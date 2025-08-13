Біля резиденції путіна на Валдаї помітили понад 12 комплексів ППО

Домівка диктатора захищена краще системами "Панцир-С1", ніж військові аеродроми в рф.

Поблизу резиденції президента рф Володимира путіна на Валдаї зафіксовано щонайменше 12 систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки та відкриті джерела.

Більшість із виявлених систем це зенітно-ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", призначені для захисту від літаків, вертольотів, безпілотників та крилатих ракет.

Користувач мережі X під ніком jembobineuse 12 серпня повідомив про появу нових систем ППО на сервісі "Яндекс.Карти".

Також цю інформацію підтвердив журналіст Радіо Свобода Марк Крутов, опублікувавши інтерактивну карту з розташуванням усіх виявлених комплексів.

"12 "Панцирів" навколо резиденції путіна – це в 5 разів менше, ніж кількість позицій ППО, які Радіо Свобода за допомогою OSINT-ентузіастів виявило з 2022 року в москві та московській області, населення яких становить понад 20 мільйонів осіб", - йдеться в дописі.