Британія ввела санкції проти десятків осіб та організацій, пов’язаних з Іраном

Британія додала 71 нову позицію до свого списку санкцій проти Ірану

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти десятків осіб та організацій, пов’язаних з Іраном, у рамках стримування зусиль Тегерана із поширення ядерної зброї.

Британія додала 71 нову позицію до свого списку санкцій проти Ірану, зокрема високопосадовців іранської ядерної програми та основні фінансові та енергетичні установи.

Активи осіб та організацій, які потрапили під обмеження, на території Британії заморожуються. Вони також підлягають фінансовим обмеженням та забороні на поїздки до Британії.