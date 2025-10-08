Боротьба з дронами: уряд Німеччини оновлює закон про поліцію

Це дозволить використовувати нові технології, затримувати порушників та проводити вибіркові перевірки в зоні особливого контролю.

Уряд Німеччини на засіданні у середу, 8 жовтня, схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, що дозволять ефективніше протидіяти загрозі дронів.

Про це повідомляє Die Zeit, посилаючись на джерела у німецькому уряді.

У чинному Законі про федеральну поліцію, ухваленому понад 30 років тому, взагалі не згадувалися дрони. Після оновлення законодавства федеральна поліція отримає повноваження реагувати на інциденти з дронами, зокрема в аеропортах і на об'єктах залізничної інфраструктури.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт уже оголосив про створення спеціального підрозділу з протидії дронам.

Крім того, законодавчі зміни дозволяють поліції використовувати власні дрони з США наприклад, для спостереження за масовими заходами, зокрема демонстраціями.

"Ми посилюємо повноваження федеральної поліції, щоб у майбутньому дрони можна було швидко виявляти та нейтралізувати. Це рішення ми сьогодні ухвалили на засіданні уряду", – заявив канцлер Фрідріх Мерц.

Серед інших нововведень – дозвіл на використання ширшого спектра технічних засобів, зокрема для визначення місцезнаходження мобільних телефонів.

Також поліція отримає право затримувати осіб, які підлягають примусовому видворенню з країни, аби запобігти їхньому зникненню до моменту депортації.

Окремим пунктом передбачено можливість проведення вибіркових перевірок у зонах із забороною на носіння зброї та холодної зброї, зокрема, на вокзалах і в потягах.

Нещодавно ми писали, що Німеччина поки не готова збивати дрони через відсутність системи ППО.