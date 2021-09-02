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Боротьба з тіньовою зайнятістю: Кабмін запропонував змінити трудові відносини

У Міністерстві вважають, що ухвалення такого закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України про позначення поняття трудових відносин і ознак їх наявності".
Боротьба з тіньовою зайнятістю: Кабмін запропонував змінити трудові відносини Фото: vidomosti-ua.com

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, зазначає "Економічна правда".

У Міністерстві вважають, що ухвалення такого закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.

"Збільшення кількості офіційно оформлених працівників шляхом легалізації трудових відносин сприятиме забезпеченню їх соціальних потреб і економічному зростанню", - зазначив міністр Ігор Петрашко.

Документом передбачаються визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин і введення принципу презумпції наявності трудових відносин. Проєктом закону позначаються сім ознак наявності трудових відносин:

  • виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;
  • здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;
  • виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;
  • систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди;
  • встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
  • відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в рамках трудових відносин, якщо присутні хоча б три з перерахованих вище ознак.

В такому випадку сторони зобов'язані укласти трудовий договір, а працівник повинен бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема відпустками, лікарняними, наявністю гарантій і компенсацій щодо збереження місця роботи.

Також документ регулює питання правонаступництва в трудових відносинах і процедуру попередження працівників про відповідні зміни.

Як зазначають в Мінекономіки, це робить процес передачі бізнесу або організації новому власнику більш прозорим і зрозумілим для колективу і посилить правовий захист працівників від незаконного звільнення.

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09 02 2021 10:54
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