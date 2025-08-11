Алієв і Зеленський засудили російські удари по об'єктах транспортування азербайджанського газу

Керівники України та Азербайджану упевнені, що атаки окупантів не призведуть до припинення співпраці між державами

Під час телефонної розмови президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільхам Алієв засудили удари росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну.

Про це повідомила пресслужба президента Азербайджану.

"Під час телефонної розмови сторони засудили цілеспрямовані авіаудари росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR та інших об’єктах нашої країни на території України, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну", – йдеться у повідомленні. Президенти висловили впевненість, що це за жодних обставин не призведе до призупинення співпраці між Азербайджаном та Україною в енергетичній сфері.

Також Зеленський привітав Алієва та азербайджанський народ з укладанням декларації про мир із Вірменією за посередництва президента США Дональда Трампа та поінформував керівника Азербайджану про контакти України з партнерами.

"Всі однаково налаштовані на реальне закінчення війни та ефективну дипломатію. Обговорили комунікацію зі США, європейськими країнами, головні принципи, які можуть наблизити мир. Вдячний за підтримку нашого народу й державності. Важливо, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили росію зупинити бойові дії та агресію", – додав український президент.