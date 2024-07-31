Альянс між Камалою Гарріс і Зеленським непростий – Time

Від початку повномасштабної війни Гарріс не відвідувала Київ.

В середині лютого 2022 року віце-президент Камала Гарріс вилетіла до Європи для виконання критично важливої місії на світовій арені.

Про це пише журнал Time

Майже 200 000 російських військових вже стояли на кордонах України, і їхнє вторгнення стало одним з найбільших викликів за останні десятиліття для міжнародного порядку, очолюваного США.

Як і кожен аспект послужного списку Гарріс, її втручання в міжнародні справи знову стали предметом пильної уваги після того, як вона стала ймовірним кандидатом у президенти від Демократичної партії.

За час її перебування в адміністрації Байдена жодна загроза інтересам США у світі не була більш нагальною, ніж російське вторгнення в Україну, і Гарріс час від часу відігравала помітну роль у реагуванні США.

Її поїздка до Німеччини в 2022 році, менш ніж за тиждень до початку вторгнення, привела Гарріс на щорічну зустріч європейських лідерів у Мюнхені. Одним із її завдань було зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і донести до нього, як США мають намір реагувати на вторгнення - і як вони не будуть реагувати.

За словами представника Білого дому, вона також мала представити останні оцінки американської розвідки та пояснити "підготовку, необхідну для досягнення успіху на полі бою".

Послання, з яким вона виступила, було не зовсім схвальним, і враження, яке вона справила на українців, було неоднозначним.

"Камала Гарріс сказала, що атака була неминучою", - згадує Олексій Резніков, який був присутній на зустрічі в ролі міністра оборони України в той час. Президент Зеленський на це відповів, що він розуміє, але вони з Гарріс не змогли дійти згоди щодо відповідної реакції.

Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти рф, стверджуючи, що це змусить путіна переглянути своє рішення про вторгнення. Якщо напад дійсно неминучий, стверджував Зеленський, США повинні наводнити Україну зброєю, в тому числі зенітними системами, винищувачами і важкою артилерією, необхідною для того, щоб запобігти захопленню України російськими військами.

За словами українських посадовців, присутніх у залі, Гарріс відкинула обидві пропозиції і сказала, що США не можуть запровадити превентивні санкції проти росії, оскільки покарання може настати лише після скоєння злочину.

Замість того, щоб пообіцяти надіслати сучасне озброєння, каже Резніков, американці тиснули на Зеленського, щоб він публічно заявив, що вторгнення неминуче.

Зеленський чітко запитав Камалу Гарріс: - Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви введете санкції? Але він не отримав відповіді.

Позиція США на той час, визначена президентом Байденом після консультацій з його помічниками з питань національної безпеки, полягала в тому, що загроза санкцій є більшим стримуючим фактором для кремля, ніж їх запровадження, і що надання Києву сучасних озброєнь, ймовірно, зміцнить переконання путіна в тому, що Україна стає країною-клієнтом НАТО.

"Віце-президент Гарріс була рішучим прихильником тривалої підтримки України з боку США і неодноразово висловлювала непохитну прихильність підтримці народу України, яка захищається від жорстокої агресії росії", - заявив представник Білого дому.

Інша головна роль Гарріс на конференції полягала в тому, щоб згуртувати європейських лідерів для об'єднаної відповіді в разі вторгнення і викласти позицію США у своїй промові.

"Вона зустрічалася з європейськими лідерами, щоб скоординувати відповіді в очікуванні російського вторгнення", - сказав представник Білого дому в інтерв'ю виданню, а у своїй промові на конференції "вона передбачила план дій москви та окреслила кроки, які Сполучені Штати і Європа зроблять разом".

Проте послання, яке вона передала Зеленському в Мюнхені, посилило його розчарування союзниками напередодні російського вторгнення і задало тон у відносинах з Гарріс, які ніколи не були особливо теплими.

В той час як президент Байден та інші високопосадовці адміністрації відвідали Київ, щоб продемонструвати рішучість і солідарність з українцями, Гарріс не їздила в Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення. На зустрічах з українськими посадовцями в останні роки вона справді виявляла співчуття до їхньої долі, як сказав один з них, "але я б назвав це формальним співчуттям, дотриманням протоколу".

Відповідаючи на запитання про це, представник Білого дому зазначив, що віце-президент Гарріс багато подорожувала, намагаючись згуртувати європейських союзників і підтримати українців у їхній війні проти росії. Незабаром після початку вторгнення вона відвідала Польщу і Румунію, щоб зустрітися з європейськими лідерами і американськими військовими на східному фланзі НАТО, "щоб зміцнити наші сили стримування і оборони", додав чиновник.

У відносинах з адміністрацією Зеленського президент Байден, як правило, брав на себе ініціативу, частково через свою історію безпосередньої взаємодії з Україною.

Після того, як москва вперше напала на Україну і захопила частину її території у 2014 році, Байден очолив реакцію США від імені адміністрації Обами, відвідавши Київ у 2015 році, щоб виступити з історичною промовою перед українським парламентом.

З початку повномасштабної війни у 2022 році ключовими американськими посадовцями, які брали участь у реагуванні США, були Джейк Салліван, радник Байдена з питань національної безпеки, Вільям Бернс, директор ЦРУ, Ентоні Блінкен, державний секретар, та Ллойд Остін, міністр оборони - усі вони неодноразово відвідували Київ під час вторгнення.

У цьому переповненому полі віце-президент Гарріс відігравала допоміжну роль, відвідуючи саміти та інші важливі зустрічі, пов'язані з війною, коли Байден не зміг приїхати.

На Мюнхенській конференції з безпеки у 2023 році Гарріс зосередилась на воєнних злочинах, скоєних російськими військами в Україні.

"Як колишній прокурор, віце-президент був важливим надійним посланцем і згуртував світ, щоб притягнути росію до відповідальності за її звірства в Україні" - каже представник Білого дому.

На початку літа Гарріс відвідала мирний саміт, організований Україною у Швейцарії.

Зеленський сподівався на цій зустрічі зібрати якомога більше світових лідерів на підтримку свого плану припинення війни. Байден відмовився приїхати, пославшись на збір коштів, який він мав очолити того тижня в Голлівуді, а Зеленський відповів на цю відмову публічною критикою президента США: путін, за його словами, "аплодував би" рішенню Байдена не приїжджати.

Коли замість нього прибула Гарріс, її зустріч із Зеленським була позначена тією ж формальністю, що і їхні попередні зустрічі. Обидва лідери сиділи один навпроти одного за столом переговорів, коли журналістів провели до їхньої кімнати для переговорів на альпійському курорті. Зеленський зачитав заздалегідь підготовлену промову, подякувавши президенту Байдену і Конгресу США за підтримку.

"путін намагається розширити війну і зробити її більш кривавою, але разом з Америкою і всіма нашими партнерами ми захищаємо життя наших людей", - сказав він.

У відповідь Гарріс зазначила, що це буде її шоста зустріч з президентом України з моменту початку повномасштабної війни.

"Не остання", - з посмішкою відповів Зеленський.

"І, сподіваюся, в кращі часи", - сказала Гарріс.