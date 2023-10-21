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ПОЛІТИКА

Байден каже, що атака Хамас мала зупинити нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією – Bloomberg

21 жовтня 2023, 16:53
Байден каже, що атака Хамас мала зупинити нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією – Bloomberg
За його словами, Саудівська Аравія хотіла визнати Ізраїль, і це фактично об'єднало б Близький Схід.

Президент США Джо Байден заявив, що Хамас напав на Ізраїль частково для того, щоб перешкодити його зусиллям з нормалізації відносин країни із Саудівською Аравією. 

Про це повідомляє Bloomberg.

"Одна з причин, чому вони діяли так, як діяли, чому Хамас напав на Ізраїль, полягає в тому, що вони знали, що я збирався сісти за стіл переговорів з Саудівською Аравією", - сказав Байден у п'ятницю, 20 жовтня, на заході зі збору коштів для своєї передвиборчої кампанії у Вашингтоні. 

За його словами, Саудівська Аравія хотіла визнати Ізраїль, і це фактично об'єднало б Близький Схід.

Ізраїль підписав дипломатичні угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Марокко і Суданом з 2020 року, але нормалізація відносин з Саудівською Аравією, найбільшою економікою на Близькому Сході, стала б проривом для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і його країни.

Зауваження Байдена з'явилися через кілька днів після того, як лідер США здійснив візит до Ізраїлю для зустрічі з Нетаньяху. У п'ятницю, 21 жовтня, Байден подав до Конгресу законопроект про надзвичайні витрати у розмірі 106 мільярдів доларів для посилення армій Ізраїлю та України, який включає 61,4 мільярда доларів на річну допомогу Україні та 14,3 мільярда доларів на озброєння Ізраїлю.

Проект, ймовірно, зіштовхнеться з протидією в Конгресі, де ультраконсерватори чинять опір подальшій підтримці України. А без спікера Палата представників не має повноважень схвалити запит на фінансування.

Під час президентства Байдена США і Саудівська Аравія працювали над тим, щоб королівство визнало Ізраїль в обмін на американські гарантії безпеки. Публічно представники адміністрації США намагалися применшити розмови про прорив у переговорах, але Байден був захоплений цією ініціативою і в липні відправив до королівства радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

Раніше повідомлялось, що американські та ізраїльські офіційні особи, які оцінюють майбутнє Сектору Гази після витіснення Хамас, почали обговорювати можливі варіанти, включаючи потенційне створення тимчасового уряду за підтримки ООН і за участю арабських урядів. 

війнаСаудівська АравіяБайденХамас: Ізраїль

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