Австралія визнає Палестину як незалежну державу у вересні
11 серпня 2025, 09:35
Фото: Freedman Club
Визнання буде залежати від зобов'язань, отриманих Австралією від Палестинської адміністрації
Австралія визнає палестинську державу у вересні на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Ентоні Албанезе.
Про це повідомляє Reuters.
За словами Албанезе, таке рішення покликане "дати імпульс до вирішення проблеми двох держав".
Прем’єр-міністр підкреслив, що визнання залежатиме від зобов'язань, отриманих від Палестинської адміністрації, зокрема від того, що Хамас не братиме участі в жодній майбутній державі.
"Рішення, засноване на створенні двох держав, – це найкраща надія людства розірвати цикл насильства на Близькому Сході та покласти край конфлікту, стражданням і голоду в Газі", – наголосив Албанезе.
Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон офіційно оголосив про намір визнати незалежність держави Палестина у вересні під час відкриття роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН.