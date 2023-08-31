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ПОЛІТИКА

Атаки безпілотників на росію свідчать про неефективність її протиповітряної оборони – британська розвідка

31 серпня 2023, 11:08
Атаки безпілотників на росію свідчать про неефективність її протиповітряної оборони – британська розвідка
літаки рф
Зараз росія шукає способи захистити свої аеродроми та літаки.

Вдалі атаки безпілотників на росію означають, що російська протиповітряна оборона має труднощі з їх виявленням і знищенням.

Про це вказують аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Зокрема в ніч з 29 на 30 серпня 2023 року росія зазнала до п'яти окремих ударів односторонніх ударних безпілотних літальних апаратів - найбільшої атаки на росію з початку конфлікту. Вибухи пролунали в москві, Брянську, Рязані, а також на авіабазі Псков поблизу естонського кордону, де було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків.

Загалом, впродовж серпня 2023 року росія зазнала 25 окремих атак безпілотників, майже напевно здійснених БПЛА OWA-UAV.

"росія, ймовірно, переосмислює свою протиповітряну оборону в зоні між Україною і Москвою, щоб краще протистояти цим атакам", - вважають у британській розвідці.

Експерти зазначають, що попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків по всій росії. Однак нещодавні удари по Сольцях та Пскову продемонстрували, що БПЛА мають значний радіус дії, що робить подальше розосередження більш складним завданням.

"Цілком ймовірно, що росії доведеться розглянути питання про розміщення додаткових систем протиповітряної оборони на аеродромах, які, на її думку, перебувають під загрозою атак БПЛА", - додають у розвідці Британії.

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