні PR PODCAST

Подкаст "PR PODCAST" - це діалоги про PR-інструменти на перетині бізнесу, технологій і культури, про особистий досвід героїв, про успіхи та невдачі, секрети та підводні камені.

Авторка подкасту - Килина Бішер, презентує історії успіху творчих особистостей, яким вдалося зробити власні проекти популярними. 

Якщо вас цікавить як:

- зробити свій проект відомим?

- просувати власний бренд?

- Що таке «хайп» та як він працює? 

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26 05 2020 10:20
ТЕГИ: подкаст
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