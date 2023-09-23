Австралія підтримує обмеження права вето росії та закликає до реформи Ради Безпеки ООН

Глава МЗС Австралії заявила, що москва "насміхається" над міжнародним співтовариством.

Австралія підтримала заклик президента України Володимира Зеленського позбавити росію права вето в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй і закликала до подальшого реформування цього органу.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми повинні вимагати більшого від постійних членів, включаючи обмеження на використання права вето", - заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН.

"росія насміхається над ООН кожного дня, продовжуючи своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну", - додала Вонг.

У середу, 20 вересня, Зеленський заявив членам Ради Безпеки ООН, що здатність Москви накладати вето на ініціативи унеможливила адекватне реагування цього органу на вторгнення росії в Україну. Рада Безпеки складається з 15 членів, п'ять із яких є постійними і мають право вето: Китай, росія, Франція, Велика Британія та США.

"Ми повинні забезпечити ширше постійне і непостійне представництво для Африки, Латинської Америки та Азії, включаючи постійні місця для Індії та Японії", - заявила Вонг.

За її словами, Австралія прагне отримати місце в Раді Безпеки на 2029-2030 роки.

Напруженість у Південно-Китайському морі і подальша розробка Північною Кореєю ядерної зброї серед питань, які створюють "найбільш конфронтаційні обставини за останні десятиліття" і вимагають більшої прихильності до запобігання конфліктам, за словами Вонг.

"Коротко кажучи, військова міць розширюється, а заходи щодо обмеження військового конфлікту - ні, й існує мало конкретних механізмів для його запобігання", - додала вона.