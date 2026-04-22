22 квітня 2026, 21:19
Британія попереджає про нову еру кібератак на тлі розвитку штучного інтелекту
Офіційні особи також закликають технологічні компанії активніше долучатися до кіберзахисту держави.

Британські спецслужби фіксують різке зростання кібератак на державні та приватні системи – за останній рік їх кількість фактично подвоїлася. Про це йдеться в матеріалах, які планують представити на конференції з кібербезпеки CYBERUK у Глазго.

Про це повідомляє Politico.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC), що входить до структури урядового зв’язку GCHQ, зазначає, що понад половина держав світу вже закупили інструменти для злому цифрових мереж. Ринок комерційного шпигунського програмного забезпечення стрімко розширюється, а його технології стають дедалі доступнішими.

Спершу подібні інструменти, зокрема Pegasus та Predator, використовувалися для стеження за журналістами та опозиційними діячами, однак зараз вони дедалі частіше застосовуються проти фінансового сектору та бізнес-еліти.

У NCSC попереджають, що розвиток штучного інтелекту суттєво посилює загрозу. Нові системи здатні автоматизувати пошук і використання вразливостей у масштабах, які раніше були недосяжними для хакерів. Окреме занепокоєння викликає експериментальна модель Mythos від компанії Anthropic, доступ до якої обмежили через ризики її використання у кібератаках.

Британська влада вже звернулася до операторів критичної інфраструктури – зокрема в енергетиці, водопостачанні та телекомунікаціях – із попередженнями про нові ризики.

Офіційні особи також закликають технологічні компанії активніше долучатися до кіберзахисту держави, підкреслюючи, що майбутні системи безпеки мають автоматично виявляти та нейтралізувати загрози у реальному часі.

Нагадаємо, росія активно використовує штучний інтелект для прискорення кібератак проти європейських країн, і ця загроза лише зростатиме. Про це йдеться у щорічному звіті Служби військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) за 2025 рік.

