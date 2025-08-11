Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Азербайджан виділяє $2 млн на гуманітарну допомогу Україні

11 серпня 2025, 12:33
Азербайджан виділяє $2 млн на гуманітарну допомогу Україні
Фото: 1news.az
Відповідне розпорядження підписав президент Ільхам Алієв.
Азербайджан виділяє 2 мільйони доларів на закупівлю електрочного обладнання для України. Відповідне розпорядження підписав сьогодні, 11 серпня, президент Ільхам Алієв.
 
Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента Азербайджану. 
 
"У зв’язку зі складною ситуацією, що склалася в останні роки в Україні, азербайджанська держава неодноразово надсилала гуманітарну допомогу українському народові", – зазначили там і нагадали, що відносини між Азербайджанською Республікою та Україною розвиваються на засадах дружби та партнерства, на основі двосторонніх договорів та декларацій. 
 
"Постановляю для закупівлі та відправки виробленого в Азербайджанській Республіці електричного обладнання з метою надання гуманітарної допомоги Україні, з передбаченого у державному бюджеті Азербайджанської Республіки на 2025 рік резервного фонду Президента Азербайджанської Республіки виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти в манатному еквіваленті 2,0 (два) мільйони доларів США", – йдеться у розпорядженні Алієва. 
 
Міністерство фінансів Азербайджану зобов'язане забезпечити фінансування, а Кабмін повинен "вирішити питання, що випливають з цього Розпорядження". 
Азербайджанвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О’Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється