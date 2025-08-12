Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Білий дім назвав місце зустрічі путіна і Трампа на Алясці

12 серпня 2025, 21:07
Фото: DW
Президенти зустрінуться в найбільшому місті Аляски.
Білий дім повідомив, де саме на Алясці зустрінуться президенти США та росії. 
 
Про це повідомляє Sky News.
 
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Трамп і путін зустрінуться в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.
 
За її словами, Дональд Трамп рішуче налаштований спробувати покласти край цій війні та зупинити вбивства. 
 
Як президент неодноразово говорив, він завжди віддаватиме перевагу миру та партнерству, коли ці результати можуть бути досягнуті. Зараз у світі немає лідера, який би був більш відданий запобіганню війнам або їх припиненню, ніж президент Трамп”, - наголосила Лівітт  .
білий дімвійна в Україніросія окупанти

