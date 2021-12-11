Австрійський політолог назвав абсурдом ідею депутата Бундестагу розмістити мігрантів в Україні

Австрійський політолог вказав на те, що Україна сама зараз має велику проблему з внутрішньо переміщеними особами, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію

Заява німецького депутата щодо можливості тимчасового розміщення в Україні біженців, які прямують до ЄС через Білорусь, є просто абсурдною та позбавлена будь-якої логіки.

Про це в коментарі власному кореспонденту "Укрінформу" заявив австрійський незалежний політолог Мартін Малек.

"Це - абсолютно несерйозно і просто абсурд якийсь. Я навіть не знаю, як до такого можна додуматися. Таке можуть заявити лише люди з іншої планети. Важко зрозуміти, що змушує людей робити подібні заяви", - прокоментував Малек пропозицію депутата від Соціал-демократичної партії Німеччини про можливе переміщення до України біженців, які зараз знаходяться на кордоні Білорусі та Польщі.

Австрійський політолог вказав на те, що Україна сама зараз має велику проблему з внутрішньо переміщеними особами, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію. "Ніби в Німеччині не знають про те, що в Україні є своя велика проблема з біженцями зі сходу України. А тепер Україні ще приймати біженців з Іраку - ну це просто трагікомедія якась", - підкреслив він.

Крім того, Малек звернув увагу на той факт, що біженці, які зараз знаходяться на кордоні Польщі та Білорусі, хочуть потрапити саме до Німеччини, а тому будь-яка доставка їх до України матиме насильницький характер. Як і подальше їх утримання в Україні, де вони не хочуть залишатися.

"Ці біженці йдуть у Німеччину, вони не хочуть залишатися у Польщі, і в Україну тим більше не хочуть. Було б добре, якби німецькі соціал-демократи пояснили, як саме вони бачать реалізацію своєї пропозиції. Так, доставити цих біженців в Україну - це ще якось можна зробити, і то насильницьким шляхом. Але як добитися того, щоб вони там і лишилися? Якщо їх доставити в Україну, то завтра ці біженці будуть стояти вже не на польсько-білоруському, а на польсько-українському кордоні", - зазначив австрійський політолог.

Він вказав на те, що режим Лукашенка штучно створює нинішню кризу біженців і використовує незаконних мігрантів як зброю проти Європи. Водночас Євросоюз, у якого відсутня єдина політика з питання незаконної міграції, демонструє наразі слабку позицію у своїй реакції на шантаж Лукашенка.

На переконання експерта, нові ймовірні санкції ЄС проти режиму Лукашенка навряд чи змусять його змінити свою поведінку через їх слабку природу. "Лукашенко, Путін та їм подібні - це люди, які розуміють іншу мову, мову сили. Але цією мовою європейські політики не хочуть говорити", - заявив політолог.