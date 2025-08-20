Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Бессент зробив заяву про зброю для України

20 серпня 2025, 11:33
Бессент зробив заяву про зброю для України
Американський міністр додав, що це ті кошти, які можуть потенційно спрямувати на повітряне прикриття України в майбутньому.
Сполучені Штати продають озброєння, яке країни ЄС передають Україні, з 10-відсотковою націнкою.
 
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в етері Fox News.
 
На запитання, чи будуть американські платники податків фінансувати можливу підтримку з повітря в якості гарантії безпеки України, Бессент відповів:
 
"Я думаю, що президент Трамп зараз дуже пильний. Ми продаємо зброю європейцям, які передають її українцям, а США беруть 10% націнки на зброю. Так що, можливо, ці 10% покриють витрати на повітряне прикриття".
 
Американський міністр також зазначив, що США та Україна уклали вигідне стратегічне партнерство, яке повинно реалізуватися після завершення війни, ймовірно маючи на увазі угоду про надра. Він додав, що "у США буде все добре, коли в України буде все добре".
війна в Україніросія окупантибоєприпаси

Більше публікацій

