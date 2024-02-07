Байден покладає на Трампа відповідальність за провал законопроекту щодо допомоги України – Bloomberg

Президент США запропонував республіканцям у Конгресі "проявити трохи мужності, показати, що вони не безхребетні".

Президент США Джо Байден звинуватив колишнього президента Дональда Трампа у провалі двопартійного законопроекту про імміграцію та військову допомогу Україні, заявивши, що лідер республіканців тиснув на членів своєї партії, щоб вони відхилили його – для того, щоб отримати перевагу на президентських виборах у листопаді.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Все вказує на те, що цей законопроект навіть не буде винесений на розгляд Сенату. Чому? З простої причини. Дональд Трамп", – заявив Байден, але звернувся до республіканців у Конгресі з закликом "проявити трохи мужності, показати, що вони не безхребетні".

Байден поклав відповідальність за нездатність укласти угоду про кордон на республіканців у Конгресі та Трампа. Він попередив, що якщо республіканці не схвалять пакет, він використає це, щоб вдарити по Трампу під час передвиборчої кампанії.

"Кожного дня до листопада американський народ буде знати, що єдиною причиною незахищеності кордону є Дональд Трамп і його друзі-республіканці з MAGA", – сказав Байден.

Менш ніж через годину після виступу Байдена лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл, який підтримував угоду щодо кордону з Україною, визнав, що вона "не стане законом", посилаючись на опозицію спікера Палати представників Майка Джонсона.

МакКоннелл підтримав надання надзвичайного фінансування Україні, Ізраїлю та Тайваню і сказав, що лідер сенатської більшості Чак Шумер повинен буде вирішити, як переукласти угоду.

Згуртувавши республіканців у Конгресі, щоб зірвати угоду, Трамп дав Байдену можливість стверджувати, що він намагався вирішити проблему, але був заблокований опонентом, який хоче отримати політичну вигоду від хаосу на кордоні. Виклик для Байдена полягатиме в тому, щоб донести цю аргументацію до громадськості. Він повинен пояснити проблему таким чином, щоб перетворити довготривалі законодавчі дебати на передвиборчий лозунг, зрозумілий американським виборцям, зазначає Bloomberg.

Раніше повідомлялось, що спроба ухвалити двопартійний законопроєкт про посилення безпеки на кордоні США у Сенаті, ймовірно, зазнає краху, що фактично може відкласти розгляд питання до листопада.