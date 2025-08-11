Австралія визнає Палестину як незалежну державу у вересні

Визнання буде залежати від зобов'язань, отриманих Австралією від Палестинської адміністрації

Австралія визнає палестинську державу у вересні на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Ентоні Албанезе.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Албанезе, таке рішення покликане "дати імпульс до вирішення проблеми двох держав".

Прем’єр-міністр підкреслив, що визнання залежатиме від зобов'язань, отриманих від Палестинської адміністрації, зокрема від того, що Хамас не братиме участі в жодній майбутній державі.

"Рішення, засноване на створенні двох держав, – це найкраща надія людства розірвати цикл насильства на Близькому Сході та покласти край конфлікту, стражданням і голоду в Газі", – наголосив Албанезе.