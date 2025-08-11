Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Агенти "Атеш" розкрили ключові позиції російської ППО на аеродромі в Криму

11 серпня 2025, 11:55
Агенти
Фото: з вільного доступу
За даними руху, на території аеродрому розміщено важливі радіолокаційні системи
Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.
 
Про це у Telegram повідомив партизанський рух "АТЕШ".
 
За даними руху, на території аеродрому розміщено важливі радіолокаційні системи, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Подльот" та РЛС П-18-2.
 
Аеродром Кача є ключовим вузлом ВКС рф в окупованому Криму. Тут розміщено ударну авіацію 318-го полку, командні пункти, логістику та радіолокаційні комплекси. Ці системи прикривають південний захід півострова та забезпечують координацію авіаударів Україною.
 
Партизани нагадали, що за останні місяці по аеродрому вже завдавалися удари у травні, липні та в ніч з 23 на 24 липня. У результаті атак фіксувалися вибухи та руйнування в районі Качи та Орловки.
 
"Це не фінал - нові удари по летовищу Кача лише питання часу. Отримані нами дані передано Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.

 

Кримвійна в Україніросія окупанти

