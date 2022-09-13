Біль, когнітивні проблеми та задишка: щонайменше 17 млн людей у Європі у перші 2 роки пандемії перенесли тривалий COVID

У дослідженні взяли участь люди у 53 державах Європейського регіону ВООЗ

Щонайменше 17 мільйонів людей у ​​Європі перенесли тривалий COVID-19 у перші два роки пандемії, і мільйонам, можливо, доведеться жити з ним ще довгі роки.

Про це заявила у вівторок Всесвітня організація охорони здоров'я, передає УНН.

Дані ґрунтуються на новому моделюванні, проведеному для ВООЗ Інститутом показників та оцінки здоров'я (IHME) Медичної школи Вашингтонського університету, йдеться у заяві Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Моделювання передбачає, що жінки вдвічі частіше, ніж чоловіки, переносять тривалий COVID, і ризик різко зростає серед тяжких випадків, йдеться у повідомленні.

У дослідженні взяли участь люди у 53 державах Європейського регіону ВООЗ.

Моделювання вказує на приголомшливе збільшення на 307% нових тривалих випадків COVID, виявлених у період з 2020 по 2021 рік, що зумовлено швидким зростанням підтверджених випадків коронавірусу з кінця 2020 року та протягом усього 2021 року.

ВООЗ заявила, що дослідження показує, що майже 145 мільйонів людей у ​​всьому світі в перші два роки пандемії страждали від будь-якого із трьох кластерів симптомів затяжного COVID: втома, тілесний біль, перепади настрою, когнітивні проблеми та задишка.

У той час як більшість людей, у яких розвивається COVID-19, повністю одужують, за оцінками, у 10-20% розвиваються різні середньострокові та довгострокові ефекти, такі як втома, задишка та когнітивна дисфункція. Це включає, наприклад, сплутаність свідомості, забудькуватість або відсутність розумової концентрації та ясності.

За даними ВООЗ, тривалий COVID може прямо чи опосередковано впливати на психічне здоров'я.