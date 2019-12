Британська рок-група The Who випустила перший за 13 років альбом The Who — британський рок-гурт, утворений 1964 року в Лондоні. Мав широку популярність в 1960-х і 1970-х роках, та справив значний вплив на розвиток рок-музики аж досі

Британська рок-група The Who випустила новий альбом під назвою Who.

Best Rockers

Про це йдеться в повідомленні на сторінці групи в Instagram, передає "Громадське". Це перша повноформатна робота колективу за 13 років і третя за 37 років. Альбом, що складається з 14 пісень, спродюсували гітарист групи Піт Таунсенд і Дейв Сарді, який працював з Oasis, System of a Down і Red Hot Chili Peppers. Вокаліст групи Роджер Долтрі заявив, що це найкраща робота The Who з тих пір, як вони випустили один зі своїх найвідоміших альбомів Quadrophenia в 1973 році. Нагадаємо, що американська співачка Тейлор Свіфт заробила $ 185 млн за 2019 рік і стала найбільш високооплачуваним музикантом за версією Forbes.

