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Abrams несуть втрати під час контратак в Україні через відсутність артилерії – Forbes

04 березня 2024, 14:46
Abrams несуть втрати під час контратак в Україні через відсутність артилерії – Forbes
Фото: Google
У боях, щоб зупинити наступ росіян на захід від руїн Авдіївки на сході України, 47-ма механізована бригада української армії втратила ще одну пару найкращих броньованих машин американського виробництва: танк M-1 Abrams та інженерну машину Assault Breacher.

Про це йдеться в матеріалі американського ділового журнала Forbes.

Брак артилерії змушує українських бійців із 47-ї механізованої бригади неподалік Авдіївки на Донеччині вести бій на ближній дистанції, а не дальній. І ризикувати американськими танками Abrams та інженерними машинами Assault Breacher, щоб зупинити наступ російських військ. 

За останні два тижні бригада втратила кілька танків Abrams і дві штурмові Breacher, ймовірно, 5% своєї найкращої бронетехніки, що говорить про інтенсивність боїв. 

Невідомо, скільки екіпажів врятувалося до того, як їхні машини згоріли, додає видання.

"Втрати, можливо, не будуть непоправними: зокрема, танк, імовірно, можна буде відновити, якщо інженери зможуть дістатися до нього раніше, ніж це зробить російський безпілотник. Але втрата, нехай і тимчасова, підкреслює інтенсивність бою в Бердичах", - написано в статті. 

Проте на цьому напрямку росіяни використовують тактику в стилі "банзай" за участю кількох штурмових груп піхоти. 

Головна мета росіян - перекинути достатню кількість військ для створення плацдарму всередині українських позицій, мета українців - знищити російську піхоту одразу ж, після прибуття.

"Це небезпечна робота для стомлених бійців 47-ї бригади, які вже дев'ять місяців перебувають у бою практично без перерви", - пише видання. 

Бійці 47-ї бригади завдають набагато більших втрат росіянам, але, зброї їм критично не вистачає.

"Як довго зможе протриматися 47-а? Будемо сподіватися, що цього часу буде достатньо, щоб ті мільйони снарядів, які Європейський Союз і Чехія готуються надіслати, нарешті, прибудуть в Україну найближчими тижнями. І якщо після цього бригада зможе протриматися ще кілька тижнів, вона також може почати отримувати снаряди зі США", - пишуть журналісти. 

Спікер Палати представників США Майк Джонсон дав зрозуміти, що може дозволити проголосувати за нову допомогу Україні наприкінці березня чи на початку квітня, нагадує видання.

 
війнаЗСУтанкиAbrams

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