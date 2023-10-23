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ПОЛІТИКА

Байден і Папа Франциск обговорили Ізраїль і Сектор Гази під час телефонної розмови

23 жовтня 2023, 08:34
Байден і Папа Франциск обговорили Ізраїль і Сектор Гази під час телефонної розмови
Фото: Mind.ua
Байден провів телефонну розмову із ключовими західними союзниками.

Президент США Джо Байден поговорив з Папою Франциском у неділю і обговорив конфлікт на Близькому Сході між Ізраїлем і палестинським угрупуванням Хамас, йдеться в окремих заявах Білого дому і Ватикану.

Про це повідомляє Reuters.

Вони обговорили "необхідність запобігти ескалації в регіоні та працювати над міцним миром на Близькому Сході", заявили у Білому домі.

Раніше Ватикан заявив, що телеконференція, яка тривала близько 20 хвилин, "була зосереджена на конфліктних ситуаціях у світі та необхідності визначення шляхів до миру".

У своїй розмові з Папою Франциском Байден, який є католиком, засудив напад Хамасу та підтвердив необхідність захисту цивільного населення у секторі Гази, повідомив Білий дім.

За даними Білого дому, вони також обговорили недавній візит Байдена до Ізраїлю та зусилля щодо доставки продовольства, медикаментів та іншої гуманітарної допомоги до сектору Газа.

Раніше 22 жовтня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідерами Канади, Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії, щоб обговорити війну між Ізраїлем і палестинським угрупуванням Хамас, повідомив Білий дім.

Раніше того ж дня він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Папа кілька разів закликав до звільнення заручників, захоплених Хамас під час нападу 7 жовтня. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що після звільнення двох громадян США у п'ятницю Сполучені Штати сподіваються, що Хамас звільнить ще більше заручників.
БайденрозмоваПапа ФранцискХамас: Ізраїль

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