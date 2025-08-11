Агенти "Атеш" розкрили ключові позиції російської ППО на аеродромі в Криму

Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.

За даними руху, на території аеродрому розміщено важливі радіолокаційні системи, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Подльот" та РЛС П-18-2.

Аеродром Кача є ключовим вузлом ВКС рф в окупованому Криму. Тут розміщено ударну авіацію 318-го полку, командні пункти, логістику та радіолокаційні комплекси. Ці системи прикривають південний захід півострова та забезпечують координацію авіаударів Україною.

Партизани нагадали, що за останні місяці по аеродрому вже завдавалися удари у травні, липні та в ніч з 23 на 24 липня. У результаті атак фіксувалися вибухи та руйнування в районі Качи та Орловки.

"Це не фінал - нові удари по летовищу Кача лише питання часу. Отримані нами дані передано Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.