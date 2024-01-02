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Бундестаг повернувся до теми ракет Taurus для України після чергового обстрілу

02 січня 2024, 16:57
Бундестаг повернувся до теми ракет Taurus для України після чергового обстрілу
Фото: uainforg.livejournal.com
Голова комітету Бундестагу з питань оборони і представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила про повільне постачання зброї Україні після чергового масованого ракетного обстрілу росії.

Про це пише портал t-online

За словами Штрак-Ціммерман, фраза про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" буде самим лише словами, якщо ми не продовжимо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами в набагато більшій мірі.

"Україна потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і потрібно негайно мобілізувати Taurus, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів", - констатувала голова комітету Бундестагу з питань оборони.

"І широко розрекламована європейська коаліція F-16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо ми хочемо протистояти російській перевазі в повітрі. Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке", - заявила німецька депутатка.

Речниця з питань безпеки німецьких "Зелених" Сара Нанні у коментарі закликала до надійної допомоги Україні з боку Німеччини. 

"Необхідна визначеність у плануванні, коли йдеться про німецьку підтримку" України, додавши, що "наразі її недостатньо через напружені дискусії щодо бюджету", - сказала Нанні.

Вона додала, що наразі Україна гостро потребує боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо.

З літа точаться розмови про передачі німецьких ракет Києву. 

Проте ще в жостні стало відомо, що їх не передадуть і посол у Німеччині розчарований рішенням Шольца не давати Україні Taurus.

 

бундестагTaurus

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