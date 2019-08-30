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Associated Press: Санкт-Петербург - основний претендент на проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2021 році

Це перший раз, коли фінал Ліги чемпіонів пройде у Петербурзі.299116
У 2021 році російський Санкт-Петербург уперше прийме фінальний матч Ліги чемпіонів.
Associated Press: Санкт-Петербург - основний претендент на проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2021 році Фото: as.com

У 2022 році фінал пройде в Мюнхені, в 2023-му - в Лондоні на стадіоні "Вемблі", повідомляє "Громадське".

Це перший раз, коли фінал Ліги чемпіонів пройде у Петербурзі. До цього фінал турніру проходив у Росії тільки раз: у травні 2008 року на московському стадіоні "Лужники" англійський "Манчестер Юнайтед" здолав лондонське "Челсі".

Нагадаємо, що Михайличенко став новим тренером "Динамо".

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