Боротьба з дронами: уряд Німеччини оновлює закон про поліцію
Уряд Німеччини на засіданні у середу, 8 жовтня, схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, що дозволять ефективніше протидіяти загрозі дронів.
Про це повідомляє Die Zeit, посилаючись на джерела у німецькому уряді.
У чинному Законі про федеральну поліцію, ухваленому понад 30 років тому, взагалі не згадувалися дрони. Після оновлення законодавства федеральна поліція отримає повноваження реагувати на інциденти з дронами, зокрема в аеропортах і на об'єктах залізничної інфраструктури.
Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт уже оголосив про створення спеціального підрозділу з протидії дронам.
Крім того, законодавчі зміни дозволяють поліції використовувати власні дрони з США наприклад, для спостереження за масовими заходами, зокрема демонстраціями.
"Ми посилюємо повноваження федеральної поліції, щоб у майбутньому дрони можна було швидко виявляти та нейтралізувати. Це рішення ми сьогодні ухвалили на засіданні уряду", – заявив канцлер Фрідріх Мерц.
Серед інших нововведень – дозвіл на використання ширшого спектра технічних засобів, зокрема для визначення місцезнаходження мобільних телефонів.
Також поліція отримає право затримувати осіб, які підлягають примусовому видворенню з країни, аби запобігти їхньому зникненню до моменту депортації.
Окремим пунктом передбачено можливість проведення вибіркових перевірок у зонах із забороною на носіння зброї та холодної зброї, зокрема, на вокзалах і в потягах.
Нещодавно ми писали, що Німеччина поки не готова збивати дрони через відсутність системи ППО.