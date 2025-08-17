Безпілотники атакували залізничну станцію у Воронезькій області в росії

Cтанцію Лиски вважають одним із найбільших залізничних вузлів Південно-Східної залізниці рф

У ніч на 17 серпня невідомі безпілотники атакували залізничну станцію у Воронезькій області рф – на місці виникла пожежа.

Про це інформує губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджена ЛЕП на залізничній станції, затримано рух кількох поїздів.

"У тому ж районі сталося загоряння магазину й речового ринку. На місці вже працюють пожежні розрахунки. Ще в одному муніципалітеті ліквідують загоряння газової труби", – наголосив він.

Станція є одним із найбільших залізничних вузлів Південно-Східної залізниці росії та активно використовується росіянами для перевезення військової техніки й особового складу. Залізниця розташована приблизно за 120-150 кілометрів від державного кордону України.