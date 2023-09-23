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ПОЛІТИКА

Австралія підтримує обмеження права вето росії та закликає до реформи Ради Безпеки ООН

23 вересня 2023, 14:39
Австралія підтримує обмеження права вето росії та закликає до реформи Ради Безпеки ООН
Фото: Freedman Club
Глава МЗС Австралії заявила, що москва "насміхається" над міжнародним співтовариством.

Австралія підтримала заклик президента України Володимира Зеленського позбавити росію права вето в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй і закликала до подальшого реформування цього органу.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми повинні вимагати більшого від постійних членів, включаючи обмеження на використання права вето", - заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН.

"росія насміхається над ООН кожного дня, продовжуючи своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну", - додала Вонг.

У середу, 20 вересня, Зеленський заявив членам Ради Безпеки ООН, що здатність Москви накладати вето на ініціативи унеможливила адекватне реагування цього органу на вторгнення росії в Україну. Рада Безпеки складається з 15 членів, п'ять із яких є постійними і мають право вето: Китай, росія, Франція, Велика Британія та США.

"Ми повинні забезпечити ширше постійне і непостійне представництво для Африки, Латинської Америки та Азії, включаючи постійні місця для Індії та Японії", - заявила Вонг. 

За її словами, Австралія прагне отримати місце в Раді Безпеки на 2029-2030 роки.

Напруженість у Південно-Китайському морі і подальша розробка Північною Кореєю ядерної зброї серед питань, які створюють "найбільш конфронтаційні обставини за останні десятиліття" і вимагають більшої прихильності до запобігання конфліктам, за словами Вонг.

"Коротко кажучи, військова міць розширюється, а заходи щодо обмеження військового конфлікту - ні, й існує мало конкретних механізмів для його запобігання", - додала вона.

ООНАвстраліяправо веторф тероризм

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