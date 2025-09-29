Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія ввела санкції проти десятків осіб та організацій, пов’язаних з Іраном

29 вересня 2025, 21:07
Британія ввела санкції проти десятків осіб та організацій, пов’язаних з Іраном
Фото: DW
Британія додала 71 нову позицію до свого списку санкцій проти Ірану
Уряд Великої Британії запровадив санкції проти десятків осіб та організацій, пов’язаних з Іраном, у рамках стримування зусиль Тегерана із поширення ядерної зброї.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Британія додала 71 нову позицію до свого списку санкцій проти Ірану, зокрема високопосадовців іранської ядерної програми та основні фінансові та енергетичні установи.
 
Активи осіб та організацій, які потрапили під обмеження, на території Британії заморожуються. Вони також підлягають фінансовим обмеженням та забороні на поїздки до Британії.
 
Нагадаємо, що Європейський Союз підтвердив 29 вересня, що відновив санкції проти Ірану, слідом за аналогічним кроком Організації Об'єднаних Націй
Іранвійна в Україніросія окупантисанкції. Іран

