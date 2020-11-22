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Біля берегів Фінляндії через шторм сів на мілину пором з понад 400 людьми

Інцидент стався під час сильного шторму в суботу в другій половині дня
Обстеження судна показало, що на ньому немає пробоїн, ситуація стабільна. Власник судна вирішив дочекатися ослаблення вітру, перш ніж буксирувати корабель з мілини.
Біля берегів Фінляндії через шторм сів на мілину пором з понад 400 людьми Фото: korrespondent.net

Пасажирський пором Viking Grace, який прямував зі Стокгольма в Турку, сів на мілину недалеко від порту Марієгамн на Аландських островах, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався під час сильного шторму в суботу в другій половині дня.

На борту порома знаходилися 331 пасажир і 98 членів екіпажу. За словами начальника пресслужби Viking Line, життя пасажирів не піддавалася безпосередній небезпеці.

Фото: Європейська правда

Обстеження судна показало, що на ньому немає пробоїн, ситуація стабільна. Власник судна вирішив дочекатися ослаблення вітру, перш ніж буксирувати корабель з мілини.

 

В ніч з суботи на неділю лайнер успішно відбуксирували в бухту Марієгамну.

Фото: Twitter Merivartiosto

За даними берегової охорони, пасажири деякий час ще перебували на борту, і їх евакуація почалася вранці.

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22 11 2020 12:24
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