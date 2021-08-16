Байден в Афганістані зазнав однієї з найбільш жорстоких поразок в історії США

"Те, що Байден накоїв з Афганістаном - це щось легендарне. Це увійде в історію, як одна з найбільш жорстоких поразок в американській історії", - цитують західні ЗМІ заяву екс-президента США.

Президент США Джо Байден, не впоравшись з ситуацією в Афганістані, зазнав однієї з найжорстокіших поразок в американській історії, заявив колишній президент Дональд Трамп, пише "Інтерфакс-Україна".

"Те, що Байден накоїв з Афганістаном - це щось легендарне. Це увійде в історію, як одна з найбільш жорстоких поразок в американській історії", - цитують західні ЗМІ заяву екс-президента США.

Трамп також розкритикував Байдена за новий спалах COVID-19 у США, за нездатність припинити наплив нелегальних іммігрантів, за політику нинішньої адміністрації в сфері економіки та енергетики.

"Байдену слід піти у відставку, після ганьби, допущеної ним в Афганістані", - додав він.

Спочатку саме Трамп домовився з рухом "Талібан" про повне виведення, на певних умовах, американського військового контингенту з Афганістану. В обмін на це таліби зобов'язувалися, серед іншого, боротися проти тероризму, проводити міжафганський діалог для перемир'я і мирного розв'язання кризи.

Реалізація цієї угоди, головним чином, стала завданням не Трампа, а вже адміністрації Байдена: в результаті вона вирішила не відмовлятися від цих домовленостей, але перенесла на кілька місяців завершення виведення військ з території Афганістану.

Таліби, зі свого боку, активізували атаки на урядові війська: ця тенденція спостерігалася ще за Трампа, однак при Байдені - значно посилилася. Апофеоз настав раніше в серпні 2021 року: таліби почали захоплення великих афганських міст, причому найчастіше домагалися перемоги без серйозних боїв. У неділю бунтівники оточили Кабул - останнє велике місто країни, що залишалося під контролем влади Афганістану. Ближче до вечора неділі бійці "Талібану" увійшли в місто і тепер контролюють його.

Військові США гарантують безпеку аеропорту Кабула, де відбувається евакуація з Афганістану іноземців, а також - деяких афганців, які отримали притулок за кордоном.

У нинішній американській адміністрації, намагаючись пояснити, що відбувається в Афганістані, в останні місяці часто нагадували, що "успадкували" цю проблему від колишньої адміністрації. Проте, спостерігачі зазначають, що саме Байден, а не Трамп, відповідав, наприклад, за організацію виведення військ і за те, щоб прорахувати наслідки. Західні ЗМІ і деякі експерти наголошують, що швидкість і легкість, з якими таліби відвоювали Афганістан, судячи з усього, стали несподіванкою для нинішньої американської влади.

Нагадаємо, що президент Афганістану Ашраф Гані підтвердив, що виїхав із країни після взяття угрупованням "Талібан" столиці Кабула. Свій крок він пояснив бажанням уникнути кровопролиття - але не уточнив, у яку країну він виїхав.