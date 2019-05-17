Десять млн американців не вийдуть на роботу Через останню серію "Гри престолів", - опитування

"Багато шанувальників серіалу кажуть, що навіть під час роботи їхні думки як і раніше перебувають у Вестеросі: 12,7 млн працівників зізналися, що вони проводять по п'ять або більше годин на тиждень, обговорюючи, читаючи або публікуючи в інтернеті інформацію про Game of Thrones"

За даними соціологічних опитувань, понад 10 млн американців не вийдуть на роботу, щоб подивитися останню серію популярного серіалу "Гра престолів" у понеділок, 20 травня.

Згідно з даними соцопитування, проведеного The Harris Poll, 27,2 мільйона американців пропустять роботу повністю, запізняться, будуть працювати віддалено або будуть менш продуктивними, ніж зазвичай, повідомляє Liga.net з посиланням на компанію з управління персоналом Kronos Incorporated.

10,7 млн опитаних розповіли, що пропустять роботу, щоб стати "свідками сходження на Залізний трон і відсвяткувати це" або "впоратися з негативними емоціями". З них 5,8 млн службовців планують взяти вихідний, лікарняний або відгул.

Близько 2,9 млн планують запізнитися на роботу в понеділок вранці, а 3,4 мільйона працюватимуть віддалено, хоча зазвичай вони цього не роблять.

Перша серія фінального сезону "Гри престолів" зібрала рекордну кількість глядачів

"Останній сезон "Гри престолів" вже підірвав продуктивність 20,4 млн американців", йдеться в дослідженні.

4,4 млн працівників пропустили роботу спеціально для повторного перегляду епізодів. 7,3 млн працівників зізналися, що взяли лікарняний або вихідний, щоб пропустити роботу в понеділок саме тому, що вночі вони дивилися "Гру престолів".

"Багато шанувальників серіалу кажуть, що навіть під час роботи їхні думки як і раніше перебувають у Вестеросі: 12,7 млн працівників зізналися, що вони проводять по п'ять або більше годин на тиждень, обговорюючи, читаючи або публікуючи в інтернеті інформацію про Game of Thrones, тоді як як ще 16,5 мільйона сказали, що витратили від однієї до чотирьох годин, роблячи те саме", - наголошується в повідомленні.

Опитування проведено онлайн з 7 по 9 травня 2019 року серед 1090 зайнятих дорослих американців у віці від 18 років і старше.

Нагадаємо, що фанати "Гри престолів" почали збирати підписи в петиції до НВО з вимогою перезняти фінал серіалу.