CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританська рок-група The Who випустила новий альбом під назвою Who.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британська рок-група The Who випустила перший за 13 років альбом
The Who — британський рок-гурт, утворений 1964 року в Лондоні. Мав широку популярність в 1960-х і 1970-х роках, та справив значний вплив на розвиток рок-музики аж досі
Best Rockers
Про це йдеться в повідомленні на сторінці групи в Instagram, передає "Громадське".
Це перша повноформатна робота колективу за 13 років і третя за 37 років.
Альбом, що складається з 14 пісень, спродюсували гітарист групи Піт Таунсенд і Дейв Сарді, який працював з Oasis, System of a Down і Red Hot Chili Peppers.
Вокаліст групи Роджер Долтрі заявив, що це найкраща робота The Who з тих пір, як вони випустили один зі своїх найвідоміших альбомів Quadrophenia в 1973 році.
Нагадаємо, що американська співачка Тейлор Свіфт заробила $ 185 млн за 2019 рік і стала найбільш високооплачуваним музикантом за версією Forbes.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 12 2019 13:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків