Американські військові ризикують залишитися без зарплат через шатдаун

Його спричинив політичний конфлікт у Конгресі.

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що уряд може перестати виплачувати зарплату військовим з другої половини листопада, якщо федеральний шатдаун триватиме.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CBS News.

"Ми змогли виплатити зарплату військовим із резервних коштів Пентагону в середині цього місяця і, думаю, зможемо зробити це на початку листопада. Але після 15 листопада наші військові, попри те, що готові ризикувати життям, не зможуть отримувати платню. Яка ганьба!" - наголосив Бессент.

Нагадаємо, що 1 жовтня уряд США значною мірою припинив роботу через глибокі партійні розбіжності: Конгрес і Білий дім не змогли домовитися про фінансування.

Сенат вже вдев’яте заблокував ухвалений Палатою представників законопроєкт про тимчасове фінансування, необхідний для завершення шатдауну, який триває понад два тижні.

За оцінками Міністерства фінансів, шатдаун щодня коштує економіці США близько 15 мільярдів доларів, проте республіканці та демократи залишаються на своїх позиціях і не демонструють ознак компромісу.

Днями ми також писали, що Пентагон отримав анонімну пожертву у €130 мільйонів на виплати військовим США.