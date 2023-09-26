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ПОЛІТИКА

Австралія на два роки продовжила санкції на імпорт продукції з росії та білорусії

26 вересня 2023, 10:58
Австралія на два роки продовжила санкції на імпорт продукції з росії та білорусії
Фото: Freedman Club
Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб змусити росію понести витрати за допомогою цільових санкцій та торговельних заходів.

Уряд Австралії продовжив санкції на російські та білоруські товари, які оподатковуватимуться підвищеним митом до жовтня 2025 року.

Про це повідомляє заявив голова МЗС Австралії Пенні Вонг.

"Додатковий 35% тариф на російський імпорт був вперше введений у квітні 2022 року. Разом із забороною на імпорт золота та енергоресурсів, це вплинуло на торгівлю між двома нашими країнами", - сказавно в заяві.

За словами Вонг, Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб змусити росію понести витрати за допомогою цільових санкцій та торговельних заходів, які зменшують здатність росії фінансувати свою незаконну та аморальну війну в Україні.

Австралія є однієї із найбільших країн, яка не входить до НАТО, і надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання Україні.

Зокрема, Австралія передасть Україні ще 30 БТР Bushmaster.
АвстраліяБілорусьсанкціі проти росії

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