Берлін не буде відправляти війська до України після війни
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкинув можливість розгортання німецьких військ у складі миротворчої місії в Україні після завершення війни.
Про це інформу телеканал N-TV.
Вадефуль підкреслив, що Німеччина має відігравати важливу роль у безпекових гарантіях для України, але направлення Бундесверу в Україну наразі виключено.
"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розгортання німецьких солдатів в Україні стало б надмірним навантаженням", - пояснив міністр.
Проте "Коаліція рішучих" готується до безпекової місії в Україні після припинення війни.