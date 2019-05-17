Ар'єв назвав ситуацію в ПАРЄ "паскудною"

Голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв прокоментував рішення міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи щодо Росії.

"Ситуація в Раді Європи є паскудною. Але Росію в ПАРЄ ще не повернули. Повинен трохи уточнити - це неможливо зробити без внесення змін до регламенту ПАРЄ. Рішення приймає тільки ПАРЄ, а не Комітет міністрів. Урядова складова не вирішує парламентську. Але сьогодні в Гельсінкі більшість міністрів закордонних справ членів Ради Європи дали відповідний сигнал ПАРЄ", - підкреслив Ар'єв у Facebook, інформує LB.ua.

Далі, за його словами, будуть прийняті два рішення: на регламентному комітеті Асамблеї 3 червня і голосування на сесії 25 червня.

"Ризик безумовного повернення Росії великий. Дуже великий. Українська позиція ослаблена і ситуацією у Верховній Раді (неважливо, розпуск або без коаліції - все погано), і повною відсутністю позиції новообраного президента, який на момент голосування вже отримає свою булаву. Ті, хто просуває повернення РФ у ПАРЄ спираються саме на це, адже до цього нам 5 років вдавалося ефективно тримати позиції. Наслідки очевидні: початок згортання санкцій проти Росії і суттєвий підрив довіри до ключової організації, заснованої 70 років тому для захисту демократії, прав людини і верховенства права. Але будемо боротися до кінця. Ми вистоїмо, навіть якщо в Раді Європи бетон європейських цінностей почне розвалюватися", - додав Ар'єв.

Зазначимо, що комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у діяльності статутних органів організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генсека організації у червні.

Нагадаємо, що на засіданні комітету в Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії. 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України. Відтоді Росія не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що скасування Радою Європи вимог до Росії щодо виконання нею своїх зобов'язань як країни-члена може дати Україні підстави заявляти про відмову від дотримання Мінських угод.