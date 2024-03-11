Білий дім представив бюджетну пропозицію на 2025: Підтримка України та захист від агресії

З-поміж $482 мільйонів більшість – 250 мільйонів – будуть спрямовані "на економічну допомогу та допомогу в розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та доброчесності виборів".

Білий дім 11 березня опублікував бюджетну пропозицію на 2025 фінансовий рік, яка передбачає виділення 1,5 мільярда доларів на протидію агресії кремля і зокрема $482 мільйони на допомогу Україні.

Про це повідомили в Державному департаменті.

З-поміж $482 мільйонів більшість – 250 мільйонів – будуть спрямовані "на економічну допомогу та допомогу в розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та доброчесності виборів".

Ще $95 мільйонів будуть виділені на програму фінансування закордонних військових операцій (FMF) Державного департаменту США, 71 мільйон – на програми у сфері охорони здоров'я, і 66 мільйонів – на "інші види безпекової допомоги", зокрема цивільний захист, розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

Решта фінансування у $1,5 мільярда буде скерована на протидію зловмисному впливу росії та Китаю у Європі, Євразії та Центральній Азії.

Зокрема йдеться про зміцнення стійкості союзників і партнерів США, просування демократичних реформ, протидію російській дезінформації, покращення доступу громадян до неупереджених ЗМІ, зміцнення енергетичної та кібербезпеки, а також стабілізація економік, які постраждали від війни в Україні.

Як наголошує Держдеп, кошти на підтримку України, які містяться в бюджетному запиті президента США Джо Байдена, доповнюють асигнування на національну безпеку – де, як відомо, передбачені понад $61 мільярд на військову, фінансову та іншу допомогу Києву.