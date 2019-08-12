Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Британська рок-група The Who випустила перший за 13 років альбом

The Who — британський рок-гурт, утворений 1964 року в Лондоні. Мав широку популярність в 1960-х і 1970-х роках, та справив значний вплив на розвиток рок-музики аж досі
Британська рок-група The Who випустила новий альбом під назвою Who.
Британська рок-група The Who випустила перший за 13 років альбом Best Rockers

Про це йдеться в повідомленні на сторінці групи в Instagram, передає "Громадське".

Це перша повноформатна робота колективу за 13 років і третя за 37 років.

Альбом, що складається з 14 пісень, спродюсували гітарист групи Піт Таунсенд і Дейв Сарді, який працював з Oasis, System of a Down і Red Hot Chili Peppers.

Вокаліст групи Роджер Долтрі заявив, що це найкраща робота The Who з тих пір, як вони випустили один зі своїх найвідоміших альбомів Quadrophenia в 1973 році.

Нагадаємо, що американська співачка Тейлор Свіфт заробила $ 185 млн за 2019 рік і стала найбільш високооплачуваним музикантом за версією Forbes.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 12 2019 13:30
ТЕГИ: The Who, музика
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нагородження переможців Всеукраїнського молодіжного конкурсу есе "Об’єднані мрією"

Нагородження переможців Всеукраїнського молодіжного конкурсу есе "Об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.