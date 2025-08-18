Берлін не буде відправляти війська до України після війни

Адже Бундесвер і так задіяний у місіях у Литві, заявив глава МЗС Німеччини.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкинув можливість розгортання німецьких військ у складі миротворчої місії в Україні після завершення війни.

Про це інформу телеканал N-TV.

Вадефуль підкреслив, що Німеччина має відігравати важливу роль у безпекових гарантіях для України, але направлення Бундесверу в Україну наразі виключено.

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розгортання німецьких солдатів в Україні стало б надмірним навантаженням", - пояснив міністр.

Проте "Коаліція рішучих" готується до безпекової місії в Україні після припинення війни.