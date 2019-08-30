CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 2021 році російський Санкт-Петербург уперше прийме фінальний матч Ліги чемпіонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Associated Press: Санкт-Петербург - основний претендент на проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2021 році
Це перший раз, коли фінал Ліги чемпіонів пройде у Петербурзі.299116
Фото: as.com
У 2022 році фінал пройде в Мюнхені, в 2023-му - в Лондоні на стадіоні "Вемблі", повідомляє "Громадське".
Це перший раз, коли фінал Ліги чемпіонів пройде у Петербурзі. До цього фінал турніру проходив у Росії тільки раз: у травні 2008 року на московському стадіоні "Лужники" англійський "Манчестер Юнайтед" здолав лондонське "Челсі".
Нагадаємо, що Михайличенко став новим тренером "Динамо".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 08 2019 21:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн